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20:30, 26 марта 2018

Москва примет меры в отношении каждой страны, высылающей российских дипломатов

Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она назвала отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля провокацией, за которой стоят мощные силы, находящиеся в Великобритании и США, сообщает агентство Интерфакс.

Комментарии

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travmatolog 26 марта 2018 | 20:35

Ога. Заморощят счета омериканского правительства в Сбербанке, и запретят им ездить в отпуск в Челябинск.

askol2016 26 марта 2018 | 20:37

Пигмеи разбушевались. Они думали, что Запад боится их картонных ракет и цветных анимаций

doc9_vikt 26 марта 2018 | 20:43

askol2016: Опять бензин подорожает. ИМХО.

fig__wam 26 марта 2018 | 20:52

doc9_vikt: Маня обещает отреагировать. Соберет брифинг и станцует стриптиз.
Дипломатов стошнит.

gonduras_on_kolima 26 марта 2018 | 20:58

// Москва примет меры в отношении каждой страны, высылающей российских дипломатов //
Ахаха!
Да так на России никаких Воронежей не напасёшься.

evgolius7 26 марта 2018 | 20:59

Полония у нас дофига!!!

kaplan911 26 марта 2018 | 21:10

doc9_vikt: \\ Опять бензин подорожает. ИМХО. \\

Если бы только бензин.....
Рупь вон как нагибается.

vlad_kondrat 26 марта 2018 | 21:02

askol2016: Почему же, мультяшки были просто убийственные, вот и забоялся запад, вот думают а ежели Путин такие начнет выпускать вместо Голивуда? Во срач начнется.. и убоялись.

akademik_ugarov_56 26 марта 2018 | 20:45

Негодяи, ждите западла!

navsegda 26 марта 2018 | 20:49

akademik_ugarov_56: западла ? что сам лично приедешь ?

fig__wam 26 марта 2018 | 20:54

navsegda: Он просто падла.
Западла это его начальник.
Уй какой страшный.

nikitin43 26 марта 2018 | 20:50

akademik_ugarov_56: пингвинов по горячке не обидьте !

seryj_wolk 26 марта 2018 | 21:05

nikitin43: Смешные понтоватые портянко-ватники! Пугают, пугают своими мультиками, но никто почему-то их не боится. Даже мелкие страны посылают куда подальше.

kaplan911 26 марта 2018 | 21:16

akademik_ugarov_56: \\ Негодяи, ждите западла! \\

Очки ещё не вспотели, не ?!

(комментарий скрыт)

testmeter 26 марта 2018 | 20:36

"Москва примет меры в отношении каждой страны" ///
И так будет с каждым...
Это что же в голове должно перевернуться для таких умозаключений:
"специально отравили людей, чтобы использовать это как повод для угнетения Вяликой России"

andy116k 26 марта 2018 | 21:02

testmeter: "Это что же в голове должно перевернуться для таких умозаключений: специально отравили людей, чтобы использовать это как повод"
Ну Ваша то "теория" потрясает правдободобностью: Зачем Путин отравил обмененного предателя, спокойно жившего в Великобритании 8 (Восемь) лет? Перед выборами, перед мундиалем? Да тотому что кровавый маньяк!

timber_head 26 марта 2018 | 20:39

И смертельно расстроенные этим иностранные дипломаты, понятное дело, поползут на коленях в МИД умоляя не высылать их, а предоставить возможность жить в Великой Державе хотя бы на правах беженцев. Или чё она имела ввиду, говоря "в отношении каждой страны"? Что не только в Великобритании, но и по всему миру "новичка" подпустят?

demokrat62 26 марта 2018 | 20:39

Лавров и его замы будут пердеть в сторну западных посольств ?? Кто вас боится мировые лузеры ?? Страна-изгой.

vebis 26 марта 2018 | 20:41

Вашингтон принял решение выслать из США 60 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери. Одновременно Украина и половина стран Евросоюза выслали еще несколько десятков дипломатов.
Белый дом прокомментировал решение президента США Дональда Трампа выслать из страны десятки сотрудников российской разведки и закрыть российское консульство в Сиэтле в связи с близостью его расположения к одной из баз подводных лодок и заводу Boeing.
«Соединенные Штаты предпринимают этот шаг в сотрудничестве с нашими союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на то, что Россия применила боевое химическое оружие на территории Соединенного Королевства, что стало очередным примером ее дестабилизирующей деятельности по всему миру», – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.
(C)
Да, Маня, и впрямь тебе пора плясать, чем пугать мир чекистским враньём. Вы ведь ничего делать не умеете - лишь воровать да врать. И вашему карлику, бледной моли, педерасту и педофилу, уже мир давно цену знает.

vlad_kondrat 26 марта 2018 | 20:48

vebis: "Да, Маня, и впрямь тебе пора плясать, чем пугать мир чекистским враньём."
Может Маня своими ляжками и задом испугает

edward_1960 26 марта 2018 | 20:47

Да нас-ть на этих дипломатов! В день страшно кемеровской трагедии и гибели стольких детей!

agamasat 26 марта 2018 | 20:49

К самим себе примите меры!

nikvol 26 марта 2018 | 20:54

Цена всему этому острову - залп одного подводного ракетоносца.

navsegda 26 марта 2018 | 21:08

nikvol: ты как мишка из анекдота - А я .... а моя мама .... а я вам всем сейчас морду набью !
Ничего кроме угроз вы дать миру не можете

brocer 26 марта 2018 | 21:09

nikvol: На РФ родного не ядерного топора хватит. Главное попасть по одному человеку. А Остров действительно, только залпом с ракетоносца.

nikvol 26 марта 2018 | 21:24

brocer: Главное попасть по одному человеку
==================================
Вам Кадыров более по сердцу, или думаете, что взамен выберут Собчак?

brocer 26 марта 2018 | 21:29

nikvol: Естественно Кадыров. ) Но и в таком случае одного топора хватит. Без пахана это образование сразу разваливается. И все в мире это знают. Потому и отношение такое.

nikvol 26 марта 2018 | 21:37

brocer: "Все в мире знают" - это аргумент. Небось, знают со слов крупных экспертов по России, вроде Каспарова или Кара-Мурзы? :)

brocer 26 марта 2018 | 21:48

nikvol: Блин. Это кремлевские чмошники сами говорят. ДЯтел. )) Без путина РФ конец, Без Кадырова РФ конец. И так далее по списку. без пахана зона не может жить. Так что не заговаривай мне тут. Вспомни что сами говорите про Путина и про конец..

kaplan911 26 марта 2018 | 21:08

Москва примет меры в отношении каждой страны, высылающей российских дипломатов \\

Ну держись Россия, тут Воронежом не обойдётся.

zolingen 26 марта 2018 | 21:09

Как вы смешны , дипломаты. Обгадились на весь мир, но по привычке пугаете ежа голой жопой. Но лишь ехидно улыбается мудрый еж при виде прыщавого голого зада российского мида.

budweiser23 26 марта 2018 | 21:11

Хорошо бы медвепутам заняться проблемами внутри страны, а затем уж враждовать со всей планетой.., если получится первое!

ivan127_4 26 марта 2018 | 21:34

Они сами развязали нам руки. И поскольку не мы это начали моральная правота за нами.

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