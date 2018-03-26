Торгово-развлекательный центр Зимняя вишня в Кемерове, где погибли 64 человека, планируется снести
Глава МЧС Владимир Пучков поручил подготовить соответствующее проектное решение и добавил, что пока продолжается поисково-спасательная операция.
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Глава МЧС Владимир Пучков поручил подготовить соответствующее проектное решение и добавил, что пока продолжается поисково-спасательная операция.
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Комментарии13
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equus 26 марта 2018 | 20:05
А что ещё можно сделать с кучей головёшек..?
palmcoast___ 26 марта 2018 | 20:24
equus:
Восстановить и поселить там областную администрацию. или МЧС.
r88w556xl4 26 марта 2018 | 20:27
Торгово-развлекательный центр Зимняя вишня в Кемерове, где погибли 64 человека, планируется снести
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А также желательно посадить хозяина ТЦ и всех тех крышевателей, кто давал разрешение на строительство легкогорючей коробки и на её работу.
prutkov100 26 марта 2018 | 20:30
В Кемерово назревает стихийный митинг . Люди пишут в сетях - Сейчас площадь огораживают забором, а в ближайших дворах уже дежурят КамАЗы с силовиками.
По зомбовидению об этом молчок .
putimuti 26 марта 2018 | 20:27
"Сегодня, кемеровский морг, сообщил об отсутствии мест и мешков для трупов, говоря о том, что количество погибших перевалило за 300 человек, среди которых 142 ребёнка. На опознании тел, к охваченным горем родителям, подходят люди в костюмах и просят подписать документ о неразглашении, в противном случае они не получат деньги за сгоревшего ребёнка".
harald_ 26 марта 2018 | 20:07
Он утонул.
kottigr1 26 марта 2018 | 20:11
harald_: Как с УВД в городе Самара, когда живьем сожгли остатки нормальных ментов, вместе с уголовными делами и архивами, которые еще по советской привычке пытались бороться с преступностью в Самарской области.. До сих пор на месте трагедии стоит недостроенная коробка здания как могильный памятник..
nebudbydlom 26 марта 2018 | 20:21
kottigr1: и концы в воду...
Очередная блестяще проведенная операция спецслужб.
Руководил лично воблоглазый. Сейчас отдыхает на лыжном курорте.
peresvet73 26 марта 2018 | 20:09
Его уже пожар снёс. Или дегенераты вертикали сомневались даже - убирать/не убирать?!
nebudbydlom 26 марта 2018 | 20:23
peresvet73: а я бы оставил развалины, как памятник путинизму.
shlevet 26 марта 2018 | 20:22
Храм нужен на этом месте с мемориалом
sergeika 26 марта 2018 | 20:24
правильно теперь вот снести надо, что бы скрыть все следы преступлений пожарников, строителей, эксплуатационников "...дебилы бл...ь"(с)
tatiana_pelipeiko Татьяна Пелипейко 26 марта 2018 | 20:37
== Глава МЧС поручил подготовить соответствующее решение ===
А с какого вообще боку тут глава МЧС?