Президент Чехии попросил спецслужбы проверить, могли ли производить и хранить в его стране вещество «Новичок»

Президент Чехии попросил спецслужбы проверить, могли ли производить и хранить в его стране нервно-паралитическое вещество «Новичок». Об этом сообщила пресс-служба Милоша Земана. Ранее представитель российского МИДа Мария Захарова назвала Чехию в числе стран, которые могли быть источниками вещества, использованного при покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Сегодня Чехия объявила, что высылает нескольких российских дипломатов в связи с делом об отравлении Скрипаля. Аналогичное решение в этот понедельник приняли ещё два десятка стран. Вашингтон решил выслать 60 российских дипломатов и закрыть консульство России в Сиэтле.