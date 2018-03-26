Глава Евросовета Дональд Туск на русском языке выразил соболезнования россиянам в связи с трагедией в Кемерове
Со словами сочувствия также выступил Белый дом. Соболезнования российскому народу выразила и премьер Великобритании Тереза Мэй.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Со словами сочувствия также выступил Белый дом. Соболезнования российскому народу выразила и премьер Великобритании Тереза Мэй.
Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…
В российском МИДе возмущены сегодняшним решением двух десятков стран выслать российских дипломатов Это следует из заявления официального представителя министерства Марии Захаровой. «Вместо того, чтобы выражать сочувствие и соболезнования российским гражданам, западные коллеги заявили о высылке дипломатов»
Заморозить и конфисковать деньги Путина на Западе. Как демократиям быть с путинским режимом Многие считают, что Путина воспринимают на Западе как носителя альтернативной идеологии, как человека про великие идеи (пусть и недемократические), как человека с высшей целью. На самом деле, это не так…
Комментарии30
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
navy 26 марта 2018 | 22:39
Самое правильно послать её на.
samakar2 26 марта 2018 | 22:44
navy: Правильно! Соболезнующего - послать! А засунувшего в жопу язык от страха, нацлидера - в туже жопу и поцеловать!
cmapoccma 26 марта 2018 | 22:46
Ладно Туск, он шпарит по-русски без акцента - житель Польской Народной Республики. Но Тереза меня удивила... И Белый Дом...
cmapoccma 26 марта 2018 | 22:49
Если кому-то здесь что-то непонятно - к репетитору! Обычный дипломатический протокол.
Кроме Туска конечно же.
Это самодеятельность. Навскидку не помню, но он уже доигрывает свой последний период...
nikitin43 26 марта 2018 | 23:02
cmapoccma: к русскому народу у европы и сша претензий нет , только сочувствие
cmapoccma 26 марта 2018 | 23:03
nikitin43:
Ты от лица кого сейчас говоришь, болезный?
Еще бы у тебя были претензии к русскому народу, а?
idruker 26 марта 2018 | 22:47
navy: У тебя погибли в этом пожаре дети? Если нет, то не твое это собачье дело отвергать соболезнования, не к тебе обращенные.
samakar2 26 марта 2018 | 22:59
navy: Отстаешь от жизни! Машка Захарова как раз об отсутствии соболезнований печалится... Методички запаздывают?
kinnlade 26 марта 2018 | 22:39
Туски, терезки пошли на .....
samakar2 26 марта 2018 | 23:03
kinnlade: Подотрись, а то следы оставляешь! МИД в лице Захаровой как раз обижается, что соболезнований мало! Ну, что скажешь, флюгер записной? поменяешь позицию или настаивать продолжать будешь?
kaplan911 26 марта 2018 | 22:40
А наш то где, что молчит......на людях не показывается?!
brandfa 26 марта 2018 | 22:51
kaplan911: это его обычное поведение в таких ситуациях. Ничего удивительного.
nelibermot16 26 марта 2018 | 23:14
kaplan911: если ты про Путина, то он уже в Кемерово
captainobvious 26 марта 2018 | 22:40
к чему этот парад двуличия и ханжества?
samakar2 26 марта 2018 | 22:47
captainobvious: Брали бы пример со всенародно избранного - не двуличествует, не ханжит. А просто молчит! Обос.ался, может, лидер наш национальный?...
captainobvious 26 марта 2018 | 22:50
samakar2: буду краток:https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/3/6/3227638.jpg
nabluda_tel 26 марта 2018 | 22:56
captainobvious: я уж подумал ты слова соболезнования солнцеликого выложил, а нет, очередной бред и враньё.
captainobvious 26 марта 2018 | 22:58
nabluda_tel: бред и враньё - Ваше второе имя.
samakar2 26 марта 2018 | 23:06
captainobvious: И твое - первое?
captainobvious 26 марта 2018 | 23:24
samakar2: хотите сказать, что мы с Вами родственники? ))
nabluda_tel 26 марта 2018 | 23:19
captainobvious: иди упырь, портрет вождя целуй. Продал он Россию, а ты дурак, думкой о величии богатеешь.
samakar2 26 марта 2018 | 22:56
captainobvious: Личный опыт?
gригорьич 26 марта 2018 | 22:41
Мир не против России. Россия — против мира
kompricikos 26 марта 2018 | 22:50
не Россия а правящая верхушка gригорьич:
nnikolay 26 марта 2018 | 23:04
gригорьич:
Да и не мир вовсе - а группка стран-сектантов.
samakar2 26 марта 2018 | 22:42
А где же наше всенародно избранное хуйло? Или опять посмеется - она сгорела?
canary 26 марта 2018 | 22:42
Потому что - люди. Наш президент туда поехал? Нет, его график не изменился.
budweiser23 26 марта 2018 | 22:42
И только Путен не нашёл в себе силы сделать это.... "сильный президент, сильная страна", не этот ли лозунг красовался по всей РФ перед "выборами"?
natalia2108 26 марта 2018 | 22:58
Были по всей стране типовые кинотеатры-с буфетами, туалетами одноэтажные с выходами прямо на улицу и посещали их за 25-50 копеек миллионы людей и никто не сгорал в них заживо. Какая тварь уничтожила всё хорошее и насадила столько пакости и дерьма в моей стране?
asi 26 марта 2018 | 22:56
Настоящие патриоты России почему-то возглавляют Евросовет и Великобританию. А вот те, кто ей вредит засели в Кремле - как в 1612 году. Только Минина с Пожарским что-то не видно пока.