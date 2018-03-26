Полиция просит соблюдать осторожность при жертвовании денег пострадавшим от пожара в Кемерове
Нужно внимательно разобраться, кому именно поступят эти средства, сказала представитель МВД по Кемеровской области Наталья Маслакова.
В администрации Кемеровской области сегодня заявили, что сбором средств занимается организация «Российский Красный крест». За первый же час для пострадавших собрали около ста тысяч рублей.
Комментарии9
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neon001 26 марта 2018 | 21:08
только власть должна выдать деньги. только власть...
mamapckoe_ky 26 марта 2018 | 21:10
neon001: что-то и правда плешивая крыса куда-то запропастилась.
patrik04 26 марта 2018 | 21:22
Полиция просит соблюдать осторожность при жертвовании денег пострадавшим от пожара в Кемерове...
Митю Алешковского поймали?
uhovostro 26 марта 2018 | 21:10
neon001: Да нет, просто адреса пожертвований должны быть точными - Кремль, Лубянка, Старая площадь...
virgenu 26 марта 2018 | 21:21
В стране всеобщего воровства и безнравственности предупреждение своевременное. Найдутся сволочи погреть руки у этого несчастья.
navsegda 26 марта 2018 | 21:32
virgenu: ты хотел сказать в стране духовности и православных скреп
vladimirbelarus 26 марта 2018 | 22:01
virgenu: Они уже греют у себя в Кремле эти ручонки.
benga_medok 26 марта 2018 | 21:47
"Нужно внимательно разобраться, кому именно поступят эти средства, сказала представитель МВД по Кемеровской области Наталья Маслакова"
Видимо, напрямую в МВД надо перечислять. Им мало взяток за всякие-разные надзорные функции. Численность всех этих структур непрерывно растет, денег не хватает.
vladimirbelarus 26 марта 2018 | 21:56
Когда Лукашенко устроил в Минске взрыв в метро 11.04.2011г., люди тоже делали пожертвования через государство. Но дошли деньги не все и далеко не до всех. Кто был недоволен, того посадили в психушку или на нары.