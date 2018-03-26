Глава Ингушетии Юнус Бек Евкуров объявил в республике трехдневный траур по погибшим в результате пожара в Кемерове
Все развлекательные мероприятия в регионе с завтрашнего дня и до 29 марта будут отменены. Евкуров выразил соболезнование родственникам погибших, — сообщает агентство ТАСС.
Комментарии10
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gregor 26 марта 2018 | 19:09
Глава Ингушетии Юнус Бек Евкуров объявил в республике трехдневный траур по погибшим
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Жаль ..., что в России этого не делают .
inna2101 26 марта 2018 | 19:11
gregor: Хоть кто-то. Хороший он там руководитель или нет - но здесь он правильно поступил.
gregor 26 марта 2018 | 19:37
inna2101:
не русский мир
shoorah 26 марта 2018 | 19:12
По хорошему, и в стране надо бы...
uhovostro 26 марта 2018 | 19:15
Единственный приличный человек во всей этой кодле...
poluputing 26 марта 2018 | 19:18
недолго видать Евкурову, раз поперёд папы себе позволяет, демарш однако
alexander_shepherd 26 марта 2018 | 19:20
Правильно. Нечего ждать указаний сверху.
amderma 26 марта 2018 | 19:31
Спасибо , что Вы еще не разучились сочувствовать! ...участие и сочувствие , в России ныне в дефиците!
fmsf FMSF 26 марта 2018 | 19:41
Поступок, достойный настоящего политика!
chexr62 26 марта 2018 | 20:24
Молодец Евкуров-по мужски.