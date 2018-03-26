Масштабная высылка российских дипломатов в мирное время – это «беспрецедентный случай» – Лукьянов

Масштабная высылка российских дипломатов в мирное время – это «беспрецедентный случай». Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» глава неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Это довольно беспрецедентный случай. Такого рода многосторонних высылок, причем когда страны реагируют не на действия в своем отношении, а на действия в отношении своих партнеров и союзников, — такого я не помню. Тем более в таком масштабе. Такие вещи обычно делаются в случае объявления войны, а чтобы в мироне время – такого еще не было», — сказал он.

По словам Ф.Лукьянова, это происходит по причине того, что во многих странах Запада внешнеполитические решения сейчас неразрывно сваны с внутренней политикой. «Можно много спекулировать на тему, кто вообще является застрельщиком этой кампании, если задаться вопросом, почему США высылают самое большое количество дипломатов — почти в три раза больше, чем пострадавшая Великобритания», — отметил он.

Ф.Лукьянов также считает, что первым естественным действием России на высылку своих дипломатов будет «симметричный ответ» – высылка того же количества сотрудников иностранных диппредставительств из РФ. «Но, думаю, это только начало, и мы еще много чего увидим», — заключил он.

14 европейских стран высылают российских дипломатов из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Англии.