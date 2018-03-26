Кремль пообещал симметрично ответить на высылку российских дипломатов из почти двух десятков стран Запада
Выдворение дипломатических работников произошло на фоне обвинений Москвы в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Высылка российских дипломатов из Европы и США – чудовищная провокация – такое мнение высказал сенатор Франц Клинцевич. Он добавил, что этот шаг фактически ставит точку в попытках нормализовать отношения России со странами Запада. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль «весьма сожалеет» о решении зарубежных стран, и будет действовать по «принципу взаимности». Выдворение дипломатических работников осудил и российских МИД. Внешнеполитическое ведомство назвало позицию Британии по делу Скрипаля «предвзятой и лицемерной», а обвинения в адрес страны «огульными».
США, Канада и полтора десятка европейских стран объявили о высылке российских дипломатов. В общей сложности это коснется около 100 россиян. Больше половины из них выдворят Соединенные Штаты.
Россия отрицает обвинения в покушении на Скрипаля. Экс-разведчик и его дочь предположительно были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок».
Комментарии67
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maestro_air 26 марта 2018 | 19:46
Дипломаты блин...лавров, захЕрова...сколо кроме Северной Кореи ни м кем не будет дипотношнний...
piccoru 26 марта 2018 | 19:50
Очень хочется, чтобы небеса "симметрично" ответили Кремлю за Кемерово....
muscled 26 марта 2018 | 19:53
Полный капец, так и не успел оформить туристическую визу в США. Люди с сентября не могут попасть на собеседование. Сейчас если наши вышлют 60 дипломатов, так и придется ехать за визой в Казахстан. Для всех, кто сейчас начнет гундосить по поводу поездки в США (Нью-Йорк) : 44 000 руб билеты туда и обратно на двоих, проживание отель 14 дней 42 000 на двоих с завтраком, итого 86 000 руб на двоих. Крым наш!))))
demokrat62 26 марта 2018 | 19:53
Отовсюду запутинцев ссаными тряпками гонят.Страна-изгой,Северная Корея №2
freediver 26 марта 2018 | 19:57
Это ж МГМИМО закрывать надо. За ненадобностью.
tridrikh 26 марта 2018 | 19:59
дичает россия...
matsuvi 26 марта 2018 | 20:03
Знаем, знаем, что симметрично ответите. Вы же крутые пацаны, мстительные, поэтому и отравили Скрипаля. А слабо не ответить, а благородно промолчать?
beobachter 26 марта 2018 | 20:06
Правильным ответом станет ликвидация МИДа за ненадобностью....
zorro89 26 марта 2018 | 20:06
Не дай бог, конечно, но все идёт к тому, что скоро дипломаты замолчат и начнут разговаривать пушки
anatolr 26 марта 2018 | 20:10
//Кремль пообещал симметрично ответить на высылку российских дипломатов из почти двух десятков стран Запада//
Разбомбят Воронеж не один раз, а два десятка! :-)))
Анатолий - сосед Госдепа
eduard53 26 марта 2018 | 20:20
Кремль обещал ответить симметрично! Чёт зачастила угроза симметрички. Надолго ли?
* * *
Сужается пространство для манёвров.
Симметрия не вечна, проходимцы.
Как вышлет дилер-киллеров мидовых
Весь мир, придётся ею подавиться.
novityanin 26 марта 2018 | 20:22
Железная занавесочка опускается. Ура!
estate_photo 26 марта 2018 | 20:37
Если тебя незаслуженно обидели, то надо отвечать не симметрично, а так, чтобы отбить у обидчика всякую охоту продолжать, либо просто его игнорировать. А если заслуженно, то надо утереться и сделать выводы. А это размазывание каши по столу с симметричными ответами больше всего напоминает разборки в песочнице.