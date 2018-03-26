Четырнадцать европейских стран вышлют в ближайшее время российских дипломатов
Это связано с делом об отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, — сообщил председатель Евросовета Дональд Туск.
Среди стран, которые приняли такое решение Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Польша, Чехия, Эстония.
Чуть ранее было объявлено, что 60 российских дипломатов высылает Вашингтон. Соединенные Штаты также закрывают генконсульство в Сиэтле. По данным российского посольства, оно завершит свою работу 30 марта.
Комментарии13
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sokal123 26 марта 2018 | 22:10
Правильно сделают -нечего иметь дело с изгоем.
metalmilicia 26 марта 2018 | 22:11
sokal123:Холуйство - очень позорный порок.
arye_11 26 марта 2018 | 22:23
metalmilicia:
Согласен.
Вся Россия уже 18 лет холуйствует перед несменяемым ничтожеством.
Его надо было бы гнать после "Курска".
Тогда не было бы ни Норд-Оста, ни Беслана, ни Гурьянова, ни "Зимней Вишни"
arbat51 26 марта 2018 | 22:30
arye_11:
А как же 76,6% ?
velbkeirf1 26 марта 2018 | 22:24
правильнее хохлуйство metalmilicia:
accyapa 26 марта 2018 | 22:15
Четырнадцать?!!
А где остальные насекомые Швеция, Испания, Финляндия, Португалия, Греция, Кипр, Венгрия....? В ЕС ведь 28 стран.
testmeter 26 марта 2018 | 22:18
accyapa: Хорошо, мы передадим этим "насекомым", что вы беспокоитесь. Думаю, за ними не станет
baran_provokator 26 марта 2018 | 22:15
брезгуют. презумпция виновности.
хотя если гурон убит стрелой с оперением чероки, это еще не значит, что гурона убил именно чероки.
уж штаты-то должны это понимать.
testmeter 26 марта 2018 | 22:21
baran_provokator: Особенно, если "чероки" утверждает, что еготамнет... Только вот он так утверждает всегда, поэтому "делавары" словам "чероки" верят не очень
kinnlade 26 марта 2018 | 22:18
Отделим козлищ от агнцев
kunst54 26 марта 2018 | 22:27
В итоге пострадают простые люди - те, кому нужно будет получить визу, чтобы навестить родных, те, кто хочет поехать на учебу, на работу. Гады все эти туски-трампы и лавровы-захаровы.
brocer 26 марта 2018 | 23:07
kunst54: Тем кто язык знает, надо валить широкими шагами. Что их в РФ держит?
Про тех у кого папка(мамка) на бюджете сидит, понятно, но остальные что ждут?
mariupol1953 26 марта 2018 | 22:31
Возмутительно,надо немедленно ударить по ним из всех мультиков...вот обосрамятся!!