Жители Кемерова завтра собираются выйти на акцию, чтобы потребовать от властей достоверной информации о трагедии

Об этом «Эху» рассказала одна из участниц предстоящего мероприятия, Анна.

Почтить память погибших завтра намерены жители Москвы. Встреча пройдёт на Пушкинской площади, рассказала «Эху» автор идеи, журналист Лиза Сурганова.

На несогласованную с властями акцию памяти завтра собираются выйти и жители Петербурга.

Власти Кузбасса, Ингушетии и Рязанской области объявили траур по погибшим. Национальный траур власти объявлять пока не стали.