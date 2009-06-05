В Москве инициативная группа организует акцию памяти погибших при пожаре в Кемерове
Жители Москвы завтра соберутся на Пушкинской площади, чтобы почтить память погибших при пожаре в Кемерове. Об этом Эху рассказала автор идеи, журналист Лиза Сурганова
Сурганова подчеркнула, что не стоит приносить какие-либо плакаты, поскольку мероприятие не согласовано с властями.
Комментарии17
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rqoswen 26 марта 2018 | 19:05
А куда хуйло опять пропал? чуть какой ахтунг в стране, так он сразу под кроватью две недели прячется
danko_klisma 26 марта 2018 | 19:14
rqoswen: рылосвин.
gaut 26 марта 2018 | 19:15
rqoswen: зато Меркель выразила соболезнование и скорбь по погибшим...
ze_danil 26 марта 2018 | 19:18
rqoswen: на Бизнес-ФМ появилась инфа, что в "Зимней вишне" были бесплатные показы фильмов для детей. За купоны, полученные за посещение выборов Нашего Любимого Бессменного Презика
афигеть какой выверт...
kobylamay_sosetutrampa 26 марта 2018 | 20:30
"Жители Москвы завтра соберутся на Пушкинской площади, чтобы почтить память погибших при пожаре в Кемерове. ...."------------- Всё ясно. Если хотят собираться в центре Москвы, значит опять либербыдло хочет попиариться. Тьфу на них.
mamapckoe_ky 26 марта 2018 | 19:08
Бессчетно раз проклятого "выбрали" себе россияне.
kottigr1 26 марта 2018 | 19:11
mamapckoe_ky: Хотелось бы, что бы власть официально пояснила... А что там взорвалось в ТЦ и явилось причиной пожара ?
Это был теракт ?
Это взорвалась газовая котельная, которая там находилась в нарушение всех норм и правил ?
Почему власти замалчивают сам факт взрыва, о котором рассказывают очевидцы находившиеся там в момент трагедии ?
bozk 26 марта 2018 | 19:08
ОМОН, задержания, пытки... акция же несогласованная
nnikolay 26 марта 2018 | 19:08
Акции, свечки, плюшевые мишки - это всё так, но убрать свои авто с путей проезда пожарных машин с машин скорой помощи жители Москвы могут?
poluputing 26 марта 2018 | 19:11
А кемеровских детей приравняли к вагинаровцам Уткина? По ним тоже без траура?. Хороша, однако, Родина
democ 26 марта 2018 | 19:28
А я вот только сегодня узнал, что на Большой Татарской в Москве располагается ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ!!! Вот на это деньги есть, на "блатных" и "шерстяных", которые в нём "работают"... Вот на это деньги - есть, а на безопасность - НЕТ!!!
vlad_kondrat 26 марта 2018 | 19:29
Может цинично, но Кемерово как раз перекрыло все новости о высылке дипломатов. Хорошая работа в АП. Похоже на взрывы домов перед чеченской кампанией.
elenaj1959 26 марта 2018 | 19:35
А Путин тоже выйдет вместе с людтми почтить память погибших?
croaker 26 марта 2018 | 19:44
Кому они нужны все подобные акции?Кому нужны все эти горы цветов и игрушек?Привычка лицемерить.Показуха! Неужели нельзя просто объявить траур, помолчать и хорошенько подумать, почему такое возможно и как предотвратить трагедии? Лучше выразите сочувствие и помогите КОНКРЕТНО людям, потерявшим близких. Ведь забыли же сразу про волоколамских детей. Фиг с ними, типо не в теме нынче. А ведь там тоже ничего не изменилось. А если (не приведи,Господи!) завтра звезданётся очередной пассажирский самолёт, все строем перебежим туда?
shlevet 26 марта 2018 | 19:49
Жаль.
Безумно жаль
canary 26 марта 2018 | 19:53
Ни одна сволочь из руководства не поехала в Кемерово! Что, ни Путин , ни Медведев здесь не при чем? Это,блин, им люди доверили себя и свою безопасность, они это понимают? Причём тут Путин-Медведев? А притом, что это они собрали команду бездарных и коррумпированных руководителей, которые на местах делают хрен знает что, дают разрешения строить хрен знает чего, хрен знает как, и хрен знает где-(и в исторических районах городов, и методом точечной застройки так, что соседние дома трещинами идут) лишь бы отжать для себя бабло.Ведь никто за это не ответит, а люди будут цветочки носить, а не требовать отставки таких руководителей. В 2017г (к примеру)
глава минобороны Нидерландов Янине Хеннис-Плассарт заявила об уходе в отставку, Причиной стал инцидент годичной давности, когда в Мали в ходе учений в результате взрыва артиллерийской мины погибли двое военнослужащих и еще один получил ранения. Здесь же погибли более около 70 человек,но все останутся сидеть как пни на своих местах. Совести нет ни грамма.
oktabr 26 марта 2018 | 20:18
Портрет вошдя пусть прихватят.