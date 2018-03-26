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21:30, 26 марта 2018

Опознаны 23 погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня»

Всего жертвами трагедии стали 64 человека. Местные жители сомневаются в достоверности этих данных. В социальных сетях появилось большое количество сообщений о сотнях погибших и о том, что власти якобы пытаются скрыть масштабы случившегося. В Следственном комитете призвали не верить этим сообщениям. Там уверяют, что предоставляют всю актуальную информацию.
В Москве и Петербурге готовятся акции памяти. Они должны пройти завтра. Мероприятия не согласованы с властями. Жители Кемерова также собираются выйти утром на несанкционированную акцию, чтобы почтить память погибших и потребовать от властей ответы на вопросы, связанные с трагедией.

Комментарии

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kottigr1 26 марта 2018 | 21:37

Путинисты явно лгут о масштабах трагедии...
Киноцентр ТЦ «Зимняя вишня» состоял из трёх кинозалов на 542 места, которые наверняка в воскресение были забиты полностью. Из двух кинозалов живыми не вышел НИКТО.. И это только погибшие в двух кинозалах, а ведь был ещё детский каток, игровая комната, зоопарк...
http://kemkino.ru/about/

nanaryfive 26 марта 2018 | 21:39

kottigr1: Путинисты явно лгут о масштабах трагедии...
==================
Да это тут на Йехе постоянно лгут.

kottigr1 26 марта 2018 | 21:44

nanaryfive: Кинотеатр «Зимняя вишня» включает в себя 3 комфортабельных кинозала на 542 места:
1 зал - 256 мест.
2 и 3 залы – по 143 места.
Спаслись люди только из третьего кинозала.
В двух кинозалах из которых никто не вышел живым, потому людей там заперли, могло находится 399 человек.
ТРИСТА ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕК.
И это только в кинозалах..

nanaryfive 26 марта 2018 | 21:54

kottigr1: Лучше всего человека может посчитать родственник. Если какаято Глаша написала в соц. сети что погибших тысячи а эхо-мацы понесло почему я должен верить?

pit_heap 26 марта 2018 | 21:59

Истеричкам, которые "аааа! раз подписку какую-то просят родственников подписывать, значит МИЛЛИАРДЫ ТРУПОВ И ВЛАСТИ СКРЫВАЮТ", можно давать такую вот ссылку:
Статья 161 УПК РФ. Недопустимость разглашения данных предварительного расследования
Да, такое подписывают при каждом опознании, если уже заведено дело.
К количеству жертв и самому событию это мало относится.
Это, грубо говоря, чтобы любительскую фотку "вот что нам показали" не опубликовали, и комментарии присутствующих участников расследования не оглашали.
Может запросто оказаться, что процедура опознания будет выглядеть как "показали несколько останков, объяснили устно в каких обстоятельствах какие были найдены, попросили сказать, какие наиболее похожи". Это болезненно, но выдача этой информации наружу может банально повредить ходу следствия. Родственники же в такой ситуации на нервах и могут повести себя как угодно - вплоть до публикации перевранной инфы в СМИ - "мне показали пятерых, моего среди них нет - то есть погибших тысячи, моего спрятали - заявлю-ка, как лично бывшая на опознании, что там тысячи трупов" до творческого пересказа того, что услышали на месте.
Журналисты это с удовольствием схавают и переврут как угодно, что создаст следствию проблемы - например, свидетели и потенциальные участники ознакомятся с версией СМИ и начнётся эффект "врёт как очевидец" - т.е. человек лично видел одно, но превалирует в обществе другая гипотеза, и он к ней начинает склоняться, допридумывая "да-да, всё так и было".
Во многом поэтому и подписывают неразглашение, и фото-видеосъёмку запрещают. А не от желания скрыть "тайные жуткие ужасы"

kottigr1 26 марта 2018 | 21:59

nanaryfive: По критериям Веры Вам нужно или в РПЦ или в партию "ЕР" обращаться.. Там как раз такими категориями занимаются..

tvitov66 26 марта 2018 | 21:56

kottigr1: грят там крутили бесплатное кино для тех, кто за ПУтина проголосовал и получил за то талончик заветный ... на тот свет

pit_heap 26 марта 2018 | 22:04

kottigr1: Не надо ничего выдумывать.В Кемерово все сплотились,город небольшой -все друг друга знают и скрыть столько жертв не получится.Не пиарьтесь на крови.У вас это при каждом происшествии в России.

novyrusich 26 марта 2018 | 21:42

kottigr1: Если количекство погибших соответствует официапльным данным, то зачем берут подписку о неразглашении от родственников при опознании и что они должны не разглашать?
неужели то, сколько трупов им показали?

pit_heap 26 марта 2018 | 22:01

novyrusich: выше написано почему.

agriment 26 марта 2018 | 21:44

"Местные жители сомневаются в достоверности этих данных"

- Местные жители могут и сами сосчитать по каждой семье, обратившейся в похоронные бюро, было бы желание.

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