США принесли глубокие соболезнования России в связи с трагедий в Кемерове -администрация

Соединенные Штаты принесли глубокие соболезнования в

связи с трагедией в торговом центре в Кемерове, в результате которой погибли более 60

человек. Об этом сообщил в понедельник представитель администрации США высокого ранга

во время телефонного брифинга с журналистами.

«Я хочу принести глубокие соболезнования от лица Соединенных Штатов россиянам:

пострадавшим, семьям и близким жертв, погибших в результате пожара на этих выходных в

Кемерове. Это душераздирающие новости», — отметил он.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах также принес соболезнования в

связи с трагедией. «Соединенные Штаты глубоко опечалены известием о вчерашнем

трагическом пожаре в торговом центре в Сибири. Американский народ выражает свои

глубочайшие соболезнования россиянам, семьям погибших и пострадавших в результате

пожара», — отметил он на брифинге для журналистов.

Пожар возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

Погибли более 60 человек, свыше 50 обратились за медицинской помощью.