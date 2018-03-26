18 детей эвакуированы из социально-реабилитационного центра Сергиево-Посадском р-на Подмосковья из-за пожара на кровле
18 детей эвакуированы из социально-реабилитационного центра в
Сергиево-Посадском районе Подмосковья из-за пожара на кровле — ГУМЧС по
Региону
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
fikus74 26 марта 2018 | 22:37
россия в огне. ,,,, - кемерово - чечня - подмосковье - .....
cmapoccma 26 марта 2018 | 22:54
Вот. Закон парных случаев должен был отыграть. Хорошо, что так деликатно....
brocer 26 марта 2018 | 22:44
Дело в стройматериалах. Негорючие просто невыгодно покупать.
Хотя раз успели вывести - горело старьё.
shlevet 26 марта 2018 | 22:47
Да что за напасти такие
gonduras_on_kolima 26 марта 2018 | 22:59
Шо, опять?! (С)
// Да что за напасти такие //
К одному обмылку фонтуна повернулась толстым задом.
Ясень пень, что осколками цепляет и его лохторальных фанатов.
gusi_lebedi 26 марта 2018 | 23:02
А что Титов.
vladimirbelarus 26 марта 2018 | 23:12
Вторая гиперзвуковая опять попала в своих.
askol2016 26 марта 2018 | 23:19
Пучков с ног сбился, не знает куда метнуться. Любовь населения к Путину столь горяча, что вспыхивает то здесь, то там.