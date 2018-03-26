Полиция просит соблюдать осторожность при жертвовании денег пострадавшим от пожара в Кемерове...

Нужно внимательно разобраться, кому именно поступят эти средства, сказала представитель МВД по Кемеровской области Наталья Маслакова.

В администрации Кемеровской области сегодня заявили, что сбором средств занимается организация «Российский Красный крест». За первый же час для пострадавших собрали около ста тысяч рублей.