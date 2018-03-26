В украинских водах Азовского моря задержано судно под флагом России
На борту находится 10 человек. Судно «Норд» зарегистрировано в Крыму, сейчас оно доставлено в порт Бердянска для дальнейшей проверки — сообщила пресс-служба госпогранслужбы Украины.
Комментарии19
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boseal 26 марта 2018 | 20:11
Идет формирование украинской малотоннажной боевой флотилии? Sky Moon из Танзании скорее всего назначат флагманом.
kinnlade 26 марта 2018 | 20:13
ну мля яяя счас начнется
solonko 26 марта 2018 | 20:13
Судно из Крыма, значит, автоматически, является нарушителем пограничного режима Украины. Плюс недействительные документы. Капитан, вообще, попал, как и всё судно как материальная ценность.
mppv 26 марта 2018 | 20:18
solonko:
Как это крымское судно может быть нарушителем границ Украины?
neprostotak 26 марта 2018 | 20:29
Прочитай резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы понять.
tour 26 марта 2018 | 20:30
mppv:
Просто..
Захвачено пиратами и ведущими промысел в экономической зоне и территориальных водах Украины.
Кстати, заставить Путина платить по всем причитающимся счетам и укрепить присутствие союзников в Черном море является запуск США современной версии ленд-лиза, продуманного в соответствии с потребностями Украины. Кроме всего прочего, США и НАТО, могут предоставить Украине корабли, в которых уже не нуждаются, и позволить им ходить под украинскими флагами, а также обучать экипажи и оснащать эти корабли в обмен на аренду либо украинских баз на черноморском побережье, либо, тех месторождений, которые сегодня незаконно находятся в руках России. Таким образом, США совместно с Украиной оспорят права России на незаконно захваченную собственность, укрепят оборонные возможности Украины и расширят присутствие НАТО в Черном море.
mppv 26 марта 2018 | 20:37
tour: kryymsdyk:
Дак воды Крыма и Украины, по-Вашему это - разные воды, и на борту были пираты?
И при чем тут Черное море, однако?
kryymsdyk 26 марта 2018 | 20:31
mppv: раз крымское - значит захвачено
komiccap_nkvd 26 марта 2018 | 20:13
Украина начнет свое наступление на России из Азовского моря. эскадры боевых кораблей обрушатся всей своей мощью на российский флот
nitsahon 26 марта 2018 | 20:18
komiccap_nkvd: и всей своей мощью ударными темпами пойдет на дно...
able_seamans 26 марта 2018 | 20:27
komiccap_nkvd: /на России/ Воо, мокшанец, молодец правильно стал выговаривать...)))
slonosl1 26 марта 2018 | 20:33
komiccap_nkvd: Это вряд ли)) Адмирал Кузнецов устроит дымовую завесу не выходя из дока в Северодвинске_ где он встал передохнуть лет на пятнадцать_и все разбегутся кто куда)
ihor_syvoryj 26 марта 2018 | 20:14
Задержанное в конце 2016 года пограничниками танзанийское судно «Sky Moon» пополнит ряды Военно-морских сил Украины.
Задержали его за нарушение порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым. В судовых документах нашли подтверждение фактов захода судна в порты на временно оккупированную территорию Украины и перемещения оттуда груза.
mppv 26 марта 2018 | 20:21
ihor_syvoryj:
Порядок въезда-выезда на оккупированные территории, согласно Женевской конвенции, осуществляет и реализует и устанавливает оккупирующая сторона, но никак не оккупированная
abuvgrobu 26 марта 2018 | 20:16
Словосочетание "украинские воды" по меньшей мере странно звучит. Какие у воров, голодранцев и предателей могут быть воды? Там все воды - русские. Ушаков с Нахимовым подтвердят.
vlad_kondrat 26 марта 2018 | 20:18
abuvgrobu: Ушаков и Нахимов уже ничего не подтвердят.
dimka75 26 марта 2018 | 20:18
abuvgrobu: "Ушаков с Нахимовым подтвердят."
а Наполеон с ними в одной палате ?
ugiazov 26 марта 2018 | 20:28
abuvgrobu: Нахимов украинец.
kryymsdyk 26 марта 2018 | 20:32
abuvgrobu: Ушаков с Нахимовым плохо кончили в прошлую Крымскую войну