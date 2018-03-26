Кабмин выделил 76 миллионов рублей на выплату единовременного пособия пострадавшим и семьям погибших в Кемерове

Об этом сообщает агентство ТАСС. Ранее совладелец торгового центра «Зимняя вишня» сказал, что выплатит по три миллиона рублей компенсации за каждого погибшего в результате трагедии. В интервью газете «Ведомости» Денис Штенгелов также добавил, что заинтересован в расследовании и поиске виновных. «Я хочу добиться справедливости, хотя жизни людей уже не вернуть», — сказал предприниматель.