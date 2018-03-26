В Белгороде экстренные службы выехали в торговый центр «Спутник Дом» после сообщения очевидцев о чёрном дыме в здании
Выясняются причины, сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Выясняются причины, сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Комментарии3
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demokrat62 26 марта 2018 | 19:48
Ну расплатятся российский народ за то что еще на 6 лет выбрал этого кремлевского отморозка.Ох расплатятся.
Плакать будут да поздно.
kryymsdyk 26 марта 2018 | 19:48
Лучше перебдеть
ostapbey 26 марта 2018 | 20:25
Тренировки, тренировки.дым черный, синий, белый.
И помогли эти тренировки кемеровским детям?
Даже...