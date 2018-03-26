Тереза Мэй выразила соболезнования россиянам в связи с пожаром в Кемерове

Выступая в парламенте, премьер Великобритании сказала, что у Лондона нет разногласий с российским народом.

Ранее Лондон объявил о высылке 23 российских дипломатов. Сегодня США, Канада, Украина и около 20 стран ЕС приняли решение выслать ряд сотрудников посольств нашей страны в связи с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.