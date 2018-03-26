Жители Коломны, перекрывшие дорогу на мусорный полигон, не выпустят московские мусоровозы

Жители Коломны, перекрывшие в минувшее воскресенье дорогу на мусорный полигон «Воловичи», не выпустят пустые московские мусоровозы, которые являются доказательством свалки в Коломне мусора из столицы, пока глава Коломны Денис Лебедев не даст опровержение о характере данной акции: что она не является политической и что московский мусор действительно привозят в Коломну. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» активист Вячеслав Егоров.

«Сегодня ситуация очень сильно обострена. У нас здесь стоят машины, которые вчера привезли московский мусор, и их люди уже сутки не выпускают отсюда по одной причине: потому что наш глава дал интервью «Телеканалу 360», где растиражировано, что это все политическая акция, на которую пришло всего 25 человек, что люди не дают провести землю для пересыпки на свалку. Люди возмущены и выдвинули ультимативные требования главе города, чтобы он опроверг эту информацию», — рассказал он.

В.Егоров подчеркнул, что Д.Лебедев еще в 10.00 (по МСК) обещал дать опровержение своим словам, однако к середине этого так и не произошло, в то время как полиция уже угрожает собравшимся силовым разгоном. «Полиция говорит, что если вы не выпустите московские мусоровозы, которых, по словам нашего главы, здесь не было, что является прямой ложью и доказательством этого являются именно эти пустые мусоровозы, если мы этого не сделаем, то приедет ОМОН и будет силовой разгон», — сказал он.

По словам В.Егорова, протестующие вышли на улицу и заблокировали проезд мусоровозов после сильного выброса, сопровождавшегося «жуткой вонью» в ночь с субботы на воскресенья, и стоят до сих пор. «Уже прошло полутора суток, люди все еще стоят, пропускают только мусоровозы, которые идут из Коломны и машины с глиной для пересыпки. Мусоровозы из Москвы не пускает, но сейчас полиция их разворачивают еще на подъезде, видимо, дана команда из области», — пояснил он.

В.Егоров также отметил, что инициативная группа уже с ноября 2017 года пытается контактировать с чиновниками всех рангов и местными органами самоуправления города, однако пока никаких результатов это не приносит.

«Коломна — это мусорный хаб. Мы имеем проблемный полигон, на который везут с превышением 20 раз, без соблюдения технологии. Это химическая бомба — 12 метров мусора без пересыпки, хотя должны каждые 2 метра пересыпать. Об этом все знают, но суды не принимают решение о закрытии, а на территориальном плане, подписанным губернатором МО Андреем Воробьевым 19 марта, там же, рядом с этим полигоном, будет новый полигон в 5 раз больше, чем существующий. В общем ждать еще 2 года, пока закроют полигон, здесь никто не собирается. Потому что если так воняет зимой, то весной и летом здесь будет ад», — заключил активист.