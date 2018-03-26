Количество стран, объявивших сегодня о высылке российских дипломатов, превысило два десятка
Меры затронут 113 человек. Выслать сотрудников российских посольств планируют, в том числе, Украина, Канада, США. Вашингтон, в числе прочего, собирается к 30 марта закрыть российское генконсульство в Сиэтле. Для такого шага не было оснований, полагает российский посол в США Анатолий Антонов.
Плёнка Антонов – послы
Высылка дипломатов связана с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Комментарии15
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bozk 26 марта 2018 | 21:37
Плёнка Антонов? Может пелёнка...
vasilevich58 26 марта 2018 | 21:44
Не любят нас, таких честных, благородных и великих разные пиндосы и гейропейцы!
Завидуют нашей счастливой жизни, наверное!
ihor_syvoryj 26 марта 2018 | 21:38
От одной внешнеполитической пАбеды до другой!
"Верным путём идёте, товарищи!" (С)
lapin100 26 марта 2018 | 21:40
Продолжаем завоёвывать авторитет в мире!
s_a_n_d_r_a 26 марта 2018 | 21:42
"Плёнка Антонов – послы " Это шифрограмма?
tks 26 марта 2018 | 22:00
s_a_n_d_r_a: ))) Юстас - Алексу:
Совершенно секретно. Это была только группа прикрытия. Основным агентам после реинкарнации удалось скрыться. Явки перенесены в зоопарки. Информация кодируется в язык птиц и зверей. Резидент скрылся среди насекомых, идентификации не подлежит. Основная связь через перелетных уток. Пароль – три кря протяжных, два коротких. Отзыв – три коротких, два протяжных.
a_111111 26 марта 2018 | 21:43
Крупный успех нашей дипломатии... Сколько памятников Горчакову не открывай, Горчаковым Лавров не станет...
velbkeirf1 26 марта 2018 | 21:46
Количество стран, объявивших сегодня о высылке российских дипломатов, превысило два десятка\\\\\\\\\\\
дык это с бывшей Украиной значит двадцать с половиной что значит превысило?
b522 26 марта 2018 | 21:49
velbkeirf1: Маленький шакал. Шакалит с весны 2014. Отшакалил Крым, отсвинячил в Донбассе. Получил клеймо - государство-агрессор...
Рукотворно окружил себя "врагами" и выдает это за победу! Шакалья победа.
brocer 26 марта 2018 | 21:50
Ничего страшного. пусть едут поднимать сельское хозяйство. Очередных скрипачей меньше будет. Родину любите козлы. ))
vlabumur 26 марта 2018 | 21:54
МИД надо закрывать,
"Пора им, на лесоповал ехать или канал какой-нибудь строить. На мой взгляд, зажились они в заграницах!"
seryj_wolk 26 марта 2018 | 22:02
vlabumur: Представляю себе их самочувствие. Ехать из цивилизованных стран назад в вонючий сарай.
tks 26 марта 2018 | 21:56
Чем больше стран скажут "НЕТ!!" мордорашкам, тем больше шансов, что мордорашки захлебнутся в собственном зловонии!
point3d 26 марта 2018 | 21:57
Очень интересно что будет дальше.
Где ставки на большую войну в Европе принимаются?
polba 26 марта 2018 | 22:01
point3d: Не интересно 1000000:1 принимать.