Инспекция ФИФА осталась довольна подготовкой России к чемпионату мира по футболу
Заключительной точкой операционного визита совместной делегации ФИФА и оргкомитета Россия 2018 стал самый западный город страны Калининград. На прошлой неделе инспекторы побывали в Екатеринбурге, Самаре , Саранске и Нижнем Новгороде. Директор департамента по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колин Смит отметил, что в целом готовность очень хорошая, но теперь на первый план выходит не само строительство арен и состояние инфраструктуры, а другие, более тонкие моменты. По его словам они везде разные и над ними и предстоит работать до начала чемпионата мира. Дьявол, как обычно, кроется в деталях – заметил Смит и вот этими финишными штрихами нам и предстоит заняться, поскольку они определяют впечатление публики от посещения матчей.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля этого года.
Комментарии8
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kinnlade 26 марта 2018 | 19:12
либеры какая гадкая для вас новость.Россия вперед!
alehan11174 26 марта 2018 | 19:16
kinnlade: почему гадкая? футбол футболом, а г**нопутлер пусть идет нах. Это нужно России!
kinnlade 26 марта 2018 | 19:31
alehan11174: а ты почитай ниже
alehan11174 26 марта 2018 | 20:02
kinnlade: это пишут украинцы на которых напал агрессию и преступник путин. Я их понимаю хотя и не поддерживаю.
poluputing 26 марта 2018 | 19:20
Чаво, опять из денег налогоплательщиков Фифу подмазали?
ostapbey 26 марта 2018 | 19:21
Подготовка к чемпионату в России закончится в день начала этой олимпиады в Лондоне.
И каждый мутко это знает.
Даже.
vv61 26 марта 2018 | 19:27
И че, только высылкой (обменом) бездельников из посольств и ограничились? Ну совсем, как-то слабенько. Нет, ну "нет у них методов против Коли Сапрыкина"))))
ilja13 26 марта 2018 | 19:33
Фифа довольна. Ну и дура - эта фифа.