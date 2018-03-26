Генконсульство РФ в Сиэтле пока не получило официальную ноту от американских властей в связи с закрытием дипмиссии
Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Сегодня стало известно, что Вашингтон закрывает консульство в Сиэтле и высылает 60 российских дипломатов. Этот шаг важен для национальной безопасности страны, заявил американский посол в России Джон Хантсман.
Решение о высылке сотрудников российских посольств сегодня приняли в общей сложности 20 стран. Решение касается более чем ста российских дипломатов.
Комментарии15
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able_seamans 26 марта 2018 | 20:34
Это пока... В Сиэтле еще не вечер
doorin 26 марта 2018 | 20:38
Как сообщает CNN, завтра утром сотрудники спецслужб
USA приступят к полному осмотру всех помещений в
здании генконсульства русских в Сиэтле и снимут русский
флаг.
\ CNN \
nikitin43 26 марта 2018 | 20:47
doorin: флаги конечно важно , но главнее кокс не забыть . эх , ещё одну тропу наркотрафика резидента фсб закрывают , как они жить будут в миде...
raffal 26 марта 2018 | 20:49
doorin:
Сотрудники спецслужб США имеют опыт спасения флага России. Когда закрывалось Генконсульство РФ в Сан-Франциско, дипломаты, которые в пиджаках и без оных, так увлеклись своим барахлом, что впопыхах забыли снять и забрать с собой флаг Родины;) Вот и решили их "пиндосы" на этот раз подстраховать;) Но, главное, чтобы кокаин не забыли, а флаг.... Но, кокс они уж точно не оставят; )
midnightblues 26 марта 2018 | 21:01
doorin: Говорят,в Британии пес Степлтона сдох от воя из российского посольства,Берримор пьет запоем,а профессор Мориарти попал в местную Ганушкина,рисуя сутками Лаврушу с Манюней
monik_7 26 марта 2018 | 20:45
able_seamans: а как они в консулате резво шебуршились в день выборов, из штангов выпрыгивали чтобы явку русских обеспечить. И что? Кто ж знал, что через 2 недели их попросят на выход. Вот так прилетает помесь черного лебедя с пушистым зверьком
midnightblues 26 марта 2018 | 20:54
able_seamans: Неспящие в Сиетле
новая интерпретация
captain_ 26 марта 2018 | 20:36
Служба внешней разведки РФ понесла тяжелые потери.
Из разных стран Европы и Америки высланы более 100 шпионов работавших по видом дипломатов. Ггггг...
midnightblues 26 марта 2018 | 20:57
captain_: nikitin43: Будут спиваться в Марьино
kaplan911 26 марта 2018 | 21:06
captain_: Не наркодиллеров, не ?!
abuvgrobu 26 марта 2018 | 20:40
Смокинг и белые перчатки для дипломатов предлагаю сменить на кухонный фартук и разделочный нож.. пора, а то партнеры пошли вразнос.
lincolnmkx 26 марта 2018 | 20:56
by the mail
kaplan911 26 марта 2018 | 21:02
Генконсульство РФ в Сиэтле пусть не надеется.
Довыпендривались.
udavimliberala 26 марта 2018 | 21:04
Жалкие потуги англосаксов и шестерок из ЕС - санкции не помогли и это не поможет, еще пара лет и на поклон будут к России ездить виновато пряча глаза.
ikastrems 26 марта 2018 | 21:07
Проспали спящие , некому было ноту принять.