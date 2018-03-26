Очевидец пожара в кемеровском ТЦ рассказал, что число жертв может быть значительно больше, чем по официальным данным

Очевидец пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово Сергей Буряк рассказал радиостанции «Эхо Москвы», что число жертв может быть значительно больше, чем сообщают официальные источники.

«Трупов было намного больше, чем показывают по новостям, потому что только в одной детской группе – там была детская группа, куда сдают детей с утра до вечера – там было 40 детей, спасли только четыре или пять. Я видел, там плакала мама – она завела туда восемь детей, а вывела только троих. Остальные там остались», — рассказал он.

По словам С.Буряка, поначалу всю информацию о жертвах пострадавшие, находившиеся около торгового центра, получали от пожарных. Они сообщали о десятках погибших.

«Мы узнавали все новую и новую информацию, когда они еще не скрывали. В общем, когда они обошли только две комнаты на третьем этаже, когда они тех людей забирали, они нашли где-то около 60 или 70 трупов, потому что они уже не считали, они их уже перешагивали», — рассказал он.

По информации С.Буряка, в трех залах кинотеатра, располагавшегося в здании торгового центра, суммарно находилось около 250 человек. Сколько из них удалось спасти, неизвестно.

Как рассказал очевидец, с момента возгорания за считанные минуты верхние этажи здания заволокло дымом. Многие посетители центра не смогли выбраться из-за отравления угарным газом. Часть людей погибла во время взрыва на четвертом этаже.

«В самом начале, когда прогремел взрыв с самой дальней стороны, где находится детская железная дорога, кафе и батут, те, кто там был, они сразу погибли из-за взрыва. Там еще был аттракцион, на нем были дети. Их не вытащили, их просто оставили и убежали. С катка выбрались только человека три, четыре», — рассказал С.Буряк.

По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека.