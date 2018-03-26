СК не видит никаких нарушений, что родственников погибших в Кемерове заставляют подписывать документы о неразглашении
Следственный комитет не видит никаких нарушений в том, что родственников погибших в Кемерове заставляют подписывать бумаги о неразглашении перед процедурой опознания. Это предусмотрено законом и продиктовано, прежде всего, интересами пострадавших, — говорится в телеграм-канале СК. Ранее источники «Эха» рассказали, что родителей не пускают на опознание детей без предварительной подписки о неразглашении.
Комментарии71
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vlabumur 26 марта 2018 | 19:59
«Будет хуже».
antiboh 26 марта 2018 | 20:00
vlabumur: единственное ,что там можно не разглашать - количество.
evgolius7 26 марта 2018 | 20:24
Не понял...и это секретно?
Козлы!
r88w556xl4 26 марта 2018 | 20:31
СК не видит никаких нарушений, что родственников погибших в Кемерове заставляют подписывать документы о неразглашении
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Это уже какая-то ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ МЕРЗОСТЬ.
abraz 26 марта 2018 | 20:00
Что конкретно в их интересах? Скрыть, что число жертв не менее 300 и это в основном дети?
canary 26 марта 2018 | 20:01
а что они не должны разглашать, что это их ребёнок и что он сгорел?
antiboh 26 марта 2018 | 20:06
canary: только количество.Ну во время сейчас общенациональный траур,не во время..
stamper 26 марта 2018 | 20:03
Неужели вы и это проглотите, россияне?
canary 26 марта 2018 | 20:06
stamper: травить можно, жечь можно, россияне терпят всё. биомасса, а не народ.
vladimirbelarus 26 марта 2018 | 20:03
Можно и не подписывать, а просто послать подальше.
margo821 26 марта 2018 | 20:15
vladimirbelarus: они дают эту подписку в обмен на материальную помощь в 1 млн. рублей. Родителям говорят, что детей все равно не вернешь, а так хоть деньги они получат. Это жесть конечно, но знаю это, т.к. я житель Кемерово
clandestino 26 марта 2018 | 20:19
margo821: Печально, тем более что для Кемерово миллион это всё равно что триллион.
banzai58 26 марта 2018 | 20:29
margo821: Я так и подумал
art488 26 марта 2018 | 20:21
vladimirbelarus: тогда следовать составляет акт в присутствии 2-х понятых , что получатель трупа предупрежден о неразглашении.Но труп все равно выддадут.
pionerka Зинаида Сацкая 26 марта 2018 | 20:05
Разглашение или неразглашение чего?! Кто может внятно объяснить?
solonko 26 марта 2018 | 20:07
А что, например, нельзя в таких случаях родственника разглашать?
tina56 26 марта 2018 | 20:07
Тулеев даже в своём полуживом состоянии продолжает всячески себя огороживать от отставки, потому и скрывает число погибших и заставляет подписывать неразглашения.
Нет понимания такой покорности родственников погибших страшилищу губернатору.
Рядом с бывшим мэром Махачкалы на шконке Тулееву было бы самое место. У того тоже здоровье подорвано, вот и заботились бы друг о друге и делились бы воспоминаниями о бурной и сладкой жизни.
bonhoeffer 26 марта 2018 | 20:09
Чему удивляться? Уже существует людоедский закон "Димы Яковлева".
Под чьим детским именем нынешний закон у власти значится?
sborisych 26 марта 2018 | 20:11
..родителей не пускают на опознание детей без предварительной подписки о неразглашении...
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О неразглашении чего?
kama 26 марта 2018 | 20:17
что-то мутят. похоже, жертв намного больше...
art488 26 марта 2018 | 20:19
А что именно нельзя разглашать лицу получающим труп своего сгоревшего близкого родственника (члена семьи)?
bonhoeffer 26 марта 2018 | 20:26
"А был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?"
bbob 26 марта 2018 | 20:31
Охреневшие твари.
valkuz7 26 марта 2018 | 20:35
Это пи...ц. Вы влезли в Украину с оружием, кричали "их там нет", вы потеряли детей, неужели вы будете согласны кричать "их там не было"!
kazbich 26 марта 2018 | 20:42
Страх... Мы подпишем любую бумажку, лишь бы государство не прищемило нам пальчик. Не это ли terror?