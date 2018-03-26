Москва примет меры в отношении каждой страны, высылающей российских дипломатов
Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она назвала отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля провокацией, за которой стоят мощные силы, находящиеся в Великобритании и США, сообщает агентство Интерфакс.
Комментарии36
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doorin 26 марта 2018 | 21:07
Breaking news !!!
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Последнее предупреждение русским !!!
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Если русские посмеют выслать хоть одного
европейского или американского дипломата,
то Европарламент и USA немедленно введут
санкции против русских сразу на 1259 лет
за откровенно хамское отношение к дипломатическим
сотрудникам.
А посол USA в России Джон Хантсман заявил, что Вашингтон
готов к дальнейшему всемерному ухудшению отношений
с Москвой по всем направлениям без исключений, включая
прямое военное столкновение на территории ЕС.
\ Downing Street \
alexandr_l 26 марта 2018 | 21:09
doorin: DOORIN NEWS дурные новости
patrik04 26 марта 2018 | 21:27
Москва примет меры в отношении каждой страны, высылающей российских дипломатов...
Не надо распыляться, союзники по НАТО тут не при чём, а если Тереза Мэй их подставила, то сосредоточьте весь удар на англичанах - прекратите дипломатические отношения и любые контакты с Лондоном, и дайте им понять, что мы в состоянии войны.
semia 26 марта 2018 | 21:29
Россия уже приняла меры в ответ....в Кемерово
metalmilicia 26 марта 2018 | 22:01
Островитяне очень стараются сделать из Скрипаля принца Фердинанда. В основе всех войн стоят их провокационные действия.
novyrusich 26 марта 2018 | 21:45
patrik04: Маня пугает, а никому не страшно.
Потому как что может Россия? Ничего.
А что могут англичане, скажем? А вот что.
Комитет по международным делам британского парламента рассмотрит возможность введения санкций в отношении офшорных капиталов Владимир Путина и его приближенных, сообщает BuzzFeed.
Комитет начал расследование в связи с серией убийств, в которых подозревают Россию, передает журналистка Хайди Блейк. Их кульминацией стало нападение на Сергея Скрипаля и его дочь, а также убийство Николая Глушкова.
"В фокусе внимания будут российские капиталы в скандально известных британских налоговых гаванях, таких как Каймановы острова, Бермудские и Британские Виргинские острова", – уточняется в статье.
Председатель комитета Том Тагендхат заявил, что Россия практикует "крайне враждебный" подход к Великобритании. Он призвал правительство дать ответ, "показав, как олигархи, в том числе президент, скрыли сотни миллиардов долларов" в британских владениях.
"В подозрительных смертях в Великобритании и во всем мире есть явная закономерность, выявленная в прошлом году BuzzFeed, – сказал Тагендхат. – Нападение на Скрипалей и убийство Николая Глушкова ее только подтвердили. Очевидно, что мы не можем закрыть глаза на эти деяния. В ответ Соединенное Королевство не будет нарушать закон, но при этом не следует смотреть сквозь пальцы на использование наших финансовых и юридических служб для сокрытия российских капиталов в подконтрольных нам юрисдикциях".
Inopressa.ru
dobro_vam_v_dom 26 марта 2018 | 21:09
Меры нужно принимать в отношении СШИ и Англии.
А на их шестерок можно не реагировать.
Много чести...
alehan11174 26 марта 2018 | 21:24
dobro_vam_v_dom: Москве бы разобраться сколько людей и почему сгорели в Кемерово, а не совать свою козлиную морду в Европу и не позориться там:(((
dobro_vam_v_dom 26 марта 2018 | 21:29
alehan11174: Празднуешь, нерусь?
fashist_putin 26 марта 2018 | 21:10
Машка нюхнёт кокаина и спляшет :))
Чем ещё может ответить недогосударство, где палач из-за которого дети сотнями горят, получает 86% любви родителей соженных детей?
dobro_vam_v_dom 26 марта 2018 | 21:21
fashist_putin: А, в том, что ты тупой неудачник, тоже Путин виноват?
midnightblues 26 марта 2018 | 21:22
doorin: да кому вы там нужны
смешно
uhovostro 26 марта 2018 | 21:08
Что-то мне всё тревожнее за воронежцев....
vla7815 26 марта 2018 | 21:16
uhovostro: Ничё. Они давно уже привыкли ...........
vladimirbelarus 26 марта 2018 | 21:58
uhovostro: А что, первая ракета семопереизбранного Путена уже попала в Кемерово, ждём, чем ответит Воронеж!
kinnlade 26 марта 2018 | 21:11
Машуня - гордость и честь России!Люблю её
brocer 26 марта 2018 | 21:13
Посольства слабо закрыть? Моськи блин.. МИДовские.
cilovit 26 марта 2018 | 21:41
brocer: Посольство России в США после объявления о закрытии российского генконсульства в Сиэтле предлагает в своем Twitter проголосовать за то, какое американское генконсульство в России читатели считают нужным закрыть в ответ
brocer 26 марта 2018 | 21:45
cilovit: ХЗ что ни там решат. Я бы Московское закрыл, А оставшмеся в Нальчик перенес БЫ. Наголосуют как им надо.
cilovit 26 марта 2018 | 21:47
brocer: Пусть переносят
komar 26 марта 2018 | 21:16
Правильно! Око за око!
hata_c_krau 26 марта 2018 | 21:20
Воронеж Коломна Волоколамск приготовиться Самаре ждём ответные меры...
chnch 26 марта 2018 | 21:21
Вот и поздравления поспели.. А МИД чего дуется?
netsterof 26 марта 2018 | 21:22
А может провести расследование и наказать виновников в попытке отравить Скрипаля , устроив в Солсбери террористический акт применением запрещённого химоружия
ansata 26 марта 2018 | 21:24
"меры в отношении каждой страны"
+++++++++++++++++++++++++++++
Не надорветесь?
virgenu 26 марта 2018 | 21:25
В зеркало посмотрите, убогие! Весь цивилизованный мир ополчился против путинского режима- с чего бы это? Придумали русофобию!!! Нет никакой русофобии, есть брезгливость против несменяемой воровской власти.
cilovit 26 марта 2018 | 21:45
virgenu: А в Германии сколько правит уже канцлер.?
beaux 26 марта 2018 | 21:26
Война против всех?
ivan127_4 26 марта 2018 | 21:29
И этим гадам младодемократы отдали на растерзание страну в 90-е!!!
chaika_ 26 марта 2018 | 21:30
Объявить всем войну!!!!
rus215 26 марта 2018 | 21:31
опять нам невменяемая машка пытается искать двойные смыслы.
все пытаются спровоцировать хулигана с ядерной дубинкой, ууух негодяи!
мы им кузькину мать то покажем!
ihor_syvoryj 26 марта 2018 | 21:31
Наша мстя будет страшной! (Маша)
pravdoiskatel 26 марта 2018 | 21:39
Как говорили антифашисты в 30-е годы, " у вас виселиц на всех не хватит".
valkuz7 26 марта 2018 | 21:41
Когда все вокруг плохие, полезно посмотреть в зеркало.
cilovit 26 марта 2018 | 22:01
valkuz7: Ну есть много великих людей которые говорили не так как вы :
Мнение большинства не всегда верно. Ни миллиард мух, ни два, ни три, ни даже больше..., не убедят меня, что говно – это вкусно.
Иосиф Египетский (20+)
Есть три вещи, которых боится большинство людей: доверять, говорить правду и быть собой.
Федор Михайлович Достоевский
и на последок:
Любой гражданин (подозреваемый, обвиняемый) имеет право (которое он может использовать или не использовать по своему желанию) давать показания, но он не обязан доказывать свою невиновность. Обвиняемый вправе давать любые показания. Обвиняемый вправе полностью отказаться от дачи показаний (пояснений), даже вправе отказаться от ответов на отдельные вопросы. Факт полного отсутствия у обвиняемого доказательств невиновности сам по себе не считается доказательством его вины. Факт отказа обвиняемого от показаний и от отдельных пояснений, факт дачи им противоречивых и даже ложных показаний не являются основанием для обвинительного приговора.
pravdoiskatel 26 марта 2018 | 21:43
Мария Захарова: "Воронеж будет разрушен!"