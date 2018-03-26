Кемеровское региональное отделение партии Яблоко потребовало отставки губернатора Кузбасса Тулеева
Кемеровское региональное отделение партии Яблоко потребовало отставки губернатора Кузбасса Амана Тулеева и главы Кемерово Ильи Середюка. Об этом Эху рассказали представители политической партии. В заявлении «Яблока» говорится, что трагедия в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» не случайность, а закономерный итог системы власти, которая сложилась в регионе. Там подчеркивают, что коррупция в Кемеровской области «приобрела беспрецедентный размах».
Комментарии14
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kinnlade 26 марта 2018 | 22:37
Мерзкое гнилое яблоко
brocer 26 марта 2018 | 22:37
kinnlade: Обоснуйте в чем гниль в этом случае?
kinnlade 26 марта 2018 | 22:51
brocer: пиар на людском горе
brocer 26 марта 2018 | 22:56
kinnlade: Понял. Согласен с вами полностью. Кроме них много еще кто.. к сожалению. Но это показатель..
travmatolog 26 марта 2018 | 22:39
Продолжение новости: в ответ губернатор Кузбасса Аман Тулеев несколько раз чихнул в сторону руководителя регионального отделения партии Яблоко. А глава Кемерово Илья Середюк плюнул на заместителя руководителя Яблока с четвертого этажа ищ окна своего кабинета.
kunst54 26 марта 2018 | 22:40
Он обязательно пойдет на заклание, его снимут, чтобы успокоить пипл, других сильных ходов у режима в данной ситуации нет.
brocer 26 марта 2018 | 22:51
kunst54: )) Нет. Это не последний срок Путина. Таких он не сдаст никогда.
brocer 26 марта 2018 | 22:54
kunst54: Скорее ЧОП расстреляет в полном составе, но того, кто ему голоса дает - никогда. Это же самоубийство.
Потому так легко они и воруют, и людей сжигают безнаказанно (даже родственников). Сатанинское КПССное племя выродков.
putin_itogy 26 марта 2018 | 22:45
Собаку на мыло!
Старый кудлатый Барбос верно отслужил Хозяину,
но стал стар и гадлив.
Ничего не слышит, спит целыми днями, зубов нет, срёт там где жрёт.
Вообщем, пора Хозяину взять двустволку с ковра на стене,
пару патронов 12 калибр под картечь.
Ошейник на Кудлатого, и за околицу, в овраг возле леса..
vulgaris_liberal 26 марта 2018 | 22:49
Не зря народ плюнул в мрду явлинскому на выборах, отдав ему 0,5% голосов :)
kapitankolbaskin 26 марта 2018 | 22:50
Перемены в стране конечно нужны !
И власть нужна другая!!! Но не ценой человеческих жизней !!!
А эта власть должна за все ответить !!!
Или сраные патрики не боятся за себя и своих детей ?
protiwvsex 26 марта 2018 | 23:07
Уважающий себя руководитель региона и города сами должны уйти. Но, что то я сильно сомневаюсь.
kaplan911 26 марта 2018 | 23:07
В отставку нужно отправить всех, начиная с Больной головы и до низу.
gvzdk 26 марта 2018 | 23:17
Коррупция «приняла беспрецедентный размах» за прошедшую неделю? А,ну да, Явлинский там какие то плакатики перекладывал - наверное там и было написано.