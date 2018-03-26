Следователи допросили охранника кемеровского торгового центра «Зимняя вишня»,
Следователи допросили охранника кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», который, по версии СК, отключил систему оповещения, сработавшую при пожаре. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Между тем в ЧОПе «Центр защиты», который занимался охраной здания, телеграм-каналу Mash сообщили, что ничего не отключали. Там уверяют, что сотрудник всё сделал по инструкции, а именно – эвакуировал телефоны с кнопками экстренного вызова, акт приёмки объекта и журнал дежурных смен.
Комментарии4
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brocer 26 марта 2018 | 23:10
С пожаром должна бороться система пожарной безопасности а не ЧОП. Уроды в СК.
cmapoccma 26 марта 2018 | 23:11
Нашли главного злодея. Миссия выполнена.
brocer 26 марта 2018 | 23:16
cmapoccma: У нас в федеральном министерстве такая же хрень. При срабатывании системы - вода не льется. дело времени когда сгорит.
cmapoccma 26 марта 2018 | 23:25
brocer:
Я что-то не видел в красивых центрах дринчеров вообще.
Только на автостоянке.
Типа дринчер если сработает ложно, то ущерб мама не горюй.
Видимо, это по всей стране.
МЧС расформировать на хрен......