Опознаны 23 погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня»

Всего жертвами трагедии стали 64 человека. Местные жители сомневаются в достоверности этих данных. В социальных сетях появилось большое количество сообщений о сотнях погибших и о том, что власти якобы пытаются скрыть масштабы случившегося. В Следственном комитете призвали не верить этим сообщениям. Там уверяют, что предоставляют всю актуальную информацию.

В Москве и Петербурге готовятся акции памяти. Они должны пройти завтра. Мероприятия не согласованы с властями. Жители Кемерова также собираются выйти утром на несанкционированную акцию, чтобы почтить память погибших и потребовать от властей ответы на вопросы, связанные с трагедией.