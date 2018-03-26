Инспекция ФИФА осталась довольна подготовкой России к чемпионату мира по футболу

Заключительной точкой операционного визита совместной делегации ФИФА и оргкомитета Россия 2018 стал самый западный город страны Калининград. На прошлой неделе инспекторы побывали в Екатеринбурге, Самаре , Саранске и Нижнем Новгороде. Директор департамента по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колин Смит отметил, что в целом готовность очень хорошая, но теперь на первый план выходит не само строительство арен и состояние инфраструктуры, а другие, более тонкие моменты. По его словам они везде разные и над ними и предстоит работать до начала чемпионата мира. Дьявол, как обычно, кроется в деталях – заметил Смит и вот этими финишными штрихами нам и предстоит заняться, поскольку они определяют впечатление публики от посещения матчей.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля этого года.