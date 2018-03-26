Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые с 2011 года покинул территорию КНДР и совершил визит в Пекин
Об этом сообщает Блумберг со ссылкой на источник. По данным агентства, Ким Чен Ын прибыл на специальном поезде. При этом неизвестно, как долго он собирается пробыть в Пекине и с кем встретиться.
Комментарии6
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isnowanaarene 26 марта 2018 | 19:42
Папашка евойный тоже любил на бронепоезде передвигаться.
evgolius7 26 марта 2018 | 19:54
Может Ын политического убежища запросил?
Толстяк решил слинять пока народ с голодухи его не сожрал.....
Если так...то куда побежит наш главнокомандущий!
starsbo 26 марта 2018 | 19:46
Неосторожный, там его и угостят уткой по пекински в соусе новичок. А ведь как мог шандарахнуть....Эх..
abuvgrobu 26 марта 2018 | 19:51
Затроллили Госдеп. Продажа нефти за юани. Официальная встреча Ына и Си! Троллизм сотого уровня. Я в восторге. Молодцы!
ugiazov 26 марта 2018 | 20:10
А за коррупцию не расстреляют?
serg05 26 марта 2018 | 20:17
Раньше Кимы ездили в Москву, теперь в Пекин, и к чему бы это?