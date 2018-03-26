В Ингушетии объявлен трёхдневный траур по погибшим в результате пожара в Кемерове

Как сообщил агентству ТАСС глава республики Юнус-Бек Евкуров, решение принято в знак солидарности с жителями Кузбасса. В ближайшие три дня в республике будут отменены все развлекательные мероприятия и телепередачи. Трёхдневный траур объявлен и в самой Кемеровской области.

В знак солидарности с жителями региона радиостанция «Эхо Москвы» объявляет Днём траура 28 марта – день, когда начнутся похороны погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». В среду в нашем эфире не будет рекламы.