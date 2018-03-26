Пользователи социальных сетей распространяют информацию о сотнях погибших при пожаре в Кемерове
При этом официальная цифра, названая МЧС – 64 жертвы.
От 170 до 355 человек могло погибнуть при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» — такие выводы можно сделать, читая ленты социальных сетей. Пользователи, которые пишут это, как правило, ссылаются на информацию, якобы полученную от родственников или друзей, работающих в МЧС, полиции, или моргах. Проверить достоверность этих данных очень сложно, однако эти цифры не выглядят слишком фантастическими. Как уверяют свидетели ЧП, только в одном из трех кинозалов на момент возгорания находилось около ста человек, еще столько же детей могло быть на аттракционах и катке.
Впрочем, информацию о сотнях жертв опровергает следственный комитет. В СК утверждают, что эта информация не соответствует действительности.
Причины возникновения пожара в «Зимней» вишне» до сих пор не установлены.
Комментарии71
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kottigr1 26 марта 2018 | 22:04
Путинисты явно лгут о масштабах трагедии...
Киноцентр ТЦ «Зимняя вишня» состоял из трёх кинозалов на 542 места, которые наверняка в воскресение были забиты полностью. Из двух кинозалов живыми не вышел НИКТО.. И это только погибшие в двух кинозалах, а ведь был ещё детский каток, игровая комната, зоопарк...
http://kemkino.ru/about/
Кинотеатр «Зимняя вишня» включает в себя 3 комфортабельных кинозала на 542 места:
1 зал - 256 мест.
2 и 3 залы – по 143 места.
Спаслись люди только из одного кинозала.
В двух кинозалах из которых никто не вышел живым, потому что людей там заперли, могло находится 399 человек.
ТРИСТА ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕК.
И это только в кинозалах..
Путин, хватит лгать !
patrik04 26 марта 2018 | 22:09
Пользователи социальных сетей распространяют информацию о сотнях погибших при пожаре в Кемерове...
topotuschkin, e_nexoma и vezdehod?
aleksandr39 26 марта 2018 | 22:11
patrik04: Когда шел пожар в это время "великий вождь " в программе у Вовки Соловьева с улыбкой рассказывал какой он крутой .
serge_moro 26 марта 2018 | 22:15
aleksandr39: Пока Вор у власти ,в стране ежедневный общенациональный траур
pit_heap 26 марта 2018 | 22:19
Истеричкам, которые "аааа! раз подписку какую-то просят родственников подписывать, значит МИЛЛИАРДЫ ТРУПОВ И ВЛАСТИ СКРЫВАЮТ", можно давать такую вот ссылку:
Статья 161 УПК РФ. Недопустимость разглашения данных предварительного расследования
Да, такое подписывают при каждом опознании, если уже заведено дело.
К количеству жертв и самому событию это мало относится.
Это, грубо говоря, чтобы любительскую фотку "вот что нам показали" не опубликовали, и комментарии присутствующих участников расследования не оглашали.
Может запросто оказаться, что процедура опознания будет выглядеть как "показали несколько останков, объяснили устно в каких обстоятельствах какие были найдены, попросили сказать, какие наиболее похожи". Это болезненно, но выдача этой информации наружу может банально повредить ходу следствия. Родственники же в такой ситуации на нервах и могут повести себя как угодно - вплоть до публикации перевранной инфы в СМИ - "мне показали пятерых, моего среди них нет - то есть погибших тысячи, моего спрятали - заявлю-ка, как лично бывшая на опознании, что там тысячи трупов" до творческого пересказа того, что услышали на месте.
Журналисты это с удовольствием схавают и переврут как угодно, что создаст следствию проблемы - например, свидетели и потенциальные участники ознакомятся с версией СМИ и начнётся эффект "врёт как очевидец" - т.е. человек лично видел одно, но превалирует в обществе другая гипотеза, и он к ней начинает склоняться, допридумывая "да-да, всё так и было".
Во многом поэтому и подписывают неразглашение, и фото-видеосъёмку запрещают. А не от желания скрыть "тайные жуткие ужасы"
patrik04 26 марта 2018 | 22:20
От 170 до 355 человек могло погибнуть при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» — такие выводы можно сделать, читая ленты социальных сетей...
Тупее чем эта жидобандеровская пропаганда, я ещё не видел. Чтобы скрыть 300 жертв и не вносить их в списки погибших, надо чтобы эти триста человек были круглыми сиротами, без соседей, друзей и коллег или чтобы это была одна семья, со всеми их родственниками близкими и сослуживцами, чтобы некому было их разыскивать.
nf5096004 26 марта 2018 | 22:30
patrik04: а гибнущие на Донбассе ихтамнеты тоже не имеют родственников? А какое число погибших озвучивается?
polba 26 марта 2018 | 22:37
nf5096004: Это только доказывает, что "ихтамнеты" - незамутнённые это фантазии хохлопропагандонов. Погибших и прикопанных под Иловайском и Дебальцево воинов укрохунты пришлось массово записывать в ДЕЗЕРТИРЫ, сбежавшие в Россию, Польшу и т.д.
blahovdav 26 марта 2018 | 23:18
polba: Погибших и прикопанных под Иловайском и Дебальцево воинов укрохунты пришлось массово записывать в ДЕЗЕРТИРЫ, сбежавшие в Россию, Польшу и т.д.// Вонючая путлеровская свинья, как всегда врет.... Украинцы своих погибших за правое дело на коленях встречают... И за Иловайск виновные в бездарном руководстве ответят, так как есть на это запрос и воля народа. А вот у фашистикв рашкованских такого запроса нет и даже когда официально правда всплывет путлеровские свиньи будут отхрюкиваться и отнекиваться....
shlevet 26 марта 2018 | 22:49
nf5096004: На Донбассе нет столько журналистов, сколько у этого ТЦ
anganor 26 марта 2018 | 22:41
patrik04: Ну вообще то скрывать реальное число погибших это пожалуй единственное что власть научилась за последнее время. Причем технология сокрытия отработаны.
Но самое страшное что нет тех кто верит власти. А значит будут верить не власти а любым другим источникам информации.
pna 26 марта 2018 | 22:48
anganor: А зачем скрывать? Чтобы обещанный миллион родственникам не платить?
Да и не скроешь столько погибших. Вот когда начнутся похороны, тогда все станет ясно.
Но самое главное, все, кто умышленно или по глупости записывает живых людей в погибшие, совершают страшный грех. Это может вернуться к ним гибелью их близких.
nusipusi 26 марта 2018 | 23:09
patrik04: асел ты тупой.....может посчитаешь количество жертв Норд=Ост...а луучче почитай сколько там было официально объявлено жертв (все сироты ну)....про Беслан вообще молчу...
hz6691 26 марта 2018 | 23:03
pit_heap: Во-первых, совершенно не обязательно! Во- вторых отказ от дачи подписки не может быть препятствием для доступа пострадавших с останкам своих родных.
serge_moro 26 марта 2018 | 22:22
serge_moro: Путин несет и сеет смерть повсюда .Но,в России у него получается масштабно и веерно. Следующие 6 лет погибнут в пожарах,убийствах,заказных делах десятки тысяч россиян. Где Путин там трагедия,горе, нищета,разруха, воровство,ложь, лицемерие,убийства,коррупция. Россия сделала свой выбoр -выбор на медленное вымирание.
neburzhui2 26 марта 2018 | 22:28
Коли стали Золотому тельцу поклоняться, не ужасайтесь жертвам, которые он затребовал.
vsexnezabanite 26 марта 2018 | 22:30
serge_moro: дебил в 90-х когда от голода дохли как мухи ты так же блажил в сети?
goshan31 26 марта 2018 | 22:59
serge_moro: тут просочилась информация, что билеты в кинотеатр были вручены на " выборах " неделю назад. Родителям вручены. За правильное голосование. Вот и цена выбора определилась..
gordy 26 марта 2018 | 23:01
@При этом официальная цифра, названая МЧС – 64 жертвы. @
Там что, и обвалившуюся кровлю уже разобрали?
polba 26 марта 2018 | 22:17
aleksandr39: Вы снова врёте. Показывали кино про Путина, снятое давно и выложенное в интернет уже недели две как.
put__out 26 марта 2018 | 22:23
polba: Не пропустил?...
polba 26 марта 2018 | 22:39
put__out: Разумеется, я всегда стараюсь смотреть пропагандистские изделия подобного качества. И вам советую, что бы понимать что и как там делают.
Только смотрел я это кино пару недель назад, ещё до выборов.
sab171 26 марта 2018 | 22:35
aleksandr39: негодяй на негодяе негодяем поганяет.
pulalala 26 марта 2018 | 22:56
aleksandr39:
Вова уверен, что бабы еще нарожают.
bozman1944 26 марта 2018 | 23:21
patrik04: Патрик, ты бы хоть сегодня помолчал, тролль пригожинский.
servelat 26 марта 2018 | 22:09
kottigr1: Будут списки погибших. Если кого-то не внесут, родственники сразу скажут, выяснится ложь. Зачем раньше времени устраивать провокацию?
jetsam 26 марта 2018 | 22:16
servelat: серьезно?
т.е. если родственникам скажут "1+3 и молчи" они, правдолюбы, выберут 1 и "у нас погиб"?
серьезно? то-то у нас ихтамнетов полные списки на любом заборе....
ихткмнеты не только в сирии они в РОССИИ.
just4fun 26 марта 2018 | 22:37
servelat: Списки погибших делают СРАЗУ! чтоб люди могли найти фамилии. и добавляют потом. а уже 2 дня прошло и пишут только о количестве человек. Судя по всему, не будет списков...Очередная спец операция. Детей очень и очень жалко.
kottigr1 26 марта 2018 | 22:51
servelat: Будут списки погибших. Если кого-то не внесут, родственники сразу скажут..
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Не скажут. Родственников заставят взять подписку о неразглашении, иначе не выдадут им остатки тел погибших, что бы те смогли их похоронить..
stoned_fox 26 марта 2018 | 23:21
kottigr1: Вот что ты брешешь?!
redrica 26 марта 2018 | 22:28
kottigr1:
МК опубликовал скриншоты продажи мест. На мультфильмы было продано 161 билет, не считая тех, кто может и без билета. Именно эти и были заперты, чтоб не разбежались.
А взрослый зал - не говорят сколько.
polba 26 марта 2018 | 22:43
redrica: Хм... интересно откуда у стэцёвской бригады эти "скриншоты".
goshan31 26 марта 2018 | 23:03
redrica: маленькая поправка: не продано, а вручено бесплатно на голосовании за нужного кандидата. Дети просто сходили в кино.
vsexnezabanite 26 марта 2018 | 22:28
kottigr1: во время войны таких как ты просто ставят к стенке
кстати не разу не видел полный кинозал, только в СССР
kottigr1 26 марта 2018 | 23:16
vsexnezabanite: Вот видео, где человек, у котрого в ТЦ погибли жена и трое детей (ВСЯ СЕМЬЯ), рассказывает о трагедии.
https://vk.com/auto_42?z=video59044943_456239050%2F37889c7b028e6bc6db%2Fpl_post_-70683182_982914
vulgaris_liberal 26 марта 2018 | 22:54
kottigr1: Своими "могло быть" и "наверняка было" вы все больше напоминаетие поротого на конюшне мелкого жулика навального ;)
ukrovnadovaritvkotle 26 марта 2018 | 22:05
Эхо настолько абыдлело как сми что всякое говно из сетей готово за новость подать.
varangian2011 26 марта 2018 | 22:18
ukrovnadovaritvkotle: Верно глаголешь, мы верим Путину !!! Он свой народ еще никогда не обманывал.
brocer 26 марта 2018 | 22:42
varangian2011: Свой то да. А простое население?
Всегда было смешно при словах "наши люди". Вот его люди детей и сожгли. Пусть еще говорит. Все понимают.
kryymsdyk 26 марта 2018 | 22:05
Ну а че. Город-полумиллионник. Разгар выходных. У нас в аналогичном центре с кинотеатрами и магазинами, но без катка, без фитнесцентра с басейном, без боулинга в выходные не бывает днем менее 2 тысяч человек - видно по парковке размером с футбольное поле, забитой машинами. Да и при малой проходимости они просто разорятся. Плюс продавщицы, прочая обслуга.
kryymsdyk 26 марта 2018 | 22:06
можно статистику посещений поднять в гугле.
kryymsdyk 26 марта 2018 | 22:08
а, нельзя. уже прикрыли информацию.
jetsam 26 марта 2018 | 22:08
а кому верить?
диспетчеру карлосу или летчику волошину?
лаврову с машкой или аудиозаписи "дэбилы, мля"?
кому в россии _можно_ верить?
никому.
ukrovnadovaritvkotle 26 марта 2018 | 22:08
Я дочь мчсника сестра врача и внучка милиционера, все не так однозначно
benga_medok 26 марта 2018 | 22:09
"Проверить достоверность этих данных очень сложно"
Чушь какая ! Совсем нас за идиотов считают ! Вот официальные данные СК проверить действительно невозможно. Им что из Кремля прикажут озвучить, то и превращают в официальную версию !
tchizik 26 марта 2018 | 22:10
По похоронам будет понятно
benga_medok 26 марта 2018 | 22:16
tchizik: А кто их нам покажет ?
tchizik 26 марта 2018 | 22:19
benga_medok: нам может и нет, но от родителей нет
pnh__ptn 26 марта 2018 | 22:18
tchizik: Будут выдавать по 5 тел в день. На могилах запретят ставить таблички. Проходили уже- ихтамнебыло.
tchizik 26 марта 2018 | 22:21
pnh__ptn: не запретят
varangian2011 26 марта 2018 | 22:21
tchizik: Там опознавать почти нечего. Будут еще 3 месяца генетические экспертизы проводить, а когда все устаканится и забудется скажут - насчитали 250 погибших.
tchizik 26 марта 2018 | 22:23
varangian2011: всё возможно, но если ложь, то выяснится. Это не ихтамнеты...
polba 26 марта 2018 | 22:25
tchizik: Не, не будет понятно. Вам расскажут про тайные похороны и подписки о неразглашении.
tchizik 26 марта 2018 | 22:30
polba: подписки о неразглашении уже официально признали
polba 26 марта 2018 | 22:47
tchizik: Совершенно верно. Это ОБЫЧНАЯ практика при ЛЮБОМ опознании. При опознании погибшего, например в ДТП, берут точно такую же подписку.
Иначе просто не бывает. Но вам уже другое рассказали, верно?
pnh__ptn 26 марта 2018 | 22:16
Ихтамнебыло!
beobachter 26 марта 2018 | 22:21
Власть всеми средствами постарается скрыть масштабы трагедии. Вероятнее всего причина кроется в том, что при количестве жертв больше 100 должен быть объявлен государственный траур. Но как же можно объявлять в стране траур всего через неделю после триумфальной победы Путина? Вот и пустились во все тяжкие...
banzai58 26 марта 2018 | 22:21
Если нет доверия к властям, информация с успехом заменяется слухами. В Краснодарском крае рассказывают о тысячах погибших в Крымске и о том, как утопленников вывозили фурами. Фурами! И кому верить? Ну всяко же не чиновникам из СК или МЧС, верно?
kryymsdyk 26 марта 2018 | 22:29
banzai58: фурами-рефрижераторами продуктовой сети Магнит
salut__521 26 марта 2018 | 22:23
64 помножить на коэффициент путриотической брехливости, как раз и получается 3-4 сотни, а учитывая, что детский погубленный контингент это конёк путина, то сомнений в.цифрах скрываемых жертв не остаётся.
pravdatut 26 марта 2018 | 22:25
Смерть пришла и в РФ !
tchizik 26 марта 2018 | 22:27
Утром была инфа - 56 погибших,70 без вести пропавших. Список безвестипропавших был здесь на сайте... "...нет ребята всё не так..."...
volvic 26 марта 2018 | 22:29
Уже сама фраза "64 - это окончательная цифра" вызывает подозрения
nabluda_tel 26 марта 2018 | 22:37
только один кинозал в среднем это 250 человек. Сколько детей закрыла вахтерша? неужели сеанс крутили для двадцати ребятишек. Очень похоже, что нам опять врут.
stoned_fox 26 марта 2018 | 23:26
nabluda_tel: что нам опять врут.
Зачем кому то вам врать? От того что скажут меньше, сумма компенсаций не уменьшится.
ltric 26 марта 2018 | 22:52
Да, судя по видео начала пожара, выйти из этого ТС удалось немногим. Счет времени шел на секунды, а потом никакой видимости. Если глаза еще способны видеть.
kaplan911 26 марта 2018 | 22:52
И в такой ситуации этот муд.рейщший Бедоносец молчит, на людях не показывается ?!
gvzdk 26 марта 2018 | 22:53
Хотел быть царем? Будет « Владимир-бедоносец».....
clandestino 26 марта 2018 | 22:59
Всё может быть. В бесланской школе когда-то уверяли было всего 350 человек. Однажды солгав, кто тебе поверит?
kaplan911 26 марта 2018 | 23:04
Блин, а когда нам власть говорила правду, в том числе и по погибшим?
Удивляюсь мнениям некоторых пользователей, типа, не надо спешить, власть разберётся.....итд.
Весь Цивилизованный Мир скорбит по экранам тв и соцсетям, а Наш лидер ГДЕ, где выступление Преправительства
нашего Димона по соцсетям....... ЭТО ЖЕ ДИКИЙ УЖАС !!!???
lager23 26 марта 2018 | 23:26
Когда власть врёт всем и вся, когда Путен лукавит и обманывает в своих обещаниях, всякий нормальный человек будет сам искать правду в интернете, а не слушать упырей путерастов...и будет абсолютно прав!