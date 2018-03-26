Жители Кемерова завтра намерены собраться, чтобы потребовать от властей ответы на вопросы о пожаре в торговом центре

Они сомневаются, в том числе, в достоверности официальных данных о количестве жертв. Об этом «Эху» рассказала одна из участниц акции Анна.

По словам Анны, у всех кто после трагедии работает в торговом центре «Зимняя вишня» забирают мобильные телефоны и заставляют подписывать акты о неразглашении.

Тем временем Следственный комитет опроверг сообщения пользователей соцсетей о сотнях жертв пожара в торговом центре. В СК уверяют, что предоставляют всю актуальную информацию. По официальным данным, погибли 64 человека, более 40 пострадали, шестеро числятся в списке пропавших без вести.