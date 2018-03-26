Кемеровское региональное отделение партии Яблоко потребовало отставки губернатора Кузбасса Тулеева

Кемеровское региональное отделение партии Яблоко потребовало отставки губернатора Кузбасса Амана Тулеева и главы Кемерово Ильи Середюка. Об этом Эху рассказали представители политической партии. В заявлении «Яблока» говорится, что трагедия в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» не случайность, а закономерный итог системы власти, которая сложилась в регионе. Там подчеркивают, что коррупция в Кемеровской области «приобрела беспрецедентный размах».