Москва примет меры в отношении каждой страны, высылающей российских дипломатов
Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она назвала отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля провокацией, за которой стоят мощные силы, находящиеся в Великобритании и США, сообщает агентство Интерфакс.
Комментарии33
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travmatolog 26 марта 2018 | 20:35
Ога. Заморощят счета омериканского правительства в Сбербанке, и запретят им ездить в отпуск в Челябинск.
askol2016 26 марта 2018 | 20:37
Пигмеи разбушевались. Они думали, что Запад боится их картонных ракет и цветных анимаций
doc9_vikt 26 марта 2018 | 20:43
askol2016: Опять бензин подорожает. ИМХО.
fig__wam 26 марта 2018 | 20:52
doc9_vikt: Маня обещает отреагировать. Соберет брифинг и станцует стриптиз.
Дипломатов стошнит.
gonduras_on_kolima 26 марта 2018 | 20:58
// Москва примет меры в отношении каждой страны, высылающей российских дипломатов //
Ахаха!
Да так на России никаких Воронежей не напасёшься.
evgolius7 26 марта 2018 | 20:59
Полония у нас дофига!!!
kaplan911 26 марта 2018 | 21:10
doc9_vikt: \\ Опять бензин подорожает. ИМХО. \\
Если бы только бензин.....
Рупь вон как нагибается.
vlad_kondrat 26 марта 2018 | 21:02
askol2016: Почему же, мультяшки были просто убийственные, вот и забоялся запад, вот думают а ежели Путин такие начнет выпускать вместо Голивуда? Во срач начнется.. и убоялись.
akademik_ugarov_56 26 марта 2018 | 20:45
Негодяи, ждите западла!
navsegda 26 марта 2018 | 20:49
akademik_ugarov_56: западла ? что сам лично приедешь ?
fig__wam 26 марта 2018 | 20:54
navsegda: Он просто падла.
Западла это его начальник.
Уй какой страшный.
nikitin43 26 марта 2018 | 20:50
akademik_ugarov_56: пингвинов по горячке не обидьте !
seryj_wolk 26 марта 2018 | 21:05
nikitin43: Смешные понтоватые портянко-ватники! Пугают, пугают своими мультиками, но никто почему-то их не боится. Даже мелкие страны посылают куда подальше.
kaplan911 26 марта 2018 | 21:16
akademik_ugarov_56: \\ Негодяи, ждите западла! \\
Очки ещё не вспотели, не ?!
testmeter 26 марта 2018 | 20:36
"Москва примет меры в отношении каждой страны" ///
И так будет с каждым...
Это что же в голове должно перевернуться для таких умозаключений:
"специально отравили людей, чтобы использовать это как повод для угнетения Вяликой России"
andy116k 26 марта 2018 | 21:02
testmeter: "Это что же в голове должно перевернуться для таких умозаключений: специально отравили людей, чтобы использовать это как повод"
Ну Ваша то "теория" потрясает правдободобностью: Зачем Путин отравил обмененного предателя, спокойно жившего в Великобритании 8 (Восемь) лет? Перед выборами, перед мундиалем? Да тотому что кровавый маньяк!
timber_head 26 марта 2018 | 20:39
И смертельно расстроенные этим иностранные дипломаты, понятное дело, поползут на коленях в МИД умоляя не высылать их, а предоставить возможность жить в Великой Державе хотя бы на правах беженцев. Или чё она имела ввиду, говоря "в отношении каждой страны"? Что не только в Великобритании, но и по всему миру "новичка" подпустят?
demokrat62 26 марта 2018 | 20:39
Лавров и его замы будут пердеть в сторну западных посольств ?? Кто вас боится мировые лузеры ?? Страна-изгой.
vebis 26 марта 2018 | 20:41
Вашингтон принял решение выслать из США 60 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери. Одновременно Украина и половина стран Евросоюза выслали еще несколько десятков дипломатов.
Белый дом прокомментировал решение президента США Дональда Трампа выслать из страны десятки сотрудников российской разведки и закрыть российское консульство в Сиэтле в связи с близостью его расположения к одной из баз подводных лодок и заводу Boeing.
«Соединенные Штаты предпринимают этот шаг в сотрудничестве с нашими союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на то, что Россия применила боевое химическое оружие на территории Соединенного Королевства, что стало очередным примером ее дестабилизирующей деятельности по всему миру», – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.
(C)
Да, Маня, и впрямь тебе пора плясать, чем пугать мир чекистским враньём. Вы ведь ничего делать не умеете - лишь воровать да врать. И вашему карлику, бледной моли, педерасту и педофилу, уже мир давно цену знает.
vlad_kondrat 26 марта 2018 | 20:48
vebis: "Да, Маня, и впрямь тебе пора плясать, чем пугать мир чекистским враньём."
Может Маня своими ляжками и задом испугает
edward_1960 26 марта 2018 | 20:47
Да нас-ть на этих дипломатов! В день страшно кемеровской трагедии и гибели стольких детей!
agamasat 26 марта 2018 | 20:49
К самим себе примите меры!
nikvol 26 марта 2018 | 20:54
Цена всему этому острову - залп одного подводного ракетоносца.
navsegda 26 марта 2018 | 21:08
nikvol: ты как мишка из анекдота - А я .... а моя мама .... а я вам всем сейчас морду набью !
Ничего кроме угроз вы дать миру не можете
brocer 26 марта 2018 | 21:09
nikvol: На РФ родного не ядерного топора хватит. Главное попасть по одному человеку. А Остров действительно, только залпом с ракетоносца.
nikvol 26 марта 2018 | 21:24
brocer: Главное попасть по одному человеку
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Вам Кадыров более по сердцу, или думаете, что взамен выберут Собчак?
brocer 26 марта 2018 | 21:29
nikvol: Естественно Кадыров. ) Но и в таком случае одного топора хватит. Без пахана это образование сразу разваливается. И все в мире это знают. Потому и отношение такое.
nikvol 26 марта 2018 | 21:37
brocer: "Все в мире знают" - это аргумент. Небось, знают со слов крупных экспертов по России, вроде Каспарова или Кара-Мурзы? :)
brocer 26 марта 2018 | 21:48
nikvol: Блин. Это кремлевские чмошники сами говорят. ДЯтел. )) Без путина РФ конец, Без Кадырова РФ конец. И так далее по списку. без пахана зона не может жить. Так что не заговаривай мне тут. Вспомни что сами говорите про Путина и про конец..
kaplan911 26 марта 2018 | 21:08
Москва примет меры в отношении каждой страны, высылающей российских дипломатов \\
Ну держись Россия, тут Воронежом не обойдётся.
zolingen 26 марта 2018 | 21:09
Как вы смешны , дипломаты. Обгадились на весь мир, но по привычке пугаете ежа голой жопой. Но лишь ехидно улыбается мудрый еж при виде прыщавого голого зада российского мида.
budweiser23 26 марта 2018 | 21:11
Хорошо бы медвепутам заняться проблемами внутри страны, а затем уж враждовать со всей планетой.., если получится первое!
ivan127_4 26 марта 2018 | 21:34
Они сами развязали нам руки. И поскольку не мы это начали моральная правота за нами.