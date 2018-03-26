Глава украинского МИДа Павел Климкин выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове
Об этом сообщает агентство РИА Новости. Со словами сочувствия к российскому народу также обратились представители Белого дома, премьер Великобритании Тереза Мэй, глава Евросовета Дональд Туск. Причнём, Туск выступил на русском языке.
Комментарии5
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cmapoccma 26 марта 2018 | 23:06
Причнём, Туск выступил на русском языке.\\\
А клим чугункин на каком наречии выступил? Сурдо? Или спел?
askol2016 26 марта 2018 | 23:08
Манька обижается и злится - почему не ей соболезнования, а российскому народу?
sveklotron_7 26 марта 2018 | 23:09
Пшел нахер, клоун)
stoned_fox 26 марта 2018 | 23:10
Не верю в их искренность.
able_seamans 26 марта 2018 | 23:28
stoned_fox: К чмошным пригожинским шмарам и МИДовским шлюхам эти соболезнования не относятся...