СК не видит никаких нарушений, что родственников погибших в Кемерове заставляют подписывать документы о неразглашении

Следственный комитет не видит никаких нарушений в том, что родственников погибших в Кемерове заставляют подписывать бумаги о неразглашении перед процедурой опознания. Это предусмотрено законом и продиктовано, прежде всего, интересами пострадавших, — говорится в телеграм-канале СК. Ранее источники «Эха» рассказали, что родителей не пускают на опознание детей без предварительной подписки о неразглашении.