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19:01, 26 марта 2018

В Москве инициативная группа организует акцию памяти погибших при пожаре в Кемерове

Жители Москвы завтра соберутся на Пушкинской площади, чтобы почтить память погибших при пожаре в Кемерове. Об этом Эху рассказала автор идеи, журналист Лиза Сурганова

Сурганова подчеркнула, что не стоит приносить какие-либо плакаты, поскольку мероприятие не согласовано с властями.

Комментарии

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rqoswen 26 марта 2018 | 19:05

А куда хуйло опять пропал? чуть какой ахтунг в стране, так он сразу под кроватью две недели прячется

danko_klisma 26 марта 2018 | 19:14

rqoswen: рылосвин.

gaut 26 марта 2018 | 19:15

rqoswen: зато Меркель выразила соболезнование и скорбь по погибшим...

ze_danil 26 марта 2018 | 19:18

rqoswen: на Бизнес-ФМ появилась инфа, что в "Зимней вишне" были бесплатные показы фильмов для детей. За купоны, полученные за посещение выборов Нашего Любимого Бессменного Презика

афигеть какой выверт...

kobylamay_sosetutrampa 26 марта 2018 | 20:30

"Жители Москвы завтра соберутся на Пушкинской площади, чтобы почтить память погибших при пожаре в Кемерове. ...."------------- Всё ясно. Если хотят собираться в центре Москвы, значит опять либербыдло хочет попиариться. Тьфу на них.

mamapckoe_ky 26 марта 2018 | 19:08

Бессчетно раз проклятого "выбрали" себе россияне.

kottigr1 26 марта 2018 | 19:11

mamapckoe_ky: Хотелось бы, что бы власть официально пояснила... А что там взорвалось в ТЦ и явилось причиной пожара ?
Это был теракт ?
Это взорвалась газовая котельная, которая там находилась в нарушение всех норм и правил ?
Почему власти замалчивают сам факт взрыва, о котором рассказывают очевидцы находившиеся там в момент трагедии ?

bozk 26 марта 2018 | 19:08

ОМОН, задержания, пытки... акция же несогласованная

nnikolay 26 марта 2018 | 19:08

Акции, свечки, плюшевые мишки - это всё так, но убрать свои авто с путей проезда пожарных машин с машин скорой помощи жители Москвы могут?

poluputing 26 марта 2018 | 19:11

А кемеровских детей приравняли к вагинаровцам Уткина? По ним тоже без траура?. Хороша, однако, Родина

(комментарий скрыт)

democ 26 марта 2018 | 19:28

А я вот только сегодня узнал, что на Большой Татарской в Москве располагается ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ!!! Вот на это деньги есть, на "блатных" и "шерстяных", которые в нём "работают"... Вот на это деньги - есть, а на безопасность - НЕТ!!!

vlad_kondrat 26 марта 2018 | 19:29


Может цинично, но Кемерово как раз перекрыло все новости о высылке дипломатов. Хорошая работа в АП. Похоже на взрывы домов перед чеченской кампанией.

elenaj1959 26 марта 2018 | 19:35

А Путин тоже выйдет вместе с людтми почтить память погибших?

croaker 26 марта 2018 | 19:44

Кому они нужны все подобные акции?Кому нужны все эти горы цветов и игрушек?Привычка лицемерить.Показуха! Неужели нельзя просто объявить траур, помолчать и хорошенько подумать, почему такое возможно и как предотвратить трагедии? Лучше выразите сочувствие и помогите КОНКРЕТНО людям, потерявшим близких. Ведь забыли же сразу про волоколамских детей. Фиг с ними, типо не в теме нынче. А ведь там тоже ничего не изменилось. А если (не приведи,Господи!) завтра звезданётся очередной пассажирский самолёт, все строем перебежим туда?

shlevet 26 марта 2018 | 19:49

Жаль.
Безумно жаль

(комментарий скрыт)

canary 26 марта 2018 | 19:53

Ни одна сволочь из руководства не поехала в Кемерово! Что, ни Путин , ни Медведев здесь не при чем? Это,блин, им люди доверили себя и свою безопасность, они это понимают? Причём тут Путин-Медведев? А притом, что это они собрали команду бездарных и коррумпированных руководителей, которые на местах делают хрен знает что, дают разрешения строить хрен знает чего, хрен знает как, и хрен знает где-(и в исторических районах городов, и методом точечной застройки так, что соседние дома трещинами идут) лишь бы отжать для себя бабло.Ведь никто за это не ответит, а люди будут цветочки носить, а не требовать отставки таких руководителей. В 2017г (к примеру)
глава минобороны Нидерландов Янине Хеннис-Плассарт заявила об уходе в отставку, Причиной стал инцидент годичной давности, когда в Мали в ходе учений в результате взрыва артиллерийской мины погибли двое военнослужащих и еще один получил ранения. Здесь же погибли более около 70 человек,но все останутся сидеть как пни на своих местах. Совести нет ни грамма.

oktabr 26 марта 2018 | 20:18

Портрет вошдя пусть прихватят.

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