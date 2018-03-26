Футбольная сборная России выйдет на товарищеский матч с командой Франции в траурных повязках, а сама игра начнется с минуты молчания.

Наши футболисты уже почтили память погибших в Кемерово перед началом сегодняшней тренировки. Утвердить ритуал перед игрой должна была инстанция, под эгидой которой и проводилась встреча, то есть УЕФА. Формальности были оперативно улажены и завтра на Зенит Арене вспомнят о погибших и пострадавших. Сегодня же игроки и тренеры готовились не только на поле, но и перед микрофонам. Защитник французской команды похвалил сборную России за динамичный и современный футбол, но при этом признался, что знает только один наш клуб – ЦСКА. Франс-пресс в своей статье подробно остановился на нашем вратаре Игоре Акинфееве, который по словам коллег, на крупных турнирах совершает роковые ошибки, но остается голкипером номер один в стране. В игре с Францией он должен показать, что демоны его покинули – значится в статье, однако побороть потусторонние силы Игорь не сможет. Стансилав Черчесов решил доверить место в воротах Андрею Луневу.

Товарищеский матч между сборными России и Франции пройдет на стадионе Зенит Арена в Петербурге. Прямая трансляция запланирована на Первом канале, начиная с 19 часов.