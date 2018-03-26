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19:32, 26 марта 2018

Тереза Мэй выразила соболезнования россиянам в связи с пожаром в Кемерове

Выступая в парламенте, премьер Великобритании сказала, что у Лондона нет разногласий с российским народом.
Ранее Лондон объявил о высылке 23 российских дипломатов. Сегодня США, Канада, Украина и около 20 стран ЕС приняли решение выслать ряд сотрудников посольств нашей страны в связи с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Комментарии

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rqoswen 26 марта 2018 | 19:34

Тереза молодец, а вот хуйло традиционно "пропал"

evgolius7 26 марта 2018 | 19:45

rqoswen:
У Терезы стальные яйца...у Путина просто помидоры.

russkie_za_sverjenie 26 марта 2018 | 19:46

evgolius7: У него их вообще нет. Он же баба.

alehan11174 26 марта 2018 | 19:52

Выступая в парламенте, премьер Великобритании сказала, что у Лондона нет разногласий с российским народом
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
США, Британия всегда поддерживали и поддерживают российский народ. А вот всякую преступную путирашинскую сволочь всегда давили и будут давить как клопов!

kinnlade 26 марта 2018 | 19:57

alehan11174: насрать твоей пиндосии и наглам на российский народ,как не стыдно писать такие вещи?

navsegda 26 марта 2018 | 20:06

kinnlade: ты неблагодарная скотина , АРА ( американская администрация помощи) во время голода 20-х ввезла 36,3 миллиона пудов (ок. 595 тысяч тонн) продовольствия, медикаментов и одежды общей стоимостью 136 миллионов рублей золотом. . Для питания голодающих было открыто более 15 тыс. столовых. В июле 1922 г. пищу в столовых АРА и паёк кукурузы получали 8,8 млн чел., а в августе − 10,3 млн[

navsegda 26 марта 2018 | 20:09

navsegda: а до голода довело своё родное правительство , которое всё зерно продало за валюту

kinnlade 26 марта 2018 | 20:15

navsegda: почем опиум для народа?

tariel_01 26 марта 2018 | 20:03

alehan11174:
Британия всегда поддерживали и поддерживают российский народ.
-----------------------------
Российский народ голосует за Путина, и ненавидит все это мерзкое англосаксоеское быдло.

Пора этих диверсантов - шендеровичей выводить на чистую воду. Видимо чем ближе к ЧМ, тем больше диверсий будет устраивать англичанка.
С большой долей вероятности, эта диверсия была организована правительством Великобритании.

kinnlade 26 марта 2018 | 20:17

tariel_01: браво дружище! брависсимо!!!

gluhoy2250 26 марта 2018 | 20:05

alehan11174: У этой английской дуры нет разногласий с российским народом?
Дурилка картонная, за то у РОССИЙСКОГО народа теперь есть!

zolingen 26 марта 2018 | 20:18

gluhoy2250: gluhoy2250: ну да, российскому то народу больше не о чем подумать, коме разногласий с Мэй. Подумаешь дети отравились под Москвой и сгорели заживо.

tariel_01 26 марта 2018 | 20:15

russkie_za_sverjenie:
А вот поставит к стенке 20-30 тысяч шендеровичей, и докажет, что не баба. Ну если не поставит, то вынесем этого труса из Кремля.

kinnlade 26 марта 2018 | 19:55

evgolius7: а еще стальные мозги и вообще она вся из стали и идол для либералов

tariel_01 26 марта 2018 | 20:13

evgolius7:
Вот когда Британские острова превратятся в радиоактивный пепел, тогда узнаем, какие помидоры во влагалище Терезы Мэй.

vv61 26 марта 2018 | 19:50

rqoswen: задний ход масяня даёт)))

tariel_01 26 марта 2018 | 20:10

rqoswen:
Эта Тереза молодец и устроила с большой вероятностью этот теракт.

midnightblues 26 марта 2018 | 20:18

rqoswen: Насколько умны британцы
прямая противоположность выродившимся комиссарам

kinnlade 26 марта 2018 | 19:35

от сук соболезнования не принимаются

kryymsdyk 26 марта 2018 | 19:36

kinnlade: она тебе не соболезнует

tariel_01 26 марта 2018 | 20:05

kryymsdyk:
Эта гадина англичанка Мэй, еще ответит за этот теракт. Великобритания - террористическое государство.

able_seamans 26 марта 2018 | 20:16

tariel_01: Так выходи завтра на площадь и верещи об этом...Чего ты тут писаниной занимаешься провокатор сцанный...

tariel_01 26 марта 2018 | 20:31

able_seamans:
Щас, чтобы по потным спинам ватников либерасы в Кремль прорвались, и установили так чуждую россиянам гребаную и мерзкую демократию?
Демократия не пройдет, свободолюбивые россияне поставят препон на пути продвижения вонючей американской демократии.

Слава России !

Смерть украм !

prade 26 марта 2018 | 19:46

Кстати, Путина не выразил соболезнование из-за химической атаки в Лондоне, даже не осудил ее.

tariel_01 26 марта 2018 | 20:08

prade:
А кто-то погиб? И вообще где отравленные английскими спецслужбами Скрипали? А может они вообще живы и здоровы, и удерживаются английскими спецслужбами в застенках.

kobylamay_sosetutrampa 26 марта 2018 | 19:49

Шла бы эта кобыланакуй со своими соболезнованиями.

gennadi_nesterov 26 марта 2018 | 19:53

Эта, облезлая стерва, туда же, с "соболезнованиями". Странно, что этот шут гороховый (б.джонсон) не примкнул к корявой патронше...

komiccap_nkvd 26 марта 2018 | 19:53

у российского народа есть разногласия с двухпартийным режимом Англии

abuvgrobu 26 марта 2018 | 19:58

Пусть эта старая хромая лошадь засунет свои соболезнования себе в сраку.

gluhoy2250 26 марта 2018 | 20:01

Англицкая жаба о соболезнованиях вспомнила! Продолжай гадить, это старухе к лицу!

(комментарий скрыт)

vlabumur 26 марта 2018 | 20:07

у Лондона нет разногласий с российским народом.
+++++++++++++++++++++++
У меня тоже с Лондоном разногласий нет.
не нравятся он мне только, слишком мягкий культурный.

pavelmistery 26 марта 2018 | 20:11

ОСТОРОЖНО! В комментариях замечены кремлевские тролли:

- gluhoy2250:
- abuvgrobu:
- komiccap_nkvd:
- gennadi_nesterov:
- kobylamay_sosetutrampa:
- tariel_01:
- kinnlade:

able_seamans 26 марта 2018 | 20:20

pavelmistery: Эти подонки весь день сидели втихаря, только пара кретинов что-то там мямлили. Видимо поступила методичка «от лица всего российского народа» гнобить Т. Мэй..

tariel_01 26 марта 2018 | 20:36

pavelmistery:
Госдеповских троллей на порядок больше. Все они будут вычислены и расстреляны лично Путиным.

zolingen 26 марта 2018 | 20:14

Достойная тетя, был худшего мнения о ней, каюсь

tariel_01 26 марта 2018 | 20:38

zolingen:
А если бы эта тетя превратила бы рашку в радиоактивный пепел, цены бы ей не было.

bbob 26 марта 2018 | 20:33

Разногласия с российским народом есть у Путина

elenaj1959 26 марта 2018 | 20:34

Тереза Мэй выразила соболезнования, а российски

elenaj1959 26 марта 2018 | 20:36

Тереза Мэй, которую только ленивый не поливает грязью, выразила соболезнования, а российский президент-узурпатор видимо воды в рот набрал.

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