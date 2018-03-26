Более 300 жителей Волоколамска с прошлой недели обратились за медицинской помощью

Жители муниципалитета в основном жалуются на кожные высыпания и общее недомогание. Горожане связывают это с выбросами на мусорном полигоне.

В Волоколамскую ЦРБ продолжают обращаться местные жители. Сегодня врачи приняли почти два десятка человек, а с прошлой недели в приемное отделение пришли более трехсот горожан. Однако медики не спешат винить во всех бедах находящийся неподалеку скандально известный мусорный полигон «Ядрово». Приток пациентов врачи объясняют «весенним обострением» хронических заболеваний, а не выбросами свалочного газа. Помимо собственного медицинского персонала осмотр также ведут специалисты Московского областного научно-исследовательского института.

Жители Волоколамска массово жалуются на неприятный запах и с начала года провели несколько митингов. Ситуация достигла критической точки в прошлую среду, когда более 70 учеников районных школ обратились к врачам, а некоторые были госпитализированы. На народном сходе у ЦРБ жители попытались затеять потасовку с главой района. Позже он был отправлен в отставку.

Сегодня на свалке начали откачивать фильтрат – продукт гниения отходов. Утечку опасной жидкости планируют ликвидировать в течение недели. К середине июня власти местные власти хотят установить на полигоне систему утилизации свалочного газа, а до этого времени две аэрозольные пушки будут опрыскивать «Ядрово» специальным реагентом, который должен не дать распространиться опасным миазмам. Вплоть до каникул начало занятий в школах перенесут на два часа позже, а экзамены сдвинут на резервный день. Недавно открытая новая часть «Ядрово» будет принимать отходы вплоть до 2030 года.

По мнению спецпредставителя президента по вопросам природоохраны Сергея Иванова, на решение проблемы свалок в Подмосковье «нужны десятилетия».