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21:00, 26 марта 2018

Жители Кемерова сомневаются в достоверности официальных данных о количестве жертв пожара в торговом центре

Есть и другие вопросы. Чтобы задать их, горожане завтра в 9 утра соберутся у здания администрации, рассказала «Эху» одна из участниц акции Анна.
«Завтра в 9 часов собирается народ у администрации для того, чтобы задать вопрос, как была допущена эта ошибка. Это здание «Зимней вишни» достаточно большое и, как выяснилось, в документах оно было проведено как малый бизнес. Все пожарные проверки обошлись им малыми жертвами. Эти вопросы хотят задать, и основной вопрос — почему скрывают цифры? Просто даже по минимальным подсчетам людей, которые потеряли своих детей, которые их ищут, — их гораздо больше, чем цифра, которую называют», — сказала она. По ее словам, у всех причастных к работам по спасению в торговом центре отбирают мобильные телефоны и заставляют подписывать акты о неразглашении. «Из первоисточников мне известно, что вчера вечером в морг завезли 84-120 человек, утром сегодня — 200 человек. И получается на 12 часов, когда был вскрыт основной зал, самый большой, — там было 86 погибших. На вечер информации нет никакой. У всех, кто причастен к спасению и всей этой ситуации, забирают мобильные телефоны и заставляют подписывать акты о неразглашении. Как говорят сами службы, им запрещается разглашать по одним версиям, чтобы не наводить панику, по другим — что необходимо прикрыть халатность. Много знакомых мужчин, которые были на этой операции, приходят домой, говорят одно-единственное слово «Ад» и просто молчат», — рассказала она. Анна добавила, что детей в ТЦ «Зимняя вишня» было очень много, потому что школы вывозили детей на экскурсии в первый день каникул, и это совпало с премьерой мультфильма. Таким образом, в залах кинотеатра были в основном школьники 10-12 лет. «Сегодня составляли списки без вести пропавших, и в каждой школе как минимум 2 человека погибших. Там было 4 автобуса: из Чебулинского района привезенных детей, один автобус — из Томска, один — из Яшкинского района, и с Мариинска автобус. А вышли дети оттуда только с Яшкинского района, и то — две девочки оттуда погибли. Есть информация о том, что большой зал, где было 86 детей, что когда начался пожар, билетер не открыла их. Ребята из этого зала писали, выкладывали статусы «Это все», «Это конец», последние – в 17.40. Наша лично знакомая девочка — 4 класс — звонила тете, звонила брату, просила за все прощение, просила передать маме, что она ее очень сильно любит», — рассказала Анна. Она также рассказала, что мэр Кемерова на встрече с родителями погибших и пропавших без вести детей в штабе 7 школы не огласил информацию о жертвах пожара. «Сказано там особо ничего не было. Утверждал одно, что данных у него о жертвах нет никаких», — отметила она. По официальным данным, в результате пожара, вспыхнувшего 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, погибли 64 человека, в том числе много детей. Тем временем Следственный комитет опроверг сообщения пользователей соцсетей о сотнях жертв пожара. В СК уверяют, что предоставляют всю актуальную информацию: погибли, по последним данным, 64 человека. Более 40 пострадали. Шестеро в списке пропавших без вести.
Такие масштабные пожары в торговых центрах в последние годы случались только в странах третьего мира, отмечает издание Репаблик. Оно приводит в качестве примера Парагвай, Пакистан, Филиппины. Последний крупный пожар в магазине в Европе произошёл в Брюсселе в середине шестидесятых городов прошлого века. Подобных трагедий никогда не было в США, пишет издание.

Комментарии

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fashist_putin 26 марта 2018 | 21:07

путин - убийца !

gordy 26 марта 2018 | 21:12

"...отбирают мобильные телефоны и заставляют подписывать акты о неразглашении..."


Если что-то засекречивают, значит это хотят скрыть?

patrik04 26 марта 2018 | 21:17

Жители Кемерова сомневаются в достоверности официальных данных о количестве жертв пожара в торговом центре...

Наверняка в Кемерово есть и такие, кто уверен что мир захватили рептилоиды.

gonduras_on_kolima 26 марта 2018 | 21:24

patrik04: // Наверняка в Кемерово есть и такие, кто уверен что мир захватили рептилоиды. //
Только русский мир, удило.
Кстати, вчера и сегодня портянки извели тонны соплей в виде примеров страшных пожаров во Франции, Британии, США итд.
А тут открытым текстом: "Такие масштабные пожары в торговых центрах в последние годы случались только в странах третьего мира, отмечает издание Репаблик "
А дальше удар на добивание: "Последний крупный пожар в магазине в Европе произошёл в Брюсселе в середине шестидесятых городов прошлого века. Подобных трагедий никогда не было в США, пишет издание".
Вот так, клоун.

nelibermot16 26 марта 2018 | 21:28

"Последний крупный пожар в магазине в Европе произошёл в Брюсселе в середине шестидесятых городов прошлого века."

Пшёл нах, кастрюля:

Пожар в ночном клубе Colectiv — чрезвычайное происшествие в ночном клубе Бухареста (Румыния) в ночь 30 октября 2015 года. В результате пожара погибли 58 человек и более 160 ранены.

diximania1948 26 марта 2018 | 21:50

nelibermot16: Правительство ушло в отставку там, ушлёпок.

shlevet 26 марта 2018 | 21:33

gonduras_on_kolima: Только в украинском мире из которого ты вышло, удило,
свои же сожгли своих же живьем в доме профсоюзов, забыл нацистская мразь

ukrainian_katherina 26 марта 2018 | 21:48

shlevet: С вашим участием, "братья"

shlevet 26 марта 2018 | 21:53

ukrainian_katherina: Наше участие, "сестрица", заключается в том, что мы кормим ту часть вашей страны, на которой официально ООН признала ГОЛОД!!!
Пожалуйста

baran_provokator 26 марта 2018 | 22:03

ПОЖАР НА КАМАЗЕ 1993 г. ничему не научил

При строительстве завода двигателей АО «КамАЗ» в качестве утеплителя в покрытии использован полистирольный пенопласт, производство которого освоено промышленностью в начале 60-х годов Этот вид утеплителя получил широкое применение в строительстве благодаря малой обьемной массе (20.40 кг/м3), низкой теплопроводности (0,33 ккал/м*ч*град), достаточной прочности и удобству работы с ним. Совмещенные покрытия зданий с применением стального профилированного настила и легких утеплителей имеют меньшую по сравнению с покрытиями из железобетона массу, что позволяет сократить расход стали на несущие конструкции (колонны, фермы, балки) и, следовательно, снизить стоимость строительства.

Пенополистирол ПБС-С — горючий материал, в состав которого входят (в % веса): полистирол 90-92 %, изопентан 4-5%, тетрабром-н-ксилол 4-5 %, кажущаяся плотность — 20 кг/х3. Теплота сгорания — 41170 кДж/кг. Основной недостаток пенополистирола — малая термостабильность и повышенная горючесть. Загорается oт пламени газовой горелки, при воздействии огня расплавляется. В расплавленном состоянии горит с обильным выделением дыма. Продукты сгорания токсичны. В научной работе Е.В. Прайса «Теория воспламенения твердых топлив» полистирол характеризуется как основной компонент твердого ракетного топлива. Горение пенополистирола близко к горению напалма (скорость горения около 10,5 м/мин).

astet 26 марта 2018 | 21:26

patrik04: какой теперь смысл собираться
и что-то требовать,
когда только что
выбрали эту власть с вурдалаком Путиным
(кстати, где этот "отец народа"?) -
ведь мёртвых не вернуть?

malanoff 26 марта 2018 | 21:26

patrik04: Россию захватили путиноиды патрики и убивают детей.

black_velvet 26 марта 2018 | 21:30

*** patrik04: Наверняка в Кемерово есть и такие, кто уверен что мир захватили рептилоиды. ***

Отписался по теме, кондом? Айда в топик про США и Украину, как там тебя не хватает, мурло вонючее

dobro_vam_v_dom 26 марта 2018 | 21:34

black_velvet: malanoff: astet: gonduras_on_kolima: gordy: fashist_putin:

У хомячков нынче радость.
Чем больше жертв, тем им веселее..

ostapbey 26 марта 2018 | 21:46

dobro_vam_v_dom: тебе и дедку своего не жалко?
И то потому что его жалко тебе пришили!
А ты и рада сама себя по сусекам скрести.
Мешалкой.
Даже.

sergej17 26 марта 2018 | 21:35

patrik04: Хуже- патрики04!

filosof64 26 марта 2018 | 21:36

patrik04: тебе сначала левую сломать или правую? а может шею сразу, чтоб не гадил?

babich174 26 марта 2018 | 21:37

patrik04: Какое ж у тебя поганое мнение о твоем вошьде.

diximania1948 26 марта 2018 | 21:48

patrik04: Но таких тварей как ты, во всей России нет.Чтоб ты сдох, сука путинская!

guliai_pole 26 марта 2018 | 21:51

patrik04: тварь!!

hunterhead 26 марта 2018 | 21:51

patrik04: "Наверняка в Кемерово есть и такие, кто уверен что мир захватили рептилоиды."

Ну да, особенно те, у кого погибло трое детей. У тебя дети есть, Путрик - 04?

able_seamans 26 марта 2018 | 21:55

patrik04: Какое же ты млять животное...

kottigr1 26 марта 2018 | 21:34

gordy: Если что-то засекречивают, значит это хотят скрыть?
--------------------------------------------------------------
Киноцентр ТЦ «Зимняя вишня» состоял из трёх кинозалов на 542 места, которые наверняка в воскресение были забиты полностью. Из двух кинозалов живыми не вышел НИКТО.. И это только погибшие в двух кинозалах, а ведь был ещё детский каток, игровая комната, зоопарк...


idaforever 26 марта 2018 | 21:39

kottigr1: на ютюб есть перехваты разговоров МЧСников
речь идет около 400 чел, взрослых 1/3
а занижение числа жерств понятно - инагурация "успешного эффективногоменеджера"

kottigr1 26 марта 2018 | 21:42

idaforever: Кинотеатр «Зимняя вишня» включает в себя 3 комфортабельных кинозала на 542 места:
1 зал - 256 мест.
2 и 3 залы – по 143 места.
Спаслись люди только из третьего кинозала.
В двух кинозалах из которых никто не вышел живым, потому людей там заперли, могло находится 399 человек.
ТРИСТА ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕК.

askol2016 26 марта 2018 | 21:08

Если родственники погибших и пострадавших создадут свою группу в соцсетях, то легко можно будет узнать истинные цифры

mas_mas 26 марта 2018 | 21:55

askol2016: если не пересажают

tvitov66 26 марта 2018 | 21:59

mas_mas: эту группу признают экстремистской и членом ИГиль

kryymsdyk 26 марта 2018 | 21:09

Она утонула, она сгорела, они отравились.

malanoff 26 марта 2018 | 21:31

kryymsdyk: Неделя прошла со дня избрания и уже такое количество жертв. Не к добру. Через шесть лет вообще то кто нибудь в этой стране останется ?

dobro_vam_v_dom 26 марта 2018 | 21:36

malanoff: Надеюсь, дерьмометов вроде типа точно не будет...

ukrainian_katherina 26 марта 2018 | 21:33

kryymsdyk: никогда не забуду эту ухмылку - "она утонула", тварь

dobro_vam_v_dom 26 марта 2018 | 21:40

ukrainian_katherina: Твари людей в Одессе жгли и Донецк обстреливают...

kryymsdyk 26 марта 2018 | 21:49

dobro_vam_v_dom: а кто организовал провокацию в Одессе, бойню на Донбассе? Почему они все в Москве сейчас живут?

ukrainian_katherina 26 марта 2018 | 21:50

dobro_vam_v_dom: Даже знаю кто

ostapbey 26 марта 2018 | 21:50

dobro_vam_v_dom: и какого хрена ты в Одессу приперлась? Только патлы обсмолила же.
А в Донецке тоже патлы, но нижние.
С пеной. Даже..

vse_tam_budem 26 марта 2018 | 21:43

kryymsdyk: как поплавали(с)

hastings 26 марта 2018 | 21:10

Не верят власти :( Кому выгодно?

vinokur 26 марта 2018 | 21:37

hastings: Не верят власти :( Кому выгодно?
Верят власти -- выгодно власти
Не веря власти -- ну, напряги извилину

cypher 26 марта 2018 | 21:11

Телеграм-канал Mash сообщил о задержании мужчины, который отвечал за систему пожарной безопасности и сигнализацию в ТРК «Зимняя вишня». По данным канала, у Александра Никитина не было специального образования.
«У Александра нет специального образования и он никогда до этого не работал со сложной техникой. По образованию он повар», — говорится в телеграм-канале Mash.

Жертв как минимум 65 человек, найдены сегодня останки еще одного человека - в прямом эфире лично слышала переговоры мчс.

cypher 26 марта 2018 | 21:30

cypher: вот еще одно видео с человеком, который спасся.
https://vashgorod.ru/novosibirsk/news/104372

salut__521 26 марта 2018 | 21:17

Какое счастье, что путин в это время качал мышцы в тренажёрном зале и плескался в бассейне под присмотром дежурной бригады врачей, а не находился кинозале с кемеровскими детишками, рассказывая им сказки о прорывах в светлое технологическое будущее и показывая мультики о ракетках, бороздящих гиперзвук! Иначе пропала бы Россия. Боже, какое счастье!..

samkos 26 марта 2018 | 21:17

Позорная власть.

gregor 26 марта 2018 | 21:18

Жители Кемерова сомневаются в достоверности официальных данных о количестве жертв пожара в торговом центре
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А Песков ,от имени Кремля , не сомневается .
И 86 % телевизора так же .

sergyncho 26 марта 2018 | 21:21

Если выяснится.что число погибших скрывают - на Кузбассе может рвануть

goshan31 26 марта 2018 | 21:37

sergyncho: ничего там не рванет. Нет этой категории людей. Вытравили. Убили. Выдавили. Остались только анчоусы.

nikchimzwet886 26 марта 2018 | 21:21

Голосовал за Путина? Подпиши подписку о неразглашении,

gregor 26 марта 2018 | 21:21

А куда попряталось наше Солнцеподобное ?
Наше титульное ?

kp6ic 26 марта 2018 | 21:27

gregor:
плохие новости с ним ассоциировать нельзя. он хороший, бояре не очень.

gregor 26 марта 2018 | 21:38

kp6ic:
а как ассоциировать 86 % ?

nikchimzwet886 26 марта 2018 | 21:57

gregor: Оно как Сталин в июне 1941 года.

kp6ic 26 марта 2018 | 21:23

к слову, один из самых пропутинских регионов в стране.

ihtamnet 26 марта 2018 | 21:26

В любом случае всё узнаем и очень скоро. Думаю родители погибших детей не смирятся.

sensei54 26 марта 2018 | 21:41

ihtamnet: Как бы второго Новочеркасска не было.

benga_medok 26 марта 2018 | 21:27

Тулеева и всю городскую администрацию под суд !
Надо такую акцию по всей стране провести !

tks 26 марта 2018 | 21:31

Будьте вы прокляты, лживые твари во власти!

babich174 26 марта 2018 | 21:35

У России такая репутация что сами граждане не верят своим вошьдям, а уж наши зарубежные "партнеры" и подавно. Чему удивляться?

(комментарий скрыт)

vlabumur 26 марта 2018 | 21:39

Жители Кемерова сомневаются
++++++++++++++++++++++++
Логично сомневаются.

filosof64 26 марта 2018 | 21:41

какие нехорошие, то сгорели несанкционированно, то митинг, понимаешь без властей, а кто власть-то, забыли??...

ivan14 26 марта 2018 | 21:46

Я думаю такая трагедия может произойти в любом городе России . Такие здания перереконструированные есть во многих городах . Стройматериалы одинаковые , отношение чиновников к бизнесу и гражданам тоже . Бизнес экономит , Россия придумывает названия новым ракетам , это все звенья одной цепи , институты как государственные так и гражданские неработают обратная связь между госуслугой и гражданином отсутствует .

mas_mas 26 марта 2018 | 21:53

На кемеровских сайтах пишут о не менее 170 погибших, весь подвал сгоревшего ТЦ завален трупами детей, родителям говорят что пропали без вести, вселяя надежду, что живы, тем самым снижая кумулятивный эффект протеста. Разговоры про снос - оттуда же, сгоревшие - это в большинстве угли, сравняют и закатают в бетон, ищите, может и убежал кто в страхе куда. Это спецоперация по спасению олигарха КДВ и Тулеева.

ostapbey 26 марта 2018 | 21:54

Вместо того чтобы утопший "курск" ставить на попа, и вытаскивать матросиков...
Главковерх докладывал народу, что кислород подается в достаточном количестве.
И это собравшимся 10-баксовым шлюхам.
Даже.

ems1 26 марта 2018 | 21:55

Такое возможно только в странах третьего мира с очень отсталой инфраструктурой, в котором мы прочно прописались. Угрожать странам пятого технологического уклада дубиной из каменного века - это коллективный маразм.

baran_provokator 26 марта 2018 | 22:00

а почему терракт исключили? уж больно много совпадений, прям как на КАМАЗе в 93-м.

mas_mas 26 марта 2018 | 22:03

И что характерно - в неведомой Северной Гуте они до единого пересчитали и мирных жителей и боевиков, и каждые 15 минут радостно про это сообщают в Вестях. А про сгоревших заживо детей в Кемерово ни слова. Только "64 погибших, среди которых есть дети".

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Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3370234

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