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19:33, 26 марта 2018

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые с 2011 года покинул территорию КНДР и совершил визит в Пекин

Об этом сообщает Блумберг со ссылкой на источник. По данным агентства, Ким Чен Ын прибыл на специальном поезде. При этом неизвестно, как долго он собирается пробыть в Пекине и с кем встретиться.

Комментарии

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isnowanaarene 26 марта 2018 | 19:42

Папашка евойный тоже любил на бронепоезде передвигаться.

evgolius7 26 марта 2018 | 19:54

Может Ын политического убежища запросил?
Толстяк решил слинять пока народ с голодухи его не сожрал.....
Если так...то куда побежит наш главнокомандущий!

starsbo 26 марта 2018 | 19:46

Неосторожный, там его и угостят уткой по пекински в соусе новичок. А ведь как мог шандарахнуть....Эх..

abuvgrobu 26 марта 2018 | 19:51

Затроллили Госдеп. Продажа нефти за юани. Официальная встреча Ына и Си! Троллизм сотого уровня. Я в восторге. Молодцы!

ugiazov 26 марта 2018 | 20:10

А за коррупцию не расстреляют?

serg05 26 марта 2018 | 20:17

Раньше Кимы ездили в Москву, теперь в Пекин, и к чему бы это?

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