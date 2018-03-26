Задержан сотрудник ЧОПа, отключивший систему оповещения во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня»
Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По её словам задержаны пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, где предположительно начался пожар и руководитель организации, занимавшийся обслуживанием пожарной сигнализации.
Между тем в ЧОПе «Центр защиты», который занимался охраной торгового центра утверждают, что не отключали сигнализацию. Об этом сообщил телеграм-канал Мash.
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ems1 26 марта 2018 | 22:07
Стрелочника уже нашли. Теперь неделю будут проверять все торговые центры. Кстати, в Москве ТЦ Город на Авиамоторной - такой же могильник, без окон. В Реутове - ТЦ Шоколад (бывший Рио).
ems1 26 марта 2018 | 22:12
ems1: Правда Шоколад с окнами, но хз выходов из него точно не найти если что.
nelibermot16 26 марта 2018 | 22:35
Эта сигнализация по большому счёту нужна только ночью, днём любой посетитель с мобильника сам может позвонить и вызвать пожарных, а вот то что в ремонте использовались говноматериалы, за это несёт ответственность барыга-миллиардер
nabluda_tel 26 марта 2018 | 22:44
nelibermot16: дятел, пожарная система прежде всего оповещает людей в здании, это сирена, автономное освещение и система пожаротушения.
gordy 26 марта 2018 | 23:04
Самое страшное, если выяснится, что так везде?
nabluda_tel 26 марта 2018 | 22:46
nelibermot16: а пультов наблюдения за объектами у пожарных нет, эту информацию им передаёт охрана, если срабатывает пожарный шлейф.
ignachio 26 марта 2018 | 23:00
Ночью сообщали, что проверка пожаробезопасности в таких помещениях запрещена Указом Президента.
Путин уже арестован?
novyrusich 26 марта 2018 | 23:05
nelibermot16: А вот за то что здание было принято в эксплуатацию с отделкой из горючих материалов несет ответственность продажная власть.
Акт приемки, между прочим местный мэр-едрист подписал и остальные подписанты тоже едристы.
kunst54 26 марта 2018 | 22:18
А почему не задержаны хозяева, пожарные инспекторы, полиция и все другие службы, включая мэрию, которые должны заботиться о безопасности жизни людей? Или они просыпаются только на концертах Макаревича и Шендеровича или на мирных демонстрациях москвичей, когда начинают лепетать о "покое" граждан?
lenin3 26 марта 2018 | 22:48
kunst54: все вышеназванные вами-уважаемые люди, их приказано не беспокоить.А вот сотрудник ЧОПа(по-простому:охранник)к уважаемым людям не относится, поэтому и был задержан...
shlevet 26 марта 2018 | 22:26
НАХРЕНА он её отключил????
keldn 26 марта 2018 | 22:29
shlevet: Там были многократные ложные срабатывания как раз в недавний период.
forum_participant 26 марта 2018 | 22:35
keldn: спать мешала, вот и отключил, а включить забыл..
pna 26 марта 2018 | 22:52
keldn: //Там были многократные ложные срабатывания как раз в недавний период.//
Этот эффект еще Крылов в своей басне описал.
alpanf 26 марта 2018 | 22:33
А может ее просто не было?
А систему пожаротушения кто выключил?
pna 26 марта 2018 | 22:54
alpanf: А разве система пожарооповещения и тушения работают раздельно. Отключили сигнализацию и значит отключили все.