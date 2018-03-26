Отравленные в Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь остаются в критическом состоянии
«Они могут никогда полностью не поправиться», заявила сегодня премьер Великобритании Тереза Мэй. Она сослалась на врачей, которые говорят, что состояние пострадавших вряд ли изменится в ближайшем будущем.
Комментарии12
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kinnlade 26 марта 2018 | 21:13
На терезку взглянешь и все про неё ясно
vasilevich58 26 марта 2018 | 21:28
К сожалению, у этих двоих выжить ни каких шансов.
Аплодисменты портянок и всей ваты великому царю-победителю! (террористу и убийце)
kinnlade 26 марта 2018 | 21:32
vasilevich58: И Шендоровичу!
navsegda 26 марта 2018 | 21:34
kinnlade: да , с тобой и Шендерович справится
novyrusich 26 марта 2018 | 21:32
vasilevich58: «Они могут никогда полностью не поправиться», заявила сегодня премьер Великобритании Тереза Мэй.
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Это сразу сказал создатель "Новичка" Углев.
– Есть ли хотя бы какой-то минимальный шанс на благоприятный исход для жертв отравления?
– Если Скрипаль и его дочь получили дозу, близкую к летальной, от B-1976, C-1976, или D-1980, то, скорее всего, повторят судьбу предыдущих жертв. Антидота для этих веществ нет. С долей вероятности близкой к 100% могу сказать, что как только отца и дочь Скрипалей отключат от систем жизнеобеспечения, они умрут, хотя собственно они и сейчас-то живы условно.
brocer 26 марта 2018 | 21:52
vasilevich58: Ели бы это был тот газ, то они померли еще на скамейке. Или газ разбавили, или ..
dobro_vam_v_dom 26 марта 2018 | 21:15
Очнуться им англичане точно не дадут, а то расскажет че-нить не то.
А, скорее всего, их трупы уже сожгли...
gostrax 26 марта 2018 | 21:34
dobro_vam_v_dom: жалко ,что твой еще не сожгли
metalmilicia 26 марта 2018 | 21:24
Зря ополченцы Донбасса передали черные ящики островитянам. Теперь убийцы украинской хунты никогда не предстанут перед гаагским трибуналом.
velbkeirf1 26 марта 2018 | 21:25
«Они могут никогда полностью не поправиться», заявила сегодня премьер Великобритании Тереза Мэй
Не удивительно если скоро объявят что мать Тереза выносит за ними утки
ivan127_4 26 марта 2018 | 21:27
Интересно, как Юлия Скрипаль находясь в коме с пятого умудрилась засветиться на своей страничке в соцсетях седьмого? Заходила проверить поздравления с восьмым марта? Не удержалась. Прямо из комы сходила.
abuvgrobu 26 марта 2018 | 22:01
А убивать одного конкретного человека оружием массового поражения и не убить при этом - так бывает?