Количество стран, объявивших сегодня о высылке российских дипломатов, превысило два десятка\\\\\\\\\\\

Меры затронут 113 человек. Выслать сотрудников российских посольств планируют, в том числе, Украина, Канада, США. Вашингтон, в числе прочего, собирается к 30 марта закрыть российское генконсульство в Сиэтле. Для такого шага не было оснований, полагает российский посол в США Анатолий Антонов.

Плёнка Антонов – послы

Высылка дипломатов связана с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.