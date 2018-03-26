Пользователи социальных сетей распространяют информацию о сотнях погибших при пожаре в Кемерове...

При этом официальная цифра, названая МЧС – 64 жертвы.

От 170 до 355 человек могло погибнуть при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» — такие выводы можно сделать, читая ленты социальных сетей. Пользователи, которые пишут это, как правило, ссылаются на информацию, якобы полученную от родственников или друзей, работающих в МЧС, полиции, или моргах. Проверить достоверность этих данных очень сложно, однако эти цифры не выглядят слишком фантастическими. Как уверяют свидетели ЧП, только в одном из трех кинозалов на момент возгорания находилось около ста человек, еще столько же детей могло быть на аттракционах и катке.

Впрочем, информацию о сотнях жертв опровергает следственный комитет. В СК утверждают, что эта информация не соответствует действительности.

Причины возникновения пожара в «Зимней» вишне» до сих пор не установлены.