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20:30, 26 марта 2018

Глава МЧС Владимир Пучков исключил версию теракта при пожаре в торговом центре в Кемерове

По его словам, рассматриваются все возможные причины, кроме этой. Какую-либо приоритетную версию министр не назвал. В Кремле сегодня также призвали не забегать вперёд в том, что касается версий. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее он сказал, что глава государства выражает соболезнования семьям погибших. Впрочем, лично Владимир Путин за прошедшие с момента пожара сутки не сделал никаких публичных заявлений на этот счёт.

Комментарии

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post_v 26 марта 2018 | 20:32

Рязанский сахар
Волоколамский аромат
Кемеровский не-теракт

rqoswen 26 марта 2018 | 20:35

хуйло по традиции после очередного ахтунга спрятался на пару недель. мультики с ракетами рисует.

а за него отдуваются усатая мразь и машка-наркомашка

tariel_01 26 марта 2018 | 20:54

rqoswen:
На месте Путина надо было бы поставить шендеровичей к стенке.

evgolius7 26 марта 2018 | 21:14

Короче при Путине до коронации терактов не может быть в природе!!!!
Главное ведь это.
После коронации опять теракты будут и шпионов и террористов.......ловить станут....
Пока халатность простая.

sergej17 26 марта 2018 | 21:58

tariel_01: tariel_01: С душевным вдохновением впечатать бы всех портянотроллей в стенку.

na555 26 марта 2018 | 21:51

rqoswen: Он устал и язык не охота поворачивать, на эти цели есть пургонос.

rsilk 26 марта 2018 | 20:45

post_v: вопрос как то повис-- президент где?

fig__wam 26 марта 2018 | 20:49

rsilk: Президент сидит в Кремле,
работает с документами.
И даже не простудился. Просто очень занят.

tenisfun 26 марта 2018 | 21:08

rsilk: Он про себя фильм смотрит.

post_v 26 марта 2018 | 21:21

rsilk:
===============

пожар в "Хромой лошади" был 5 декабря 2009
Путин приехал в Пермь 9 декабря

так что еще три дня…

aleksandr39 26 марта 2018 | 20:49

post_v: А " великий вождь " как всегда молчит или скажет что торговый центр " он сгорел " .

kryymsdyk 26 марта 2018 | 20:33

Теракты раньше всегда были ДО выборов, а никак не после

dokolle 26 марта 2018 | 20:35

kryymsdyk: Если говорят что это не теракт, то по неволе задумаешься, но что же там взорвалось.

kryymsdyk 26 марта 2018 | 20:40

dokolle: Да взорваться могла и канистра с маслом для поп-корна

kottigr1 26 марта 2018 | 20:43

dokolle: Действительно... Факт взрыва в ТЦ - есть.. А вот терактом это быть не может.. Хотелось бы узнать на основании чего г-н Пучков так решительно отрицает версию с терактом.. ? Что-то же там взорвалось..

diadenka 26 марта 2018 | 21:09

kottigr1: На основании своего непрофессионализма.

gerzr 26 марта 2018 | 20:46

dokolle: странно... " неожиданно возгорелся детский кубик"...?! И молниеносно всё здание охватил огонь?! И отключена сигнализация, и задраены аварийные выходы...
И они выдают версию за "всё что угодно, но только не теракт"?!

captain_ 26 марта 2018 | 20:44

Жители Волоколамска:

«Вот Путин сейчас вступит в свои полномочия и нам поможет...»
ДББ !

tour 26 марта 2018 | 20:59

captain_:
Нужно "Консерваторию" - "править"...
Интересно получается, у нас в России огромнейшая армия полицейских, МЧСников и т.д Но мы, фактически в Мировых лидерах по авиакатастрофам, распространению СПИД и ВИЧ пожарам и прочим бедам с несчастьями. Хотя если взглянуть на проклинаемый ватниками Запад, можно увидеть огромную разницу не в нашу пользу в том числе противопожарном вопросе. Там не содержат тьму нахлебников с дармоедами а прекрасно справляются и с современным оснащением, профилактикой и пожарами. В Польше всего 29000 штатных пожарных, зато - 400 000 добровольных помощников, а в Австрии 2000 человек + 370000 помощников.

abraz 26 марта 2018 | 20:33

Песков же сказал, что это пожар. Значит, пожар. Какой еще теракт?

neyexo 26 марта 2018 | 20:37

//В Кремле сегодня также призвали не забегать вперёд в том, что касается версий //
А может пусть следователи решат, забегать или нет и насколько и к кому забегать?
Бастрыкинцы какие-никакие, но следователи - им и решать

virgenu 26 марта 2018 | 20:37

Версия одна: всеобщий бардак в стране, где нет сменяемости власти и у руля оказался бездарный организатор. Власть космически далека от населения, нет контроля избирателей за её действиями.

equus 26 марта 2018 | 20:37

А что позволяет так уверенно исключить теракт..?
Ведь пока вопросов больше, чем ответов...

neyexo 26 марта 2018 | 20:40

А это правда, что настоящая фамилия Пучкова - Путьков?

able_seamans 26 марта 2018 | 20:40

Как исключил? Да тут немедни нумерная пригожинская портянка tariel уже обвинил в теракте Т. Мэй и сказал что он от лица все грузин России посылает ее в «далекое путешествие».

vova36 26 марта 2018 | 20:42

и теперь главная версия у народа будет теракт, да не просто теракт, а теракт устроенный самой властью.

tschapai Сергей Балыкин 26 марта 2018 | 20:43

враги народа дали понять Путину, кто в России хозяин... и результаты выборов ничего поменять не в силах...

и Кемерово и Лондон звенья одной цепи...

vinokur 26 марта 2018 | 21:48

tschapai: Совершенно неуместный стёб.

cypher 26 марта 2018 | 20:44

Вот видео, где человек, у котрого в ТЦ погибли жена и трое детей, рассказывает о трагедии.
https://vk.com/auto_42?z=video59044943_456239050%2F37889c7b028e6bc6db%2Fpl_post_-70683182_982914

budweiser23 26 марта 2018 | 20:47

Куда делся плешивый?
Где этот герой .... смотрит мультики? Готовится к инаугурации?

Одни люди верят в судьбу, другие — нет.
Но, есть такие для кого судьбы людей — всего лишь настил по которому они идут к своей цели....

hunterhead 26 марта 2018 | 21:39

budweiser23: "Куда делся плешивый?"

Слезу собирает. Пока трудно получается.

shotabich Дмитрий Зотиков 26 марта 2018 | 20:51

Предположим, какие -то ребята отключают сигнализацию, закрывают выходы, поджигают поролон, а этот ... исключате эту версию. Профессионал. Липовый.

chichanik 26 марта 2018 | 21:02

shotabich: Он забалтывает тему.
МЧС напрямую виновато в массовой гибели людей.
у них надзорные обязательства.
Сами организуют --- сами спасают
Следующее заявление будет посвящено героизму спасателей

nuvseunasok 26 марта 2018 | 20:53

Да там даже на видео ясно видно, *с камеры наблюдения), как вдруг что-то слева взрывается! И народ побежал. А через минуту уже все в дыму. ПОчему не обсуждается взрыв??? Почему не объявляется общероссийский траур???

ostapbey 26 марта 2018 | 20:54

Была очередная тренировка по гражданской обороне.
С соответствующим материальным обеспечением.
Даже.

chichanik 26 марта 2018 | 20:55

да хоть мереорит упал - какая нахер разница?
стыдоба ... шулера ... напёрсточники.
Главный вопрос замыливают-- почему люди не спаслись?

amrigo 26 марта 2018 | 21:00

Версия только одна — коррумпированная система, их принцип "своих не сдаём", вот и результат.

mamiluk 26 марта 2018 | 21:04

Настораживает уверенное опровержение теракта...есть выложенные видео на ю-туб...подозрительно...кто нибудь что нибудь проверял?обычно когда с лёта крупный чин...отметает версию теракта,в стране,где ложь для режима стала нормой...это больше чем настораживает...потому как если это теракт,то картина кардинально меняется...это не просто коррупция и халатность,а прямой просчет и бездеятельность силовых структур...эдакой "сокровищницы" нынешнего режима,выкормыша нынешнего диктатора...вся ответственность за происшедшее-падает на него....(он вообще-что создал?!..Систему, которая гнобит собственный народ,но нисколечко его НЕ ЗАЩИЩАЕТ и не предотвращает от терактов...а значит бессилен против террористов.)

tenisfun 26 марта 2018 | 21:05

В Кремле сегодня также призвали не забегать вперёд в том, что касается версий.
================================================================================
Точно, б.... окажется, что виноват охранник, Трамп и Тереза Мэй!

aviator69 26 марта 2018 | 21:06

Теракты отдыхают - мы сами убиваем своих людей!

wasielna 26 марта 2018 | 21:20

Вся страна скорбит.
А то, что кто-то вне страны - их проблемы.

wattman 26 марта 2018 | 21:42

То лётчик при облачной погоде увидит в море отражение звёзд и уверенной рукой направит туда самолёт;
то Владимир Пучков купированное видео возгорания на сайте "Эха" посмотрит и мамой клянётся: не теракт!

benga_medok 26 марта 2018 | 21:44

А почему так категорично ? Все рассматривают кроме теракта ?
Учитывая паталогическую лживость нашей власти, видимо теракт и был.

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