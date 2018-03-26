Москва примет меры в отношении каждой страны, высылающей российских дипломатов...

Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она назвала отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля провокацией, за которой стоят мощные силы, находящиеся в Великобритании и США, сообщает агентство Интерфакс.