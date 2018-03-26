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Эксклюзив Эха 19:19, 26 марта 2018

Очевидец пожара в кемеровском ТЦ рассказал, что число жертв может быть значительно больше, чем по официальным данным

Очевидец пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово Сергей Буряк рассказал радиостанции «Эхо Москвы», что число жертв может быть значительно больше, чем сообщают официальные источники.
«Трупов было намного больше, чем показывают по новостям, потому что только в одной детской группе – там была детская группа, куда сдают детей с утра до вечера – там было 40 детей, спасли только четыре или пять. Я видел, там плакала мама – она завела туда восемь детей, а вывела только троих. Остальные там остались», — рассказал он.
По словам С.Буряка, поначалу всю информацию о жертвах пострадавшие, находившиеся около торгового центра, получали от пожарных. Они сообщали о десятках погибших.
«Мы узнавали все новую и новую информацию, когда они еще не скрывали. В общем, когда они обошли только две комнаты на третьем этаже, когда они тех людей забирали, они нашли где-то около 60 или 70 трупов, потому что они уже не считали, они их уже перешагивали», — рассказал он.
По информации С.Буряка, в трех залах кинотеатра, располагавшегося в здании торгового центра, суммарно находилось около 250 человек. Сколько из них удалось спасти, неизвестно.
Как рассказал очевидец, с момента возгорания за считанные минуты верхние этажи здания заволокло дымом. Многие посетители центра не смогли выбраться из-за отравления угарным газом. Часть людей погибла во время взрыва на четвертом этаже.
«В самом начале, когда прогремел взрыв с самой дальней стороны, где находится детская железная дорога, кафе и батут, те, кто там был, они сразу погибли из-за взрыва. Там еще был аттракцион, на нем были дети. Их не вытащили, их просто оставили и убежали. С катка выбрались только человека три, четыре», — рассказал С.Буряк.
По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека.

Комментарии

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tour 26 марта 2018 | 19:24

«Криков через рёв огня не слышно.
Не исправить. Не перенести.
Кровь и пепел – это «Зимней вишни»
На снегу весеннем логотип.
Замерла айфоноглазо площадь,
Вдруг мне показалось, что в дыму
Хрипло заржала Хромая Лошадь,
Что помочь не в силах никому.
Смерть не различает территорий.
Ей смешно и думать о таком,
И в Одессе, в лагере «Виктория»
Дети тоже гибли под замком.
Где источник жуткого кошмара?
Есть завхозы с мордой кирпичом,
Что за три минуты до пожара
Замыкают дверь своим ключом.
Деловитый серый мужичишка,
И обычно, «он не виноват» –
Тот, кто к жизни путь замкнув детишкам,
Сам себе раскрыл ворота в ад.
Он потом расскажет вам немало,
Про огонь и дым, от смерти бег,
А ключи от двери кинозала
Бросит за ненадобностью в снег.
Есть для взрослых СПИД, цунами, войны,
Смерть найдёт нас всех наверняка.
Дети не умеют «спать спокойно»,
Детям снятся жизнь и облака…»
Орлуша

ostapbey 26 марта 2018 | 19:26

Дурака учить - только портить
Тренировки по эвакуации из зданий (клубов вокзалов универсамов почтамтов школ и далее по любому списку) ВСЕ СИЛОВЫЕ ОРГАНЫ РОССИИ проводили три года.!
С обязательно строгой эвакуацией!
Об чем и докладывалось Путину по тому же телефону, который и обьявлял тренировки.?И учебы.
Даже

kypykyky 26 марта 2018 | 19:27

простите, детишки, нас дураков

ostapbey 26 марта 2018 | 19:28

kypykyky: простит тебя Путин. А бог не фраер.
В отличие от!!
Даже.

kypykyky 26 марта 2018 | 19:30

ostapbey: иди выспись. такие как ты и привели путена к очередному сроку. сиди уже. однакий.

ostapbey 26 марта 2018 | 19:33

kypykyky: почитай в ВИКИ "телефонный терроризм" и успокойся.
Выборы губернаторов на России тоже прекратили "ввиду крайней необходимости".Вот что имели, то и ввели оболваненному российскому народу.
По помидоры.
Даже.

kypykyky 26 марта 2018 | 19:37

ostapbey: отпетлялся
даже. пшёл в игнор, портян.

commeilfaut 26 марта 2018 | 19:45

kypykyky: нет нам прощения.

kryymsdyk 26 марта 2018 | 19:32

Психологические отметки вертятся вокруг цифры 70 - то чтоб не меньше 70% на выборах, то чтобы не больше 70 человек жертв...

sergeev67 26 марта 2018 | 19:33

Похоже на правду. А иначе зачем брать подписку о неразглашении с родственников?
О неразглашении чего??? И на каком основании? Это государственная тайна?

fig__wam 26 марта 2018 | 19:56

sergeev67: Абсолютно верно, а что еще могут разгласить родственники кроме количества тел, предъявленных им для опознания

opponent70 26 марта 2018 | 19:34

"Официальные данные" всегда занижены в 2-3 раза. Не обошлось без вранья и в этой трагедии... Страна воров, страна лжецов!!! И за всё расплачиваются простые, ни в чем неповинные люди...

andreu641 26 марта 2018 | 19:43

opponent70:
расплачиваются не непростые люди , а безразличные у которых нет ни грамма самоуважения, как стадо которое ведут на бойню , сегодня убили сотню или две, а остальные стоят и ждут своей очереди ,даже не мычат, так что люди всегда при чем ,если конечно они люди.

opponent70 26 марта 2018 | 19:54

andreu641: К большому сожалению в чем-то Вы правы... Думается что эта трагедия при плешивом пересиденте-узурпаторе, далеко не последняя...

erpetkur 26 марта 2018 | 19:51

Неужели в 250 тысячном Кемерово трудно будет пересчитать свежие могилы или устроить перекличка в соц.сетях?

(комментарий скрыт)

ostapbey 26 марта 2018 | 20:04

erpetkur: сколько в Кемерово БОМЖЕЙ?
Сьезди в Шереметьево, Домодедово, Курский и Брянский вокзалы...
Казанский..и подсчитай..это ночью.
А днем сколько в Кемерово, который не Бали, чтоб на песочке прикорнуть
Даже..

(комментарий скрыт)

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