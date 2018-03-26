Кабмин выделил 76 миллионов рублей на выплату единовременного пособия пострадавшим и семьям погибших в Кемерове
Об этом сообщает агентство ТАСС. Ранее совладелец торгового центра «Зимняя вишня» сказал, что выплатит по три миллиона рублей компенсации за каждого погибшего в результате трагедии. В интервью газете «Ведомости» Денис Штенгелов также добавил, что заинтересован в расследовании и поиске виновных. «Я хочу добиться справедливости, хотя жизни людей уже не вернуть», — сказал предприниматель.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
uhovostro 26 марта 2018 | 21:06
Аттракцион невиданной щедрости...
igorrrpadlowitchs 26 марта 2018 | 21:10
uhovostro: у путинской банды , грабящей страну, миллионов на всех граждан хватит лет на сто вперед!
askol2016 26 марта 2018 | 21:17
Жаль только, что миллионы из нашего кармана, а не из нижнего.
vasilevich58 26 марта 2018 | 21:30
Думаю столько же стоит домик для уточки или годовое содержание шуваловской псарни!
sokal123 26 марта 2018 | 21:39
uhovostro: Да нет, жидятся гады -опять половину себе забрать хотят .Отнять у погибших.
mamiluk 26 марта 2018 | 21:11
Хотят замазать трагедию купюрами....что-то оперативненько...приуменьшили масштаб трагедии...хотят быстренько все замять и забыть...и версию теракта-быстренько отвергли...
Власть в таком дерьме...Россия в таком болоте.....
virgenu 26 марта 2018 | 21:17
Откупились! Погибших похоронят и бардак в стране будет продолжаться. Гнилой режим ещё не раз покажет свою сущность.
aspirant_vasilich 26 марта 2018 | 21:20
У нас президент вообще есть? Где он?
uhovostro 26 марта 2018 | 21:24
aspirant_vasilich: Где, где? - в Караганде, конечно...
novyrusich 26 марта 2018 | 21:38
aspirant_vasilich: Президент в Кремле, сидит работает, и даже иногда на фене ботает. бумаги важные читает. думает думу свою. нельзя отвлекать.
benga_medok 26 марта 2018 | 21:29
76 миллионов ? Это при том, что уже сейчас понятно, что погибло более 300 человек !!!
Мерзавцы и подлецы !
doubleman 26 марта 2018 | 21:34
корги Шувалова
vladimirbelarus 26 марта 2018 | 22:03
Мало, ещё придётся миллионов 200 доплатить, чтобы каждому погибшему по 1млн. было.