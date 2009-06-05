В Москве инициативная группа организует акцию памяти погибших при пожаре в Кемерове

Жители Москвы завтра соберутся на Пушкинской площади, чтобы почтить память погибших при пожаре в Кемерове. Об этом Эху рассказала автор идеи, журналист Лиза Сурганова

Сурганова подчеркнула, что не стоит приносить какие-либо плакаты, поскольку мероприятие не согласовано с властями.