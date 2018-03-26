Исландия приостанавливает контакты с Россией на высоком уровне
Власти страны объявили дипломатический бойкот Чемпионату мира по футболу, который пройдёт в России. Об этом говорится в сообщении исландского правительства. Решение связано с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Комментарии8
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fikus74 26 марта 2018 | 22:40
путин в полной внешнеполитической ЖОПЕ. так ему и надо. догрёбся раб галерный.
russkie_za_sverjenie 26 марта 2018 | 22:43
fikus74: Ватники))))))))) А еще осталась страна на глобусе, где фюрер не посрался?? Или нужен другой глобус?
brocer 26 марта 2018 | 22:47
russkie_za_sverjenie: Стыдно на самом деле. Если траванул, и не признается. Все равно опустят РФ по полной. И стыдно если не траванул, и глупо оправдывается. Куда и с какой сторону не посмотри но Путин хуйло в реале.
tvitov66 26 марта 2018 | 22:49
russkie_za_sverjenie: У лилиПУтика полно друзей: хамас, хезболла, Вануату, Науру, Ю.Осетия, Приднестровье, Абхазия, Венесуэла ...
kinnlade 26 марта 2018 | 22:42
Исландцы тупые
alehan11174 26 марта 2018 | 22:54
kinnlade: исландцы тупые, французы тупые, американцы тупые, британцы тупые ... весь мир тупой и только г***но путлер - Д'Артаньян, в шоколаде:((( даже не смешно...
rus3 26 марта 2018 | 22:59
kinnlade: -А мы же такие красивые, умные но очень скромные. А острые мы какие?! Жопу брить даже можем....
clandestino 26 марта 2018 | 23:04
Санитарный кордон