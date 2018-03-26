По делу о пожаре в Кемерове задержаны и допрошены пять человек
Это технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно начался пожар, а также сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Кроме того задержан сотрудник Частного охранного предприятия, который, как утверждает следствие, после поступления сигнала о пожаре, отключил систему оповещения.
Жертвами пожара в торговом центре «Зимняя вишня» по последним официальным данным стали 64 человека.
Комментарии3
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benga_medok 26 марта 2018 | 22:36
А когда будет задержан один из главных виновников - Тулеев ?
lacosta1969 26 марта 2018 | 22:59
benga_medok: Основы этой трагедии заложены еще в 2004 году, когда государственный пожарный надзор исключили из числа субъектов, контролирующих проведение градостроительных работ. Если раньше мы знали что и как будет построено ещё до рытья котлована или начала реконструкции, а, значит, могли на стадии проекта внести свои предложения по вопросам пожарной безопасности запланированного к строительству (реконструкции) объекта, начиная от противопожарных разрывов и мест установки гидрантов и заканчивая объемно-планировочными решениями, используемыми материалами и системами обнаружения пожара, эвакуации, пожаротушения и т.д. Более того, до 2004 года госпожнадзор не просто согласовывал проекты, но контролировал его исполнение в ходе строительных работ. После принятия нового градостроительного кодекса эта функция была переложена на госстройнадзор. Не буду обсуждать компетенцию его сотрудников в области пожарной безопасности. Это отдельная тема. Но итоги мы все видим.
И, конечно же, пресловутые "каникулы" для субъектов надзорной деятельности. Я не верю в добропорядочность наших барыг, сделавших деньги в лихие 90-е на рэкете и разворовывании госсобственности.
sutara 26 марта 2018 | 22:38
Тулеев среди них?