Жители Кемерова завтра собираются выйти на акцию, чтобы потребовать от властей достоверной информации о трагедии
Об этом «Эху» рассказала одна из участниц предстоящего мероприятия, Анна.
Почтить память погибших завтра намерены жители Москвы. Встреча пройдёт на Пушкинской площади, рассказала «Эху» автор идеи, журналист Лиза Сурганова.
На несогласованную с властями акцию памяти завтра собираются выйти и жители Петербурга.
Власти Кузбасса, Ингушетии и Рязанской области объявили траур по погибшим. Национальный траур власти объявлять пока не стали.
Комментарии15
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kinnlade 26 марта 2018 | 22:10
Ну что за дурь ? Разве можно расследовать это горе за два дня? Какие суки играют на горе людей? Ответ один-либерассные политтехнологи , они с удовольствием устроят столкновения простого народа с властью а уж если появятся жертвы то счастью их не будет предела
zhirnovsk 26 марта 2018 | 22:18
kinnlade: Выполз и отметился, ольгинская проститутка? Жители Кемерова хотят услышать исчерпывающую информацию хотя бы о том, сколько людей погибло. А что касается провокаций, так провоцируют народ ублюдки от власти.
brocer 26 марта 2018 | 22:29
zhirnovsk: Вообще один два или тысяча - без разницы. Они все до одного погибли за бабки в карманах чиновников.
kinnlade 26 марта 2018 | 22:31
zhirnovsk: zhirnovsk: Либерасты враги народа! Уверен виновные будут найдены и названы.
spitac 26 марта 2018 | 22:18
kinnlade: "Ответ один-либерассные политтехнологи , они с удовольствием устроят столкновения простого народа с властью а уж если появятся жертвы то счастью их не будет предела"
Жертвы, к сожалению, уже есть. А "простой народ" должен быть, по твоему, доволен?
anganor 26 марта 2018 | 22:19
kinnlade: Разумеется политтехнологи воспользуются ситуацией. Но в этом вина и власти которая не говорит всю правду. Именно неверие власти и есть главная причина недовольства.
sensei54 26 марта 2018 | 22:19
kinnlade: столкновения простого народа с властью
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То есть, подтверждаете, что власть против народа. Оккупанты, значит.
Смело, смело...
cypher 26 марта 2018 | 23:07
kinnlade: уверяю вас, когда что-нибудь закоротнет в вашем стойле на Оптиков, 4 либерассные технологи даже вас, тварей, пожалеют...
pnh__ptn 26 марта 2018 | 22:20
А аресты, задержания и профилактические беседы с активистами проведут уже сегодня ночью.
nanaryfive 26 марта 2018 | 22:26
Жители Кемерова завтра собираются выйти на акцию, чтобы потребовать от властей достоверной информации о трагедии
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Уже так быстро? Ещё тела не остыли. Неужели Анна из штаба Навального?
kinnlade 26 марта 2018 | 22:33
nanaryfive: Наверняка ! Анальный сейчас развернется
ushkujnik 26 марта 2018 | 22:30
Самое трагичное в ситуации, что подобное может повториться в любом городе страны, в любом её центре - развлекательном, деловом, торговом...
Бардак в России имеет системный характер. И дело не в Путине, не в Тулееве, не в любом другом имени...
Когда бытие заточено на успешность и прибыль, человеческая жизнь значения и цены не имеет...
Боюсь, что и на сей раз всё начнётся и закончится - обыденными громкими заявлениями, неизбежным рядом отставок и посадок, очередным откупом от пострадавших, и, увы, привычной кампанейщиной... А до изменения Системы руки так и не дойдут...
zhrv 26 марта 2018 | 22:31
- "Национальный траур власти объявлять пока не стали."
Видимо, люди решили не ждать указки властей, чтобы начать скорбить по своим согражданам.
cypher 26 марта 2018 | 23:10
Жертв точно не 64 человека - сегодня по стрим-каналу было слышно, как сегодня нашли еще одно тело.
Как минимум 65.
Будут врать, что 64 по-прежнему - значит там может быть и 150, и 350, всё, что угодно.
Потому что 64 - это УЖЕ вранье.
wasielna 26 марта 2018 | 23:11
При всем сочувствии. Если уже сейчас подписки о неразглашении собирают - какая достоверность?
Независимый штаб возможно информацию собрать сможет. Только самоорганизация пострадавших.