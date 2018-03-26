Похороны жертв пожара в Кемерове начнутся в среду

Об этом в эфире телеканала РБК сообщил глава Кузбасса Аман Тулеев.

Жертвами трагедии по официальным данным стали 64 человека, среди них много детей. Шесть человек — в официальном списке пропавших без вести. В их числе пятиклассницы из посёлка Трещёвский. Как пишет РБК, эти дети впервые поехали в город, чтобы посмотреть кино.

Власти Кузбасса, Ингушетии и Рязанской области объявили траур по погибшим.

В знак солидарности с жителями Кемеровской области радиостанция «Эхо Москвы» объявляет Днём траура 28 марта – день, когда начнутся похороны погибших. В среду в нашем эфире не будет рекламы.