Футбольная сборная России выйдет на товарищеский матч с командой Франции в траурных повязках
Футбольная сборная России выйдет на товарищеский матч с командой Франции в траурных повязках, а сама игра начнется с минуты молчания.
Наши футболисты уже почтили память погибших в Кемерово перед началом сегодняшней тренировки. Утвердить ритуал перед игрой должна была инстанция, под эгидой которой и проводилась встреча, то есть УЕФА. Формальности были оперативно улажены и завтра на Зенит Арене вспомнят о погибших и пострадавших. Сегодня же игроки и тренеры готовились не только на поле, но и перед микрофонам. Защитник французской команды похвалил сборную России за динамичный и современный футбол, но при этом признался, что знает только один наш клуб – ЦСКА. Франс-пресс в своей статье подробно остановился на нашем вратаре Игоре Акинфееве, который по словам коллег, на крупных турнирах совершает роковые ошибки, но остается голкипером номер один в стране. В игре с Францией он должен показать, что демоны его покинули – значится в статье, однако побороть потусторонние силы Игорь не сможет. Стансилав Черчесов решил доверить место в воротах Андрею Луневу.
Товарищеский матч между сборными России и Франции пройдет на стадионе Зенит Арена в Петербурге. Прямая трансляция запланирована на Первом канале, начиная с 19 часов.
Комментарии5
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put__out 26 марта 2018 | 22:09
Да уж лучше б и не выходили вовсе.
kunst54 26 марта 2018 | 22:21
С такими повязками надо было выходить 18 марта, в день выборов.
yurizx 26 марта 2018 | 22:24
а потом в бар, как водится?
baran_provokator 26 марта 2018 | 22:27
http://rvb.ru/mamleev/01prose/2stories/2centre/01-2-2-03.htm
А Кондратовы притихли, зажили своей Надюшей. Витя с бабкой Анастасьей, правда, шумели по-прежнему, но теперь в их шум замешался бессознательный мистицизм. Витя даже голы забивал, как все равно молился Господу. А Анастасья, собирая грибы, осторожливо обходила белые.
ems1 26 марта 2018 | 22:31
Россия продолжает жить от траура к трауру, так что повязки можно даже не снимать.