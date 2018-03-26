Масштабная высылка российских дипломатов в мирное время – это «беспрецедентный случай» – Лукьянов
Масштабная высылка российских дипломатов в мирное время – это «беспрецедентный случай». Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» глава неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Это довольно беспрецедентный случай. Такого рода многосторонних высылок, причем когда страны реагируют не на действия в своем отношении, а на действия в отношении своих партнеров и союзников, — такого я не помню. Тем более в таком масштабе. Такие вещи обычно делаются в случае объявления войны, а чтобы в мироне время – такого еще не было», — сказал он.
По словам Ф.Лукьянова, это происходит по причине того, что во многих странах Запада внешнеполитические решения сейчас неразрывно сваны с внутренней политикой. «Можно много спекулировать на тему, кто вообще является застрельщиком этой кампании, если задаться вопросом, почему США высылают самое большое количество дипломатов — почти в три раза больше, чем пострадавшая Великобритания», — отметил он.
Ф.Лукьянов также считает, что первым естественным действием России на высылку своих дипломатов будет «симметричный ответ» – высылка того же количества сотрудников иностранных диппредставительств из РФ. «Но, думаю, это только начало, и мы еще много чего увидим», — заключил он.
14 европейских стран высылают российских дипломатов из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Англии.
Комментарии10
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post_v 26 марта 2018 | 19:23
так, может. время вовсе не "мирное" ?
metslag 26 марта 2018 | 19:33
post_v: Это называется ДОПРЫГАЛИСЬ,
думали безнаказанно могут хулиганить.
Но их приструнят.
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BuzzFeed: Британские депутаты в связи с серией подозрительных смертей изучат офшоры Путина
Комитет по международным делам британского парламента рассмотрит возможность введения санкций в отношении офшорных капиталов Владимир Путина и его приближенных, сообщает BuzzFeed.
"В фокусе внимания будут российские капиталы в скандально известных британских налоговых гаванях, таких как Каймановы острова, Бермудские и Британские Виргинские острова", – уточняется в статье.
Председатель комитета Том Тагендхат заявил, что Россия практикует "крайне враждебный" подход к Великобритании. Он призвал правительство дать ответ, "показав, как олигархи, в том числе президент, скрыли сотни миллиардов долларов" в британских владениях.
"В подозрительных смертях в Великобритании и во всем мире есть явная закономерность, выявленная в прошлом году BuzzFeed, – сказал Тагендхат. – Нападение на Скрипалей и убийство Николая Глушкова ее только подтвердили. Очевидно, что мы не можем закрыть глаза на эти деяния. В ответ Соединенное Королевство не будет нарушать закон, но при этом не следует смотреть сквозь пальцы на использование наших финансовых и юридических служб для сокрытия российских капиталов в подконтрольных нам юрисдикциях".
rolar 26 марта 2018 | 19:52
metslag: Англия живет на ворованное. Уже сколько веков.
abuvgrobu 26 марта 2018 | 19:29
Лавров, хватит быть клушей!
Правительство слишком либеральное, пришло время быть жестким
Пора объявить мормонов тоталитарной сектой. Полякам запретить нахождение в Смоленской области, а монумент польской гниде снести.
andreu641 26 марта 2018 | 19:51
а вот скажите, вы лично хотите сидеть за одним столом с дикарем который размахивает томагавком , залезает к вам в карман, забирает ваш кошелек ,подсыпает вам в тарелку какую нибудь дрянь, а вот другие не хотят
boseal 26 марта 2018 | 19:52
- Почему у Лаврова постоянно руки в кармане?
- Потому что дули постоянно крутит западным коллегам.
- Неужели оскорбить пытается?
- Конечно же нет! Просто использует как оберег от дебилов...
ruderpost 26 марта 2018 | 20:00
boseal: если руки в кармане брюк то мондавошек чешет. если в кармане пиджака то боится за свой кошелёк чтобы не спёрли.
boseal 26 марта 2018 | 20:08
ruderpost: Все может быть, мой друг, но я все таки больше склоняюсь к версии про "оберег", ибо в последнее время концентрация тех от кого они защищают вокруг Лаврова, сильно завышена.
ruderpost 26 марта 2018 | 19:57
за то наш горячолюбимый самый влиятельный политик в мире! как доказательство 72% победы на выборах.
timber_head 26 марта 2018 | 20:19
"По словам Ф.Лукьянова, это происходит по причине того, что во многих странах Запада внешнеполитические решения сейчас неразрывно сваны с внутренней политикой."
Это происходит потому, что в России внешнеполитические решения неразрывно связаны с внутренней политикой - чем глубже власть загоняет свою страну в ж...пу, тем больше у неё возникает необходимость лезть за рубеж для отвлечения внимания баранов от того что у них дом горит.