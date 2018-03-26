В российском МИДе возмущены сегодняшним решением двух десятков стран выслать российских дипломатов
Это следует из заявления официального представителя министерства Марии Захаровой. «Вместо того, чтобы выражать сочувствие и соболезнования российским гражданам, западные коллеги заявили о высылке дипломатов», цитирует Захарову агентство Интерфакс.
Сегодня 20 стран вслед за Великобританией объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Речь идёт о высылке в общей сложности более ста человек.
Что же касается слов сочувствия, сегодня премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что соболезнует россиянам в связи с пожаром в Кемерове. Она подчекрнула, что у Лондона нет разногласий с российским народом.
Комментарии53
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v1nc 26 марта 2018 | 20:31
путинская дипхолуйня не довольна тем, что теперь на всех кокаина-то не хватит!
nf5096004 26 марта 2018 | 20:31
Во-первых, соболезнование выражали, хотя вас судить следует за полнейшую бесхозяйственность и безответственность. Во-вторых, вы постоянно нарушаете все международные соглашения, но при этом желаете, чтобы с вами играли по правилам. Так не бывает!
ivar1964 26 марта 2018 | 20:31
Надеюсь, что у российского МИДа и Кремля будет еще много поводов для возмущения. От всей души желаю им этого!
nds 26 марта 2018 | 20:32
Только что прочла хороший комментарий в Телеграме. Присутствует ненормативная лексика.
"Наблюдаю, как околокремлевские телеграм-каналы пытаются сместить акценты с кемеровской трагедии, используя депортацию российских дипломатов из США и стран Европы. Кощунство в такой день высылать наших работников МИДа, — пишут они. А какой сегодня день? Губернатор приехал к родственникам погибших? В России объявили общенациональный траур? Президент обратился к народу? Может быть, премьер-министр лично сказал пару слов? Кто из первых лиц государства подчеркнул трагичность этого дня? Никто. Почему, если Кремль остаётся безучастен и равнодушен к гибели собственных граждан, Вашингтон или Брюссель должны проявлять чувствительность? Вы ебанулись со своей геополитикой, стратеги хуевы. У нас, здесь, в России, не какие-то црушники или солдаты НАТО, а российские следователи берут подписку о неразглашении с родителей погибших детей. Вот где пиздец, так пиздец, до которого никакой Трамп с Обамой не додумаются"
askol2016 26 марта 2018 | 20:32
Эти мидовские шкуры пытаются прикрыть перед всем миром свои обосранные жопы сгоревшими детьми? Мол, посочувствуйте люди! Верх цинизма и лицемерия!
bk_1954 26 марта 2018 | 20:41
Ничего страшного. Страшно - когда и из Гондураса выдворят.