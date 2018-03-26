//Кремль пообещал симметрично ответить на высылку российских дипломатов из почти двух десятков стран Запада//

Выдворение дипломатических работников произошло на фоне обвинений Москвы в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Высылка российских дипломатов из Европы и США – чудовищная провокация – такое мнение высказал сенатор Франц Клинцевич. Он добавил, что этот шаг фактически ставит точку в попытках нормализовать отношения России со странами Запада. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль «весьма сожалеет» о решении зарубежных стран, и будет действовать по «принципу взаимности». Выдворение дипломатических работников осудил и российских МИД. Внешнеполитическое ведомство назвало позицию Британии по делу Скрипаля «предвзятой и лицемерной», а обвинения в адрес страны «огульными».

США, Канада и полтора десятка европейских стран объявили о высылке российских дипломатов. В общей сложности это коснется около 100 россиян. Больше половины из них выдворят Соединенные Штаты.

Россия отрицает обвинения в покушении на Скрипаля. Экс-разведчик и его дочь предположительно были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок».