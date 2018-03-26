Президент Чехии попросил спецслужбы проверить, могли ли производить и хранить в его стране вещество «Новичок»
Президент Чехии попросил спецслужбы проверить, могли ли производить и хранить в его стране нервно-паралитическое вещество «Новичок». Об этом сообщила пресс-служба Милоша Земана. Ранее представитель российского МИДа Мария Захарова назвала Чехию в числе стран, которые могли быть источниками вещества, использованного при покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Сегодня Чехия объявила, что высылает нескольких российских дипломатов в связи с делом об отравлении Скрипаля. Аналогичное решение в этот понедельник приняли ещё два десятка стран. Вашингтон решил выслать 60 российских дипломатов и закрыть консульство России в Сиэтле.
Комментарии4
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novyrusich 26 марта 2018 | 22:44
Алкоголик обеспокоился в минуту протрезвления редкого.
кукла декоративная, а туда же.
pmasel 26 марта 2018 | 22:52
А ещё вчера все вокруг
Мне говорили: "Сэм — друг!"
Сэм — наш, говорили, гвинейский друг!
stebinmaku 26 марта 2018 | 22:49
Хозяин попросил козлов проверить, могли ли они проникнуть в его огород и съесть капусту..
novyrusich 26 марта 2018 | 22:55
stebinmaku: Это земан хозяин? ну ты и козел!