Генконсульство РФ в Сиэтле пока не получило официальную ноту от  американских властей в связи с закрытием дипмиссии

Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Сегодня стало известно, что Вашингтон закрывает консульство в Сиэтле и высылает 60 российских дипломатов. Этот шаг важен для национальной безопасности страны, заявил американский посол в России Джон Хантсман.

Решение о высылке сотрудников российских посольств сегодня приняли в общей сложности 20 стран. Решение касается более чем ста российских дипломатов.