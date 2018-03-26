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Эксклюзив Эха 20:00, 26 марта 2018

Жители Кемерова завтра намерены собраться, чтобы потребовать от властей ответы на вопросы о пожаре в торговом центре

Они сомневаются, в том числе, в достоверности официальных данных о количестве жертв. Об этом «Эху» рассказала одна из участниц акции Анна.
По словам Анны, у всех кто после трагедии работает в торговом центре «Зимняя вишня» забирают мобильные телефоны и  заставляют подписывать акты о неразглашении.
Тем временем Следственный комитет опроверг сообщения пользователей соцсетей о сотнях жертв пожара в торговом центре. В СК уверяют, что предоставляют всю актуальную информацию. По официальным данным, погибли 64 человека, более 40 пострадали, шестеро числятся в списке пропавших без вести.

Комментарии

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kottigr1 26 марта 2018 | 20:02

Хотелось бы, что бы власть официально пояснила... А что там взорвалось в ТЦ и явилось причиной пожара ?
Это был теракт ?
Это взорвалась газовая котельная, которая там находилась в нарушение всех норм и правил ?
Почему власти замалчивают сам факт взрыва, о котором рассказывают очевидцы находившиеся там в момент трагедии ?

mamapckoe_ky 26 марта 2018 | 20:07

kottigr1:
...потребовать от властей ответы на вопросы ...

Подождать надо. Вошьдь отсидится под шконкой дней десять, а потом выйдет и всё объяснит.

evgolius7 26 марта 2018 | 20:10

Если бы в Украине дети задыхались от выбросов со свалки, то как минимум часть этой свалки простые украинцы привезли бы и вывалили перед Порошенко.
А если бы на на пожаре в ТЦ погибли дети, то дом мэра, губернатора, а возможно и президента вообще спалили бы нахрен.
В этом то и вся разница...

r88w556xl4 26 марта 2018 | 20:24

Эти пластиковые горючие коробки по всей России одинаковые, завтра трагедия может повториться где угодно. Никаких террористов не надо, чтобы убивать людей, за террористов это делают раздолбаи из работников и хозяев ТЦ, а также тех, кто их крышует.

hunterhead 26 марта 2018 | 20:31

r88w556xl4: "а также тех, кто их крышует."

А крышует их путенская власть. Система у них такая - лижи властям и делай что хочешь.

semia 26 марта 2018 | 20:11

Акт о неразглашении ЧЕГО? Подотрутся этими актами. У людей дети погибли , а они какому-то дерьму очко прикрывать...

vbgolub 26 марта 2018 | 20:15

Рыба гниет с головы. Гнать надо Путина!

fashist_putin 26 марта 2018 | 20:22

Каждый кто голосовал, вбрасывал и агитировал ЗА Путина - соучастник этого массового убийства

vpu2011 26 марта 2018 | 20:03

Надеюсь собрание согласовали.

mariupol1953 26 марта 2018 | 20:24

vpu2011: С нацгвардией,они готовы.

russkie_za_sverjenie 26 марта 2018 | 20:03

Разговоры разговаривать будут... Ну-ну. Их детей убили взяточники, в тч из пожарной охраны, а они диалоги вести собираются. Фу, рабы. Я бы казнил за своего ребенка.

kryymsdyk 26 марта 2018 | 20:07

Там не взятка скорее всего - хозяин Вишни едросовец видный, чисто по братски...

gregor 26 марта 2018 | 20:03

Жители Кемерова завтра намерены собраться, чтобы потребовать от властей ответы на вопросы о пожаре в торговом центре
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Патриоты и путинцы так не поступают .

valett05051955 26 марта 2018 | 20:04

ТУЛЕЕВА В ОТСТАВКУ

tvitov66 26 марта 2018 | 20:07

valett05051955: и очки вставить по известному адресу

kryymsdyk 26 марта 2018 | 20:04

Как же здесь соврать-то получится? Это ведь не выборы.

andy575 26 марта 2018 | 20:06

Гоните к черту эту разжиревшую и обнаглевшую сволочь Тулеева для начала! Кортеж его видите ли не может проехать!

vtodorol 26 марта 2018 | 20:19

andy575: Кремлевский упырь другую сволочь назначит....,потому, как сам сволочь,назначенный предыдущей ..

budweiser23 26 марта 2018 | 20:07

Куда делась переназначенная крыса, или это не его дело?

niko1268 26 марта 2018 | 20:13

budweiser23: У него там в лонданах мильярды арестовывают. он занят)))

vtodorol 26 марта 2018 | 20:16

budweiser23: Он яхты новые обкатывает ,поэтому забыл ,что его переназначили ....

neyexo 26 марта 2018 | 20:08

Плохие бояре виноваты, а не царь.
Вот и ответ

moncegorskyi 26 марта 2018 | 20:08

Животному в Кремле, думаю, даже на руку эта большая трагедия. Если он дал команду на зачистку школьников в Беслане, то сейчас без его команды случилась беда, которая, затмит скандал с отравлением Скрипаля. Смягчит давление западных стран на на него, в связи с хим. атакой в Англии, так как трагедия случилась в его стране, а значит надо соболезновать... Никаких человеческих чувств у этого упыря не допускаю. Только выгода или нет, от смертей погибших.

putimuti 26 марта 2018 | 20:31

moncegorskyi: /Если он дал команду на зачистку школьников в Беслане, то сейчас без его команды случилась беда, которая, затмит скандал с отравлением Скрипаля./

Без его команды ли?

moncegorskyi 26 марта 2018 | 20:37

putimuti: Без его команды ли?

А это уже вопрос интересный, но... я такого даже не могу допустить... даже если там в Кремле действительно упырь сидит... Мозги мои сразу зависают, чтобы это предполагать... хотя...

(комментарий скрыт)

andy66 26 марта 2018 | 20:19

на что спорнем, что портянки заявят что родители погибших детей "пиарятся на крови"?

Скажете, что "это уже слишком"? Нет, для портянок это - привычное дело... вдов погибших подводников Курска как обзывали? вот то-то же...

mariupol1953 26 марта 2018 | 20:22

Власть не заинтересована в объективном расследовании.Версия о теракте не озвучена ни в одной телепередаче,только трёп об охраннике,который отключил пожарную сигнализацию,об ,якобы, обещанной компенсации в три миллиона, о сдаче крови горожанами.Ни одного спасшегося свидетеля на экранах нет,запрет на разглашение информации. Молчать,пока не придумают удобоваримую версию и назначат виноватых шестёрок.Где Тулеев? Где президент? Или это не самое главное для страны событие?
Позор власти.Кстати человек,которого обвиняют не вышел из огня,то есть погиб. Вали на погибшего.Задача упрощается.Россия вперёд,играем на костях.

vladimir1967 26 марта 2018 | 20:26

Коррупция не только ворует наши деньги, она убивает наших детей и нас. Прав Навальный: коррупция главная проблема страны. Пока мы это не.поймем наши дети и мы будем умирать .

gregor 26 марта 2018 | 20:28

Жители Кемерова завтра намерены собраться, чтобы потребовать от властей ответы на вопросы о пожаре в торговом центре
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Не по русски .

demokrat62 26 марта 2018 | 20:30

Надо было думать жителям 18 марта,когда свои голоса за кремлевского отморозка отдавали.А теперь у кого вы требовать будете ?? У путинских бандитов ?? Сейчас,так вам правду и скажут

molchun 26 марта 2018 | 20:32

Л.Н.Толстой
ЛГУН (Басня)
Мальчик стерег овец и, будто увидав волка, стал звать: «Помогите, волк! волк!» Мужики прибежали и видят: неправда. Как сделал он так и два и три раза, случилось — и вправду набежал волк. Мальчик стал кричать: «Сюда, сюда скорей, волк!» Мужики подумали, что опять по-всегдашнему обманывает,— не послушали его. Волк видит, бояться нечего: на просторе перерезал все стадо.
Власть постоянно лжет. Поэтому веры ей нет. И что бы она теперь не говорила (может быть и правду) ей уже никто не верит. Кредит доверия исчерпан. В отставку всю администрацию с самого низа и кончая Тулеевым.

sharlatan 26 марта 2018 | 20:34

А помните, как шахтёры Кузбасса стучали касками по Горбатому мосту? Посмотрим теперь, смогут ли они потребовать ответов от властей.

ostanovka 26 марта 2018 | 20:34

Ребята, называют цифру больше, чем в Беслане.
Вы собираетесь отделаться игрушкой и букетиком оранжерейных розочек из магазина???
Или просто будете ждать выплаты 5 миллионов и тем утешитесь???

rus215 26 марта 2018 | 20:35

не удалось замолчать и замять, а им бы хотелось, уроды.
самое главное, что эти трагедии будут повторяться пока такое государство паразитирует на людях

ed10075 26 марта 2018 | 20:37

Искренние соболезнования кемеровчанам. Пусть они знают, что не только в стране, но и зарубежом все неравнодушные следили за этой трагедией, в надежде, что вот наконец счет погибшим остановится, что пропавшие дети будут обнаружены живыми. А правду нужно установить. Вся страна должна знать, сколько в действительности человек пострадало, сколько погибло, кто ответственен за эту катастрофу и кто понес заслуженное наказание.

max3446 26 марта 2018 | 20:37

поди яблоко снова воду мутит

mas_mas 26 марта 2018 | 20:40

Выживших посадят в тюрьму, это уже ясно, к Пескову не ходи. Хозяева-едроссы этой вишни уже всё порешали с властями и любой, кто только вякнет что-то лишнее, будет уничтожен, и, паче того, обвинён и в поджоге и в не пропуске детей к выходу и в том, что обычный мозг обычного человека и придумать не в состоянии. Потому и телефоны отбирают, что бы доказательств не осталось, что бы можно было слепить любую туфту про любого, всё уже решено и ничего нельзя изменить.

kaplan911 26 марта 2018 | 20:42

\\ На вопрос «Ъ», не рассматривала ли американская сторона возможность переноса ввода ограничительных мер из-за трагедии в Кемерово, Джон Хантсман ответил: «Это решение (о вводе санкций в отношении России.— “Ъ”) было принято не только США, но и десятком других стран. \\

Афигеть, наша власть даже не чешется от этой трагедии..... а её СМИ из кремлепула хотят подольше сохранить
там наших диппломатов впогонах (шипионов)......
Что это если мерзость?!

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