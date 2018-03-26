Похороны жертв пожара в Кемерове начнутся в среду
Об этом в эфире телеканала РБК сообщил глава Кузбасса Аман Тулеев.
Жертвами трагедии по официальным данным стали 64 человека, среди них много детей. Шесть человек — в официальном списке пропавших без вести. В их числе пятиклассницы из посёлка Трещёвский. Как пишет РБК, эти дети впервые поехали в город, чтобы посмотреть кино.
Власти Кузбасса, Ингушетии и Рязанской области объявили траур по погибшим.
В знак солидарности с жителями Кемеровской области радиостанция «Эхо Москвы» объявляет Днём траура 28 марта – день, когда начнутся похороны погибших. В среду в нашем эфире не будет рекламы.
Комментарии4
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patrik04 26 марта 2018 | 23:11
В знак солидарности с жителями Кемеровской области радиостанция «Эхо Москвы» объявляет Днём траура 28 марта...
Вот прошло три недели, вновь здорова змея
Девушка, что мне делать, я должница твоя
Разреши на прощанье, поцелую тебя
Разреши на прощанье, не побрезгуй, что змея
И змея укусила, прямо в губы её
Девушка лишь спросила, лишь спросила за что?
А змея прошипела, в рану выпустив яд
Ты сама виновата, ты же знала я змея...
kottigr1 26 марта 2018 | 23:18
patrik04: Вот видео, где человек, у котрого в ТЦ "Зимняя вишня" погибли жена и трое детей, рассказывает о настоящем масштабе трагедии.
https://vk.com/auto_42?z=video59044943_456239050%2F37889c7b028e6bc6db%2Fpl_post_-70683182_982914
takao 26 марта 2018 | 23:18
Ингвар Стефан
12 мин. · Город Вильнюс, Lithuania
Жирный гауляйтер Кемеровской области
Тулеев заявил, что теми, кто будет писать и освещать трагедию в Кемерово, займётся ФСБ. Не теми, кто повинен в трагедии, а кто пытается рассказать правду о трагедии - родителями погибших детей, свидетелями, независимыми журналистами.
edun1952 26 марта 2018 | 23:23
Был бы человеком,а не сатрапом сам бы лег рядом.