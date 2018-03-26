Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор четверым фигурантам дела о нападении на журналиста «Кавказского узла»

Трое – сторонники экстремисткой организации.

Все фигуранты признаны виновными в побоях, а один из них – в вовлечении людей в экстремистскую деятельность. Двое получили сроки от 3,5 до 3 лет и 8 месяцев. Несовершеннолетнему обвиняемому назначили год и семь месяцев лишения свободы условно. Еще одному фигуранту дела суд назначил 300 часов исправительных работ, пишет издание «Кавказский узел». Именно его корреспондент Владислав Рязанцев пострадал в результате нападения в январе прошлого года. Он гулял вместе с женой в центре Ростова-на-Дону. По версии следствия, сторонники запрещенной в России экстремисткой организации Misanthropic Division и еще один нападавший избили журналиста по мотивам идеологической ненависти и вражды. Представитель обвинения подтвердил, что причиной нападения на Владислава Рязанцева стала его журналистская деятельность.

Корреспонденту сломали руку и нанесли черепно-мозговую травму.