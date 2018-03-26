Пожар вспыхнул в 12-этажном жилом доме в Грозном. На месте происшествия работают три десятка спасателей
По предварительным данным, загорелись чердачные помещения. Сведений о пострадавших нет, передаёт агентство РИА Новости.
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По предварительным данным, загорелись чердачные помещения. Сведений о пострадавших нет, передаёт агентство РИА Новости.
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Комментарии1
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dimka75 26 марта 2018 | 20:29
до инавгурации время ещё есть