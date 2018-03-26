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22:04, 26 марта 2018

В российском МИДе возмущены сегодняшним решением двух десятков стран выслать российских дипломатов

Это следует из заявления официального представителя министерства Марии Захаровой. «Вместо того, чтобы выражать сочувствие и соболезнования российским гражданам, западные коллеги заявили о высылке дипломатов», цитирует Захарову агентство Интерфакс.

Комментарии

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point3d 26 марта 2018 | 22:11

Ужас. Какой тупой МИД в России...

novyrusich 26 марта 2018 | 22:14

point3d: Они не то чтобы совсем дебилы, но что им остается делать как не изображать идиотов.

prutkov100 26 марта 2018 | 22:15

Эта тварь даже не понимает , что о высылке было заявлено за долго до трагедии или считает всех идиотами . И кто теперь пиарится на крови ?

barmental123 26 марта 2018 | 22:30

prutkov100:
да, вот подлая крыса эта Захарова
просто каждый раз удивляюсь
заслужила висеть на столбе

malanoff 26 марта 2018 | 22:30

prutkov100: Думаю , что если сейчас разогнать 50 % Государственной Думы , то ее члены были бы тоже глубоко возмущены.

pauel1964 26 марта 2018 | 22:16

point3d: Понятно возмущены. Сейчс же этих дармоедов трудоустраивать надо. Аони только шпионить умеют. зачем они на родине? Разве что в думу их.

kunst54 26 марта 2018 | 22:45

point3d:
Тупой или нет, но зарплаты и пенсии - о-го-го!

sasha2011 26 марта 2018 | 22:45

point3d:
Вряд ли они на самом деле такие уж тупые, просто работа у них такая.
Помните "не надо думать, с нами тот, кто всё за нас решит"?
Вот они и исполняют свои обязанности перед хозяином, а не свой долг перед Родиной. Родина - она как-бы есть, и как-бы её нет сегодня. Она может дать свою оценку в будущем.
А хозяин - вот он, новенький старенький. Попробуй ослушаться - выпорют на скотном дворе.
Так и живут, служат с холопским рвением, далеко не загадывая...

aspirant_vasilich 26 марта 2018 | 22:12

Может быть сначала бы РОССИЙСКИЙ президент выразил слова поддержки РОССИЙСКИМ гражданам?

ihor_syvoryj 26 марта 2018 | 22:13

Наркомат иностранных делишек Расеи мазмушчён!

Неча на зеркало пенять, ежели рожа кривая! (народная мудрость)

shotabich Дмитрий Зотиков 26 марта 2018 | 22:16

Российский МИД не хочет возмутиться по поводу гибели детей в Кемерово? Институт дебилов.

oldsinka 26 марта 2018 | 22:43

shotabich: институт дебилов.

Вы ошибаетесь. Это население- дебилы. А наверху " лучшие люди" этого населения - циничные и наглые отморозки.

valeriy_n 26 марта 2018 | 22:20

Все идет по плану - сначала высылка дипломатов, потом арест недвижимости и счетов околопутинской шайки-лейки. Кремль целенаправленно нарывался на такое развитие событий и его получил.

efilika 26 марта 2018 | 22:26

valeriy_n: все это замечательно, чтолько верховыный надумает ударить по народу. В отместку.

samakar2 26 марта 2018 | 23:09

efilika: Правильно! Бомбить Воронеж - его метод.

sborisych 26 марта 2018 | 22:21

Вместо того, чтобы выражать сочувствие и соболезнования российским гражданам, западные коллеги заявили о высылке дипломатов
====
Манька, знал, что ты колокольчик суверенный недалёкий, но что такая дура...

bervalano 26 марта 2018 | 22:23

То ли еще будет! Ой-ой-ой!

salut__521 26 марта 2018 | 22:29

Захарова по путриотической привычке соединила несоединимое. Что общего между погибшими нормальными детьми и разъевшимися высылаемыми фашистскими дипломатическими харями?..

ygory 26 марта 2018 | 22:31

Когда же всех путинских мразей из этой страны выдворят

ara_1 26 марта 2018 | 22:41

ygory:
Куда? Вы знаете какую-то другую "страну, которую "не жалко""?

riots 26 марта 2018 | 22:36

Мне одному кажется что МИД России пытается укрыться за ширмой страшной беды и горя
граждан своей страны ?
И это дипломаты высшего звена .....
Нет слов.

nuvseunasok 26 марта 2018 | 22:36

Уроды долбаные, Вы во что страну превратили? Отгавкиваться от всех вокруг будете? Всеврагиоднимывбелом?
Захарова, возьми под руку Пескова и уйди с глаз долой!

ara_1 26 марта 2018 | 22:46

nuvseunasok:
Навка глазки-то повыцарапает. И прическу повыдергает. Чай спортсменка.

oldsinka 26 марта 2018 | 22:38

Вот мерзавка!!!! И это дипкорпус! Настолько быть цинично наглой, увязав неувязываемое!!
Ощущение,что у власти действительно какие- то отморозки. Стыдно и противно,до невозможности!!!

nikolay333 26 марта 2018 | 22:41

"Кто нас обидит тот трёх дней не проживёт". То есть, жить им ещё два дня.

ockovtiratel 26 марта 2018 | 22:54

Тут была озвучена мысль, что трагедия в России могла бы приостановить её изоляцию....

sparky 26 марта 2018 | 23:01

ockovtiratel: Ясно как день: в огороде бузина, в Киеве дядька.

gregor 26 марта 2018 | 22:56

В российском МИДе возмущены сегодняшним решением двух десятков стран выслать российских дипломатов
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Действительно ..., что нельзя травить химическим оружием жителей Англии ?
Чего возмущаться ?

drtomsky 26 марта 2018 | 23:00

Все таки глупа.

samakar2 26 марта 2018 | 23:13

drtomsky: Ой, не глупааа... Танцы-то танцует правильно!

zollendorf 26 марта 2018 | 23:29

Вместо того, чтобы выражать сочувствие и соболезнования российским гражданам//

Ну а вы сами же с вашим главарем с самого момента пожара об пол все время головой бьетесь от горя. Где от вас самих то соболезнования? Прихвостень Тулеев даже посетить их не соизволил. Видите ли "Его кортеж мог помешать спасательным службам". Ну, понятно, куда же он без кортежа?! Вы случайно, не за простого ли смертного его принимаете?!

А то что ваших быдломатов поперли отовсюду как плешивых кур веником, я бы сказал, это самый минимум того чего вы на самом деле достоины! И не только вы к сожалению, а весь ваш безответвенно-мазохистский электорат.
И этому большинству т. н. "народу" я бы не соболезновал на месте западных лидеров, кроме непосредственно самих тех, кто потерял детей и родных в этом ужасе. Даже если многие из них и были из того большинства деградирующего "народа", все равно такого ада никто бы им не пожелал.

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