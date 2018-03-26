Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые с 2011 года покинул территорию КНДР и совершил визит в Пекин
Об этом сообщает Блумберг со ссылкой на источник. По данным агентства, Ким Чен Ын прибыл на специальном поезде. При этом неизвестно, как долго он собирается пробыть в Пекине и с кем встретиться.
Комментарии8
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doorin 26 марта 2018 | 21:37
Как сообщают американские политологи, Тайвань и Тибет
в самое ближайшее время станут очередными горячими точками,
наряду с КНДР, Сирией, Ираном и Украиной. Затем настанет черед
Германии и Франции.
\ CNN \
semia 26 марта 2018 | 21:39
Голодные жители КНДР жалеют,что покинул не навсегда
vasilevich58 26 марта 2018 | 21:41
Толстощёкий, оказывается. бесстрашный малый!
Как пить дать "Героя КНДР" за этот свой подвиг получит!
monkur 26 марта 2018 | 21:53
vasilevich58: Папа был смелее, аж до Москвы доехал в бронепоезде:)
semia 26 марта 2018 | 21:41
doorin: doorin: semia: doorin: doorin: горячая точка Дурень у тебя в мозгу!
sensei54 26 марта 2018 | 21:39
Поезд "системы игрек".
«– Где же у него крылья-то будут?
– Никаких крыльев – воздушная подушка. Паровоз пускает под себя мощную струю пара – и по пару, по пару…» (с)
mamapckoe_ky 26 марта 2018 | 21:40
Даже про пухлого Ына знаем где он. А плешивый как сквозь землю провалился.
j_partizan 26 марта 2018 | 22:00
Теперь на планете новый изгой.