В ЧОПе который занимался охраной торгового центра«Зимняя вишня» В Кемерове, утверждают, что не отключали сигнализацию
В ЧОПе «Центр защиты», который занимался охраной торгового центра «Зимняя вишня» В Кемерове, утверждают, что не отключали сигнализацию после срабатывания сигнала пожарной тревоги. Об этом сообщает телеграм-канал Мash.
Ранее в Следственном комитете заявили, что решается вопрос о задержании охранника, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.
Комментарии4
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vasilevich58 26 марта 2018 | 21:46
Не удивлюсь, если вместо сигнализации там висел просто её муляж для отмазки от пожарных!
brocer 26 марта 2018 | 21:56
vasilevich58: Дело в том, что сигнализация бесполезна, если дым за пару минут распространяется. Там к каждому в такой ситуации поставь охранника который знает где выход, то результат был бы аналогичный.
Просто помойка эти ТРЦ. Кроме ядовитого пластика нет ничего. Все сгорят, просто всем свое время. Сигнализация не поможет.
polba 26 марта 2018 | 21:59
vasilevich58: Муляж вряд ли, а вот отключить её на постоянной основе вполне могли, например после парочки ложных сработок... или детишки повадились в туалете датчики поджигать (такое было пару лет назад на Митинском рынке).
brocer 26 марта 2018 | 22:03
vasilevich58: У меня напротив бывшая фабрика которая перестраивается под жилые апартаменты. там еще этаж надстроили. так вот стены там на этом этаже дерево пена и вата. Загорится одна квартира - весь этаж трупы.