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23:02, 26 марта 2018

В детском реабилитационном центре в Подмосковье произошёл пожар

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Он уточнил, что загорелось здание в посёлке Реммаш Сергиево-Посадского района. Эвакуировали более 20 человек. Никто не пострадал. В МЧС подтвердили информацию, там уточнили, что сейчас пожар потушен, сообщает агентство ТАСС.

Комментарии

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vladimirbelarus 26 марта 2018 | 23:11

Вторая ракета Путина попала в посёлок Реммаш. Ведём подсчёт далее. Первая была в Кемерово.

askol2016 26 марта 2018 | 23:24

vladimirbelarus: а еще сегодня в Чечне горело...

putin_itogy 26 марта 2018 | 23:12

Горит,
страна под путиным...

askol2016 26 марта 2018 | 23:13

Заполыхало!..

captain_ 26 марта 2018 | 23:27

Тайно, под покровом ночи, без объявления траура, самолет Владимира Путина появился над Кемерово...

furuncul1 26 марта 2018 | 23:18

И тут вошьдю как поперло!

shakhtar 26 марта 2018 | 23:20

furuncul1: И это еще нагурации не было ,а вот потом как начнетца......

hunterhead 26 марта 2018 | 23:19

"В детском реабилитационном центре в Подмосковье произошёл пожар"

Я не понимаю, сколько раз Бог путену будет повторять - "пшел вон, тварь", чтобы тот понял?

moncegorskyi 26 марта 2018 | 23:24

Вспомнилось... этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать...

alpanf 26 марта 2018 | 23:27

Не далее, чем сегодня во всех учреждениях проверяли пожарную безопасность, проводили беседы с учащимися. И вот-те на-те.

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