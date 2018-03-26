В Испании задержан лидер хакерской группировки Cobalt, атаковавшей сотни финансовых организаций в 40 странах
Это человек из «русскоязычного мира», — говорится в сообщении Европола, которое приводит издание РБК. Имя задержанного не называется. Хакерскую группировку Cobalt подозревают в похищении более миллиарда евро.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
brocer 26 марта 2018 | 21:11
Русскоговорящий мир звучит круто. А в реале Сидорчук какой нибудь.
dobro_vam_v_dom 26 марта 2018 | 21:17
brocer: Точно хохол...
r88w556xl4 26 марта 2018 | 21:28
Если хохол, то "человек из «русскоязычного мира»", если был бы из России, то сказали бы "рука Кремля".
snips 26 марта 2018 | 21:55
r88w556xl4: рука кремля уже сидит )) сынуля селезнева вродь
velbkeirf1 26 марта 2018 | 21:18
brocer: сказали же Коба
monkur 26 марта 2018 | 21:20
Прямо так и сказали?
seryj_wolk 26 марта 2018 | 21:29
Идет охота на козлов (рфских), идет охота!
world_nail 26 марта 2018 | 21:35
Это человек из «русскоязычного мира» - Касимура Сакуока из Левозагогулинска, не?