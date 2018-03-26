По делу о пожаре в Кемерове задержаны и допрошены пять человек

Это технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно начался пожар, а также сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Кроме того задержан сотрудник Частного охранного предприятия, который, как утверждает следствие, после поступления сигнала о пожаре, отключил систему оповещения.

Жертвами пожара в торговом центре «Зимняя вишня» по последним официальным данным стали 64 человека.