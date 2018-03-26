Жители Кемерова сомневаются в достоверности официальных данных о количестве жертв пожара в торговом центре...

Есть и другие вопросы. Чтобы задать их, горожане завтра в 9 утра соберутся у здания администрации, рассказала «Эху» одна из участниц акции Анна.

«Завтра в 9 часов собирается народ у администрации для того, чтобы задать вопрос, как была допущена эта ошибка. Это здание «Зимней вишни» достаточно большое и, как выяснилось, в документах оно было проведено как малый бизнес. Все пожарные проверки обошлись им малыми жертвами. Эти вопросы хотят задать, и основной вопрос — почему скрывают цифры? Просто даже по минимальным подсчетам людей, которые потеряли своих детей, которые их ищут, — их гораздо больше, чем цифра, которую называют», — сказала она. По ее словам, у всех причастных к работам по спасению в торговом центре отбирают мобильные телефоны и заставляют подписывать акты о неразглашении. «Из первоисточников мне известно, что вчера вечером в морг завезли 84-120 человек, утром сегодня — 200 человек. И получается на 12 часов, когда был вскрыт основной зал, самый большой, — там было 86 погибших. На вечер информации нет никакой. У всех, кто причастен к спасению и всей этой ситуации, забирают мобильные телефоны и заставляют подписывать акты о неразглашении. Как говорят сами службы, им запрещается разглашать по одним версиям, чтобы не наводить панику, по другим — что необходимо прикрыть халатность. Много знакомых мужчин, которые были на этой операции, приходят домой, говорят одно-единственное слово «Ад» и просто молчат», — рассказала она. Анна добавила, что детей в ТЦ «Зимняя вишня» было очень много, потому что школы вывозили детей на экскурсии в первый день каникул, и это совпало с премьерой мультфильма. Таким образом, в залах кинотеатра были в основном школьники 10-12 лет. «Сегодня составляли списки без вести пропавших, и в каждой школе как минимум 2 человека погибших. Там было 4 автобуса: из Чебулинского района привезенных детей, один автобус — из Томска, один — из Яшкинского района, и с Мариинска автобус. А вышли дети оттуда только с Яшкинского района, и то — две девочки оттуда погибли. Есть информация о том, что большой зал, где было 86 детей, что когда начался пожар, билетер не открыла их. Ребята из этого зала писали, выкладывали статусы «Это все», «Это конец», последние – в 17.40. Наша лично знакомая девочка — 4 класс — звонила тете, звонила брату, просила за все прощение, просила передать маме, что она ее очень сильно любит», — рассказала Анна. Она также рассказала, что мэр Кемерова на встрече с родителями погибших и пропавших без вести детей в штабе 7 школы не огласил информацию о жертвах пожара. «Сказано там особо ничего не было. Утверждал одно, что данных у него о жертвах нет никаких», — отметила она. По официальным данным, в результате пожара, вспыхнувшего 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, погибли 64 человека, в том числе много детей. Тем временем Следственный комитет опроверг сообщения пользователей соцсетей о сотнях жертв пожара. В СК уверяют, что предоставляют всю актуальную информацию: погибли, по последним данным, 64 человека. Более 40 пострадали. Шестеро в списке пропавших без вести.

Такие масштабные пожары в торговых центрах в последние годы случались только в странах третьего мира, отмечает издание Репаблик. Оно приводит в качестве примера Парагвай, Пакистан, Филиппины. Последний крупный пожар в магазине в Европе произошёл в Брюсселе в середине шестидесятых городов прошлого века. Подобных трагедий никогда не было в США, пишет издание.