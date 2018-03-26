В российском МИДе возмущены сегодняшним решением двух десятков стран выслать российских дипломатов

Это следует из заявления официального представителя министерства Марии Захаровой. «Вместо того, чтобы выражать сочувствие и соболезнования российским гражданам, западные коллеги заявили о высылке дипломатов», цитирует Захарову агентство Интерфакс.

Сегодня 20 стран вслед за Великобританией объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Речь идёт о высылке в общей сложности более ста человек.

Что же касается слов сочувствия, сегодня премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что соболезнует россиянам в связи с пожаром в Кемерове. Она подчекрнула, что у Лондона нет разногласий с российским народом.