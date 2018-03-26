В Ингушетии объявлен трёхдневный траур по погибшим в результате пожара в Кемерове
Как сообщил агентству ТАСС глава республики Юнус-Бек Евкуров, решение принято в знак солидарности с жителями Кузбасса. В ближайшие три дня в республике будут отменены все развлекательные мероприятия и телепередачи. Трёхдневный траур объявлен и в самой Кемеровской области.
В знак солидарности с жителями региона радиостанция «Эхо Москвы» объявляет Днём траура 28 марта – день, когда начнутся похороны погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». В среду в нашем эфире не будет рекламы.
Комментарии4
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arkadia_1 26 марта 2018 | 20:47
В Ингушетии еще не понимают что ихтамнет, авыдокажите. Вперед паровоза чтоль?
wasielna 26 марта 2018 | 21:02
Спасибо, Ингушетия!
nina5497 26 марта 2018 | 21:21
С уважением и респектом, Ингушетия!
a_111111 26 марта 2018 | 21:48
Евкуров молодец.