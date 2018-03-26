В детском реабилитационном центре в Подмосковье произошёл пожар
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Он уточнил, что загорелось здание в посёлке Реммаш Сергиево-Посадского района. Эвакуировали более 20 человек. Никто не пострадал. В МЧС подтвердили информацию, там уточнили, что сейчас пожар потушен, сообщает агентство ТАСС.
Комментарии10
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vladimirbelarus 26 марта 2018 | 23:11
Вторая ракета Путина попала в посёлок Реммаш. Ведём подсчёт далее. Первая была в Кемерово.
askol2016 26 марта 2018 | 23:24
vladimirbelarus: а еще сегодня в Чечне горело...
putin_itogy 26 марта 2018 | 23:12
Горит,
страна под путиным...
askol2016 26 марта 2018 | 23:13
Заполыхало!..
captain_ 26 марта 2018 | 23:27
Тайно, под покровом ночи, без объявления траура, самолет Владимира Путина появился над Кемерово...
furuncul1 26 марта 2018 | 23:18
И тут вошьдю как поперло!
shakhtar 26 марта 2018 | 23:20
furuncul1: И это еще нагурации не было ,а вот потом как начнетца......
hunterhead 26 марта 2018 | 23:19
"В детском реабилитационном центре в Подмосковье произошёл пожар"
Я не понимаю, сколько раз Бог путену будет повторять - "пшел вон, тварь", чтобы тот понял?
moncegorskyi 26 марта 2018 | 23:24
Вспомнилось... этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать...
alpanf 26 марта 2018 | 23:27
Не далее, чем сегодня во всех учреждениях проверяли пожарную безопасность, проводили беседы с учащимися. И вот-те на-те.