Глава МЧС Владимир Пучков исключил версию теракта при пожаре в торговом центре в Кемерове

По его словам, рассматриваются все возможные причины, кроме этой. Какую-либо приоритетную версию министр не назвал. В Кремле сегодня также призвали не забегать вперёд в том, что касается версий. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее он сказал, что глава государства выражает соболезнования семьям погибших. Впрочем, лично Владимир Путин за прошедшие с момента пожара сутки не сделал никаких публичных заявлений на этот счёт.