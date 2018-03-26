Задержан сотрудник ЧОПа, отключивший систему оповещения во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня»

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По её словам задержаны пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, где предположительно начался пожар и руководитель организации, занимавшийся обслуживанием пожарной сигнализации.

Между тем в ЧОПе «Центр защиты», который занимался охраной торгового центра утверждают, что не отключали сигнализацию. Об этом сообщил телеграм-канал Мash.