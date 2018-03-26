Следователи допросили охранника кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», который, по версии СК, отключил систему оповещения, сработавшую при пожаре. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Между тем в ЧОПе «Центр защиты», который занимался охраной здания, телеграм-каналу Mash сообщили, что ничего не отключали. Там уверяют, что сотрудник всё сделал по инструкции, а именно – эвакуировал телефоны с кнопками экстренного вызова, акт приёмки объекта и журнал дежурных смен.