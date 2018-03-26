"В детском реабилитационном центре в Подмосковье произошёл пожар"

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Он уточнил, что загорелось здание в посёлке Реммаш Сергиево-Посадского района. Эвакуировали более 20 человек. Никто не пострадал. В МЧС подтвердили информацию, там уточнили, что сейчас пожар потушен, сообщает агентство ТАСС.