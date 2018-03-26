Сбор в память о погибших в Кемерово пройдет во вторник в центре Москвы – организатор
Сбор в память о погибших в результате пожара в Кемерово пройдет в Москве на Пушкинской площади во вторник 27 марта. Начало акции запланировано на 19.00 (по Мск) у памятника Пушкину. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» журналист, один из авторов идеи сбора Елизавета Сурганова.
«Это акция солидарности и выражения соболезнования людям, у которых в Кемерово погибли близкие. Нам важно выйти, выразить свою сопричастность, скорбь, и сказать, что мы не согласны с тем, что так происходит, что так быть не должно. Мы назвали это сбором. Мы хотим, чтобы люди, которым не все равно, которые также, как и мы, сопереживают, молча вышли к памятнику Пушкина во вторник в семь вечера. Без лозунгов, без плакатов, такой молчаливый сбор», — рассказала она.
Е.Сурганова подчеркнула, что это — не протестная акция. Она также отметила, что мероприятие не согласовано с городскими властями.
Е.Сурганова добавила, что необходимо дождаться окончания расследования о причинах пожара и наказания виновных в гибели людей, однако, по ее словам, уже сейчас налицо явные нарушения пожарной безопасности, которые невозможно игнорировать. «То, что мы сейчас читаем в новостях — это вопиющая ситуация нарушения правил пожарной безопасности, нарушения правил управления бизнесом. Уже сейчас информации, от которой волосы на голове дыбом, очень много», — отметила она.
По официальным данным, в результате пожара, вспыхнувшего 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, погибли 64 человека, в том числе много детей. Некоторые очевидцы трагедии считают, что в реальности погибших гораздо больше.
На третьем этаже торгового центра находился контактный зоопарк. Около двухсот животных остались внутри горящего здания, все они погибли.
Комментарии3
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semia 26 марта 2018 | 19:27
Как раз это должна быть протестная акция.
prutkov100 26 марта 2018 | 20:09
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, погибли 64 человека, в том числе много детей....
Это далеко не так , даже если не брать в расчет ролики из ютуба . Очень много людей обгорелых , которые сейчас между жизнью и смертью . А , если к началу акции станут известны истинные цифры , то это будет просто шок всероссийского масштаба .
rolar 26 марта 2018 | 19:37
Решили на горе людском себя проявить. Сочувствующий либераст это фантастика, он только свою шкуру оберегает. Подленько.