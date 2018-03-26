США принесли глубокие соболезнования России в связи с трагедий в Кемерове -администрация
Соединенные Штаты принесли глубокие соболезнования в
связи с трагедией в торговом центре в Кемерове, в результате которой погибли более 60
человек. Об этом сообщил в понедельник представитель администрации США высокого ранга
во время телефонного брифинга с журналистами.
«Я хочу принести глубокие соболезнования от лица Соединенных Штатов россиянам:
пострадавшим, семьям и близким жертв, погибших в результате пожара на этих выходных в
Кемерове. Это душераздирающие новости», — отметил он.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах также принес соболезнования в
связи с трагедией. «Соединенные Штаты глубоко опечалены известием о вчерашнем
трагическом пожаре в торговом центре в Сибири. Американский народ выражает свои
глубочайшие соболезнования россиянам, семьям погибших и пострадавших в результате
пожара», — отметил он на брифинге для журналистов.
Пожар возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.
Погибли более 60 человек, свыше 50 обратились за медицинской помощью.
Комментарии18
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russkie_za_sverjenie 26 марта 2018 | 21:36
Дорогие россияне, особенно инспектора, чиновники и прочие путиноиды!! Берите чаще взятки за контроль-надзор-аттестацию. Платите за них жизнями детей. Горите в аду, мрази!!
shlevet 26 марта 2018 | 21:39
russkie_za_sverjenie: //Дорогие россияне, особенно инспектора, чиновники и прочие путиноиды!! Берите чаще взятки...//
Если взятки берут путиноиды, то как тогда назвать вас, дающих эти взятки?
alehan11174 26 марта 2018 | 21:41
Да, лидер свободного мира США всегда помогали России и российскому народу, даже когда страна находилась под гнетом большевиков-коммунистов:((( И сейчас, вся эта г***но-путинская шваль со временем исчезнет, а Россия останется.
dobro_vam_v_dom 26 марта 2018 | 21:45
alehan11174: У вас в Кащенко еще не отбой?
nikitin43 26 марта 2018 | 21:46
alehan11174: вот и сейчас эта расейская шваль думает как в своих интересах использовать народную беду , что уже не раз с успехом делала , - взрывы домов , Беслан - отмена выборов , Норд - Ост - введение тотальной цензуры ...
dobro_vam_v_dom 26 марта 2018 | 21:49
nikitin43: Про Одесский дом профсоюзов забыл, укроп...
velbkeirf1 26 марта 2018 | 21:51
зачетно лизнул респект alehan11174:
novyrusich 26 марта 2018 | 21:52
shlevet: Взятки берут путиноиды и дают путиноиды.
Хозяйка "Зимней Вишни"Надежда Судденок — по документам управляет сгоревшим ТРК ООО "Зимняя вишня Кемерово". Уроженка города Топки Кемеровской области. Ранее работала в отделе кадров ООО "Топкинский цемент". Карьера пошла в гору, когда Судденок была избрана депутатом Топкинского районного совета от партии "Единая Россия".
Может она и зицпредседатель. Но какминимуцм ислилась генеральным директором.
Там едрист на едристе сидит и едристом погоняет.
\Допустят они до жирного куска чужих.
nikitin43 26 марта 2018 | 21:56
novyrusich: один из акционеров тц тулеев .
shlevet 26 марта 2018 | 21:57
novyrusich: //Взятки берут путиноиды и дают путиноиды....//
Как интересно, а та кто закрыла людей в кинозале, она путиноид?
А тот кто вырубил сигнализацию тоже путиноид?
А тот кто двери заблокировал путиноид?
А тот кто не обеспечил средствами огнезащиты путиноид?
А тот кто спасался впереди детей, когда должен был их выводить, путиноид?
А тот кто не знал, что делать в этой ситуации, хотя должен был знать, путиноид?
semia 26 марта 2018 | 21:37
Жалко американцам многострадальный российский народ: только освободились из кубышки СССР ,как попали в кубышку Путинизма
dobro_vam_v_dom 26 марта 2018 | 21:47
semia: alehan11174: russkie_za_sverjenie:
На "Эхо" просто шабаш злорадствующих русофобов!
askol2016 26 марта 2018 | 21:43
Трамп явно противодействует как американскому истеблишменту, так и собственным сотрудникам. Рекомендовали "не поздравлять" - поздравил. Позвонил Путину - договорился о встрече. Теперь вот "соболезнования" совместно с высылкой дипломатов...
kryymsdyk 26 марта 2018 | 21:47
askol2016: а какое отношение имеют дипломаты? они ведь не сгорели.
captainobvious 26 марта 2018 | 22:01
kryymsdyk: а так хотелось бы, да?
kaplan911 26 марта 2018 | 22:03
askol2016: Какая встреча, о чём вы мечтаете?
Прям как наш новый, не первой свежести, лидер.
echo_shar 26 марта 2018 | 21:50
Лицемерные извинения штатов не стоят ни гроша.
testmeter 26 марта 2018 | 21:58
echo_shar: А они извинялись? Написано, вроде-бы, что соболезнования выразили. И отнюдь не лицемерно